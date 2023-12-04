 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 02.12.2023
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Евросоюз призвали готовиться к войне из-за Тайваня, - Владимир Скосырев
00:32 05.12.2023

4.12.2023

Кроме Литвы и Чехии, никто портить отношения с Китаем не хочет
Владимир Скосырев

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен советует ЕС не миндальничать с Пекином, а жестко поддержать Тайвань.
В канун приезда в Пекин делегации ЕС бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Брюссель безоговорочно встать на сторону Тайваня против Китая. По его словам, занять мягкую позицию будет ошибкой. Ведь если Китай попытается изменить статус-кво, то это нанесет громадный ущерб Европе. Экс-главе НАТО вторит отставной японский генерал, который предупреждает, что в случае конфликта в Страну восходящего солнца приплывет 100 тыс. беженцев с острова. Эксперты связывают эти высказывания с выборами на Тайване.

7 декабря в Пекин должны прибыть руководители ЕС – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Предполагается, что они впервые за последние четыре года проведут личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Перед этим событием бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал статью в газете The Financial Times. Саммит, пишет он, проходит в момент хаоса в геополитике. Идут боевые действия в Украине, война между Израилем и ХАМАС может охватить весь регион. И Китай, и Европа испытывают экономические трудности. Это может побудить лидеров ЕС избрать легкий путь и избежать спорных тем.

Но это будет ошибкой. Правда, что касается торговли, фон дер Ляйен ранее призвала уменьшить зависимость Европы от Китая в области критически важных видов сырья и диверсифицировать цепочки поставок. Но только лидеры двух европейских стран – Литвы и Чехии – заняли четкую позицию в поддержку Тайваня. Другие же страны не столь категоричны. И если лидеры ЕС не поднимут эту проблему на переговорах, то они предадут свои ценности, утверждает Расмуссен. И главное, нельзя игнорировать "провокации" против Тайваня. Ведь Си намерен взять остров любыми средствами, включая использование военной силы.

Граждане Тайваня хотят сами определять свое будущее и не зависеть от давления Пекина. ЕС должен поддержать это их право. Ведь вспышка конфликта в Тайваньском проливе приведет к шоку весь мир. Экономический ущерб будет больше тех глобальных потрясений, которые породили бои на Ближнем Востоке, в Украине и даже в результате пандемии. Поэтому предотвращение китайской эскалации в Тайваньском проливе должно стать приоритетом для ЕС. Президент США Джозеф Байден без экивоков указал, что США будут защищать Тайвань. На смену стратегической двусмысленности пришла стратегическая прозрачность. И лидеры ЕС в один голос должны предупредить Пекин, что за приобретение Тайваня он заплатит огромную цену, заключает экс-генсек НАТО.

Взволновались перспективой войны вокруг Тайваня и в Токио. Как передал ТАСС, отставной японский генерал Коитиро Бансе сказал, что Япония сможет осуществлять подвоз средств обороны острову. Правда, Япония скорее всего не примет участия в боях на стороне США. Но ей придется принять у себя до 100 тыс. беженцев.

Спрашивается, политики в союзных с США странах и в Восточной Азии действительно находятся в состоянии стресса из-за Тайваня или просто гонят волну? Возможно, все связано с выборами президента и законодательного органа на острове, которые пройдут в начале января. Обстановка там накалена. Президент Тайваня Цай Инвэнь призвала граждан подумать об участи Гонконга, прежде чем отдать свой голос. А бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, который поддерживает регулярно контакты с влиятельными деятелями в Америке и Европе, заявил, что Тайвань для Китая – это вопрос жизни и смерти.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Никто изменять статус-кво пока не собирается. Байден несколько раз говорил, что будет защищать Тайвань. Хотя пресс-секретари его потом поправляли. Европа далеко, технически ей невозможно помогать Тайваню. Поэтому предупреждение Расмуссена лишено смысла. Лидеры ЕС могут сказать, что они против военного решения. А Китай ответит: "Это не ваше дело". На этом все и кончится. А страсти вокруг острова вспыхнули не потому, что атмосфера чересчур напряженная, а в связи с приближением выборов".

Источник - НГ
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