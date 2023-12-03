Киев хотел сменить власть в Астане, но не вышло, - М.Нейжмаков

01:58 05.12.2023

Киев хотел сменить власть в Астане, но не вышло

Кто сегодня в реальности управляет Казахстаном и почему попытки переворота обречены?



Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе".



"Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие к „координации действий". В обращении к митингующим через Facebook* был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию", - рассказал Назарбаев в разделе, посвященном тем событиям.



Он напомнил, что тогда президент Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о помощи к странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности. Так, по мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории.



Можно ли говорить о том, что страна перевернула эту страницу, ведь о возможности повторения тех событий говорят до сих пор. Можно ли говорить, что Токаев окончательно укрепился во власти? Он не желает предъявить Киеву счет за организацию попыток его свержения?



- Собственно, Нурсултан Назарбаев не украинские же власти обвиняет в причастности к январским событиям 2022 года, а действовавший в Киеве "координационный штаб", созданный под эгидой казахстанского бизнесмена и оппозиционера Мухтара Аблязова, заочно осужденного как в Казахстане, так и в России, - обращает внимание директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Сам Аблязов открыто заявлял тогда о деятельности этого штаба, об этом писали, в том числе, и российские СМИ, так что в упоминании этого фактора сенсации нет. Экс-президент Казахстана акцентирует внимание на роли именно этого человека, так как такое объяснение "январских событий" нейтральное - не бросает тень как на самого Нурсултана Назарбаева, так и на Касым-Жомарта Токаева, с которым он не настроен сейчас идти на конфликт, по крайней мере, публичный.



"СП": Действительно ли событиями руководили из Киева? Но разве Аблязов не пешка в этой игре?



- Понятно, что Мухтару Аблязову была объективно выгодно любое масштабное протестное движение в Казахстане, как выгодно и убедить широкую аудиторию, что его роль в поддержке тогдашних беспорядков была важной - хотя Аблязов тогда подчеркивал, что инициировал протесты не он.



Версий по поводу причин и нюансов тех событий до сих пор ходит много. Но, насколько можно судить, вряд ли роль Аблязова там была значительной. Наиболее правдоподобными выглядят версии, предполагающие, что реально существовавший протестный потенциал совпал тогда с серьезным внутриэлитным конфликтом в казахстанских верхах.



При этом влияние на данные события извне вполне возможно. В конце концов, например, и генпрокурор Казахстана Берик Асылов в январе 2023 года, выступая перед депутатами нижней палаты парламента страны (Мажилиса) отмечал, что "в деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической деятельности". Но вряд ли решающее влияние тут было оказано Киевом.



"СП": Кстати, власти Украины знали, что с территории их страны осуществляется попытка госпереворота в другой стране? Им все равно? Или они и вовсе замешаны?



- Интересно, что в период "январских событий" 2022 года находившиеся в Киеве сторонники Аблязова заявляли, что им в связи с их деятельностью угрожали депортацией с территории Украины люди, представившиеся сотрудниками СБУ. А один из этих казахстанских оппозиционеров, Заманбек Тлеулиев, который тогда был назван главой штаба движения "Демократический выбор Казахстана", действовавшего под эгидой Мухтара Аблязова, заявил, что был жестоко избит в Киеве.



Представители СБУ тогда публично подтвердили, что сотрудники ведомства проводили "общение с отдельными гражданами Казахстана", отрицая жесткое давление на них.



То есть, тогда наблюдалось намерение официального Киева, как минимум на публичном уровне, дистанцироваться от проживавших на территории Украины сторонников радикальной казахстанской оппозиции.



Конечно, если бы тогдашняя протестная волна в Казахстане, теоретически, привела бы к власти того же Мухтара Аблязова, Киеву это было бы скорее выгодно. С другой стороны, вряд ли такой сценарий бы реализовался - скорее всего, и в Киеве понимали, что победит на этом фоне одна из элитных групп, имевших тогда влияние внутри системы власти Казахстана.



В июне 2022 года в РИА "Новости" выходила публикация со ссылкой на хакера из группы RaHDIt, заявившего, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций "был причастен к организации протестов в Казахстане".



Однако к этой версии, при довольно туманных доказательствах в ее пользу, стоит подходить с осторожностью.



Опять же, даже если украинские структуры оказали какую-то информационную поддержку сторонникам протеста в Казахстане, возможностей Киева в этой центральноазиатской стране вряд ли достаточно, чтобы организовать саму протестную кампанию.



Наконец, в условиях уже тогда очень существенной напряженности в российско-украинских отношениях, у спецслужб в Киеве явно были в приоритете другие вопросы. А даже смена власти в Казахстане военные возможности России в ситуации напряженности с Киевом принципиально бы не подрывала - как все помнят, вероятность российско-украинского вооруженного конфликта тогда активно обсуждалась.



"СП": Почему власти Казахстана молчат об этом? Недостаточно оснований предъявить Украине?



- Зампред Комитета национальной безопасности Казахстана Аскар Амерханов в июне 2022 года именно в связи с той публикацией в РИА "Новости" заявлял, что ведомство "проверит эти сведения".



Но для властей Казахстана в любом случае важнее было решить проблемы с влиятельными фигурами внутри страны, которые могли бы представлять для них угрозу.



Опять же, линия официальной Астаны - нейтралитет по отношению к конфликту Москвы и Киева. Так что, если и были у казахстанских властей какие-то претензии к Киеву по этой ситуации, вряд ли их бы высказали публично.



"СП": По мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории. Пережил ли? Можно ли говорить о том, что Казахстан стал сильным и устойчивым государством? Кому сегодня принадлежит власть в стране? Может, и вправду спецслужбам? Какое влияние на местные элиты оказывает Пекин? Кому принадлежат ресурсы?



- Хотя слухи что "январские события могут повториться" циркулировали в медиа-пространстве Казахстана периодически, по крайней мере, серьезных протестных всплесков в стране после этого пока не было. Например, уличная акция протеста в день инаугурации Касым-Жомарта Токаева в конце ноября 2022 года получила большой резонанс, но была, на деле, не особенно масштабной.



Внутри спецслужб Казахстана после "январских событий" прошла серьезная кадровая чистка, ряд их сотрудников тогда оказалось под судом, включая отправленного в отставку в январе 2022 года тогдашнего главу КНБ Карима Масимова. В целом, вполне можно сказать, что позиции действующего президента Казахстана внутри системы власти после "январских событий" существенно укрепились.



Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику и один из важных "векторов" действительно связан с Пекином. При этом роль контактов с западными игроками для Астаны тоже значительна, учитывая, в том числе, роль западных компаний в нефтегазовом секторе страны - тех же американских Chevron Corporation и ExxonMobil или британской Shell.



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