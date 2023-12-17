Казахстанского журналиста Владимира Северного приговорили к семи годам лишения свободы

19:13 04.12.2023

Журналиста Владимира Северного приговорили к семи годам лишения свободы



Владимира Северного признали виновным и присудили 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Наргиз Северную тоже признали виновной и постановили назначить наказание 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Исполнение приговора отсрочили на пять лет, потому что на ее иждивении есть малолетний сын. Она остается под домашним арестом, а также должна заплатить владельцу кофейни 200 тыс. тенге. Приговор можно обжаловать в течение 15 суток.



Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор журналисту "Caravan.kz" Владимиру Северному и его жене Наргиз.



Супруги Северные были арестованы 20 апреля текущего года на глазах у трех своих детей по обвинению в вымогательстве. При этом буквально накануне Наргиз писала в социальных сетях, что в адрес Владимира поступают угрозы, связанные с его статьями об армии РК.



Двое потерпевших



Предпринимательница Зарета Фаталиева из Актау заявила, что Северные вымогали у нее 15 миллионов тенге. Она рассказала, что Владимир Северный опубликовал ряд статей, которые порочат репутацию ее и ее компании, которая выиграла тендер через систему госзакупок и поставляет питание солдатам в Мангистауской области.



Отметим, что во время прений сторона защиты раскрыла несколько нюансов относительно данной стороны дела.



Со слов адвокатов, во-первых, компания Фаталиевой допустила ряд нарушений в ходе поставок питания. В отношении предприятия был вынесен ряд судебных предписаний, но нарушения были устранены в срок, поэтому компания не была признана недобросовестным поставщиком. Во-вторых, хотя Фаталиева регулярно упоминала несколько статей, которые нанесли ей ущерб, к делу приобщено только одно интервью, взятое Владимиром Северным у представительницы Комитета солдатских матерей, и компанию Фаталиевой в тексте упоминает именно эта женщина.



Позже в деле появился второй потерпевший – алматинский бизнесмен Дмитрий Дремасов, который владеет известной кофейней. Дремасов сообщил, что 4 года назад стал жертвой вымогательства со стороны Северных и был вынужден заплатить им 200 тысяч тенге, а также вручил пачку кофе. Поводом для этого стала публикация Наргиз в социальных сетях. Она сняла на видео, как сотрудник кофейни Дремасова полощет тряпку для мытья полов в раковине для посуды, и опубликовала ролик с критикой антисанитарии. Данная запись не удалена и до сих пор находится на странице Наргиз.



Предприниматель, поясняя, почему ждал 4 года, сказал, что хочет оградить общество от Северных, и поэтому выступил с обвинениями, пусть даже и с такой отсрочкой.



На последнем слушании он попытался приобщить к делу скриншоты четырехлетней давности, запрошенные им у знакомого, а позже заявил, что "люди не признают вину, в заблуждение вводят, это опасные люди, которые не дают спокойно работать, пусть посидят-подумают".



Спорные доказательства и другие нюансы



Разбирательства продлились более 7 месяцев, за это время успел смениться государственный обвинитель.



Следователь Алкенов не менялся, однако к его работе у адвокатов подсудимых немало претензий, вплоть до того, что на него за 4 месяца следствия были поданы 17 ходатайств. Все они были отклонены. Интересно, что, по словам Наргиз Северной, Алкенов сам рассматривал жалобы на себя и сам же отвечал на них. Все жалобы защиты были отклонены.



Адвокаты раскрыли и еще один факт: при задержании у Наргиз Северной были изъяты 5 миллионов тенге, якобы переведенные ей Заретой Фаталиевой. Следователь должен был внести в дело номера всех изъятых купюр, а потом поместить деньги на специальный государственный депозит до завершения разбирательств. Однако, как заявила сторона защиты, Алкенов отдал данные средства дочери Фаталиевой, хотя она не проходит по делу. Более того, хотя следователь получил расписку о передаче денег, точная их сумма в документе не указана.



В начале последнего перед оглашением приговора заседания к делу были приобщены свидетельства о рождении детей Северных. Как правило, подобные документы приобщаются сразу же, так как наличие малолетних детей – а младшему ребенку всего 7 лет – является смягчающим обстоятельством. Старшим детям 19 и 14 лет.



При этом гособвинитель Малик Ашенов в своей речи заявил, что не нашел ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств по данному делу.



Адвокат Елена Жигаленок попросила признать недопустимыми ряд доказательств. В частности, выемка телефона Наргиз Северной была произведена без обязательной санкции суда, потерпевшие вели запись разговоров, не предупредив других его участников, что делает данные записи незаконно полученными, а следователь и специалист, которому он отдал запись разговора Северных, провели экспертизу до того, как познакомились с подсудимой. То есть они не могли достоверно атрибутировать голоса на записи.



В результате по делу были независимо друг от друга проведены три психолого-филологические экспертизы.



Обязательными элементами вымогательства, согласно законам, являются требование каких-либо благ и угроза на случай, если блага не будут предоставлены. Адвокаты отметили, что следователь не спросил выбранного им эксперта о наличии угрозы, как обычно бывает в таких случаях. Вопрос, поставленный перед экспертом, звучал как "есть ли побуждение к передаче денежных средств". Эксперт подтвердила, что побуждение есть, так как Наргиз Северная сказала Зарете Фаталиевой:



"Хотите, чтобы мы не писали? Тогда помогите нам финансово! Нам нужно купить квартиру, для этого нужны 15 млн тенге! Давайте будем друг другу полезными".



Однако позже филолог Шикножанова отметила, что данное побуждение было просьбой, а не требованием, то есть Фаталиеву никто не принуждал помогать Северным финансово в обязательном порядке.



Общее заключение экспертов гласит, что "негативной оценки личности Фаталиевой З. и ТОО "Берекет Ф" не выявлено. Сведений, порочащих честь и достоинство Фаталиевой, не выявлено. Компонента угрозы и каких-либо обещаний причинить какой-либо вред не выявлено".



Несмотря на это, прокурор считает, что Северные все же требовали у Фаталиевой материальную помощь, что позволяет квалифицировать факт как вымогательство.



Сторона защиты также подчеркнула, что за время трехчасовой записи разговора Фаталиева 16 раз спросила Северных, что ей делать дальше по поводу публикаций Владимира и что они ей посоветуют, и собеседники предложили ей разные варианты, в том числе публикацию опровержения и съемки положительного ролика о ее компании. Однако предпринимательница продолжала спрашивать, пока не получила от Наргиз предложение помочь финансово.



Во время допроса один из экспертов обратил внимание на это отдельно, сказав, что в высказываниях Фаталиевой явно прослеживается манипуляция и открытое побуждение к действиям.



Кроме того, Владимир при данной просьбе не присутствовал, так как вышел с детьми. По словам Наргиз, о ситуации он узнал уже позже и был расстроен. Однако в итоге в высказываниях Северных обнаружили завуалированную угрозу.



Судья при этом неоднократно отказался прослушать запись целиком. Отвод судьи, запрошенный адвокатами Северных, удовлетворен не был.



Наргиз в свою очередь заявила, что не стала бы обращаться к Фаталиевой с такой просьбой, если бы не некоторые нюансы. Во-первых, Фаталиева известна как меценат. Во-вторых, разговор происходил во время ауызашара в месяц Рамадан, когда принято помогать нуждающимся. Фаталиева сама пригласила Северных в ресторан вечером во время поста, зная о данном обстоятельстве. В-третьих, по словам Наргиз, Фаталиева расположила Северных к себе, общаясь в дружеском тоне и обсуждая с ними нейтральные темы, например, детей и путешествия.



Подытоживая

На последнем слушании Владимир и Наргиз Северные отрицали свою вину и просили суд полностью оправдать себя. Их адвокаты прямо назвали дело "сфабрикованным" и пояснили, почему считают большую часть доказательств полученными незаконно или даже сфальсифицированными.



Государственный обвинитель заявлял, что считает вину подсудимых полностью доказанной и требовал признать их виновными по статье "Вымогательство в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Прокурор также просил суд приговорить супругов Северных к 11 годам лишения свободы каждого в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В итоге Владимира приговорили к 7, а Наргиз - к 8 годам лишения свободы.



Автор: Дария Жылкыбаева