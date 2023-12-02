Росатом пытается втюхать Казахстану 2-блоковую АЭС третьего поколения мощностью 2,4 тыс. МВт.

20:26 04.12.2023

Росатом предложил Казахстану построить два блока АЭС



Гендиректор ТОО "Росатом Центральная Азия" Сергей Громов заявил, что госкорпорация предлагает Астане построить два блока АЭС, которые смогут перекрыть до 20% недостающих потребностей республики в электроэнергии и считаются самыми безопасными в мире, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Казахстане.



"Росатом предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие Росатома) Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика – основа энергетической независимости и технологического развития", – говорится в сообщении диппредставительства.

Громов отметил, что общая мощность блоков, относящихся к самому современному – третьему – поколению (3+) составит 2,4 тыс. МВт. По оценке генерального директора, "АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане", сообщили в посольстве.



Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал слова президента России Владимира Путина о строительстве АЭС в Казахстане. По его словам, Казахстан изучает технологии установки малых модульных реакторов.



4 октября Саткалиев рассказал, какие варианты строительства АЭС рассматривают в Казахстане.