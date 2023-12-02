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Не навоевались. Почему "худой мир" в Газе не устроил никого, - А.Каргин
19:23 04.12.2023

Не навоевались. Почему "худой мир" в Газе не устроил никого

Александр Каргин
Публицист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились, переговорные группы покинули Катар, а те, кто был убежден в том, что гуманитарная пауза под давлением США перерастет в мир, удивленно пожимают плечами.

Давайте попробуем разобраться, почему так произошло и какого развития событий стоит ждать в дальнейшем.

Прежде всего, надо понять, из-за чего перемирие вообще имело место быть, то есть что являлось мотивацией сторон.

Для ХАМАС пауза в боевых действиях была необходима для перегруппировки и восстановления сил. Собственно, нет сомнений, что если бы не военная необходимость, то ХАМАС на сделку никогда бы не пошло.

Также добившись освобождения палестинских осужденных по формуле "один к трем", ХАМАС значительно повысило свою популярность в палестинском обществе, сильно обойдя официальную власть Палестинской автономии в лице Махмуда Аббаса.

Что касается интереса Израиля, то он был очевиден: по итогу гуманитарной паузы были освобождены 84 израильских заложника, а также 26 заложников - тайских рабочих, захваченных боевиками ХАМАС.

Для израильского премьера Нетаньяху, чей рейтинг рухнул из-за провала первых дней противостояния, это несомненное достижение.

Ну и наконец-то, о мотивации США, которые больше всех давили, дабы пауза в боевых действиях состоялась.

Администрация Белого Дома оказалась в тяжелом положении, потому что электорат Демпартии, в отличие от республиканского, в определенной степени пропалестинский. Практически все, кто выходит на митинги в поддержку Палестины, - это потенциальные избиратели Байдена.

Соответственно, если нынешний американский президент не начал бы предпринимать шаги, направленные на деэскалацию, то эти люди в дальнейшем просто не пришли бы на выборы. Вариант, что они проголосуют за Трампа, совсем призрачный, но и просто игнорирование голосования частью избирателей Демпартии - это гарантированная победа республиканцев.

Так почему же, собственно, война возобновилась?

Дело в том, что ни одна из сторон не могла себе позволить того, чтобы пауза переросла в "худой мир".

ХАМАС не могло допустить в качестве итога войны фактическую утрату северной части Газы в сочетании с серьезными потерями. Неизбежно возник бы вопрос "а стоило ли нападать на Израиль?".

Приостановка боевых действий без вывода израильских войск с контролируемой ими территории была бы многими воспринята как поражение боевиков. Пойти на это ХАМАС не могло, поскольку как минимум рисковало лишиться поддержки и финансирования.

Продолжать обмен заложников на заключенных для хамасовцев также не имело смысла: заложники - последний козырь, и лишаться его боевики были не намерены. Собственно, поэтому в прошлую пятницу очередная группа на обмен сформирована не была, и на этом режим прекращения огня завершился.

Что касается Израиля, то нынешняя война воспринимается там как экзистенциальная, отвечающая на вопрос о существовании государства как такового.

Поэтому абсолютное большинство израильского общества, которое до кровавой атаки боевиков ХАМАС было толерантным и либеральным, сейчас настроено крайне решительно и жестко. В итоге кто бы в нынешний момент ни возглавлял израильское правительство, страна на окончание конфликта не согласится - Израиль хочет гарантий безопасности в качестве основного условия постоянного прекращения огня, а таких гарантий пока никто дать не может.

Нынешняя администрация США в попытке спасти свои рейтинги пошла на выдвижение экстравагантного плана.

Так, судя по инсайдам, американцами была предложена следующая конструкция: обмен всех оставшихся израильских заложников на 400–500 палестинских заключенных, а также выход боевиков ХАМАС из Газы на "почетных условиях"; после чего в Газу должны были ввести войска ООН или арабских государств.

Идея была в том, что обе стороны конфликта могли представить такой результат как условную победу.

Однако на деле все вышло наоборот. И Израиль, и ХАМАС восприняли план как и признание невозможности достичь заявленных целей, и в конечном счете поражение.

Отдельно стоит отметить, что у ООН, скорее всего, не хватило бы организационного ресурса для осуществления полного контроля над Газой, а ни одна из нейтральных арабских стран не обозначала желания отправлять в сектор свои войска.

Каковы, исходя из этого, перспективы развития ситуации?

Ожидать, что в дальнейшем Байден поддастся давлению улицы и начнет оказывать жесткое давление на Израиль, принуждая к миру, не стоит.

Да, согласно социологическим опросам, большинство американских избирателей выступают за постоянное прекращение огня.

Но ведь многое зависит от того, как сформулировать вопрос.

Так, согласно новому опросу Harvard CAPS/Harris Poll, на вопрос, кого они поддерживают в нынешнем противостоянии, почти 80% американцев заявили, что их симпатии - на стороне Израиля. При этом стоит отметить, что поддержка Израиля особо высока среди представителей среднего возраста, а также пожилых людей, но заметно снижается у молодежи.

Отдельно стоит упомянуть, что значимая часть спонсоров предвыборной кампании Байдена - это представители американских еврейских кругов, терять которых нынешний глава Белого дома явно не намерен.

Таким образом, Байден вынужден будет лавировать, избегая острые углы, и даже периодически начнет озвучивать "голубиную" риторику, но при этом прекращения поддержки Израиля со стороны Вашингтона не произойдет.

Таким образом, ни одна из сторон конфликта не готова сейчас к заключению мира, а никто из внешних игроков не имеет на них решающего влияния. Это значит, что война на Ближнем Востоке продолжится и в ближайшем будущем будет лишь набирать обороты.

Источник - REGNUM
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