На Суматре (Индонезия) неожиданно "ожил" вулкан Марапи - более 10 погибших

19:19 04.12.2023

В Индонезии в результате извержения вулкана погибли 11 человек



В Индонезии 3 декабря на острове Суматра произошло масштабное извержение вулкана Марапи.



Как минимум 11 человек погибли в результате извержения вулкана, передает Caravan.kz со ссылкой на bbc.com.



