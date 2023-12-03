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Эмираты выведут мир на чистую воду, - М.Зубов
02:00 05.12.2023

Эмираты выведут мир на чистую воду. Российские источники не потребуются
Московский водопровод мог бы утолить жажду миллиарда человек

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Александр Хаустов

Пока обладатели крупнейших в мире запасов пресной воды - Россия, Бразилия и Канада только размышляют над тем, как дать нуждающимся питьевую воду и заработать на этом, за дело взялись ОАЭ и Саудовская Аравия.

Объединенные Арабские Эмираты направят $150 млн на решение проблем, связанных с нехваткой водных ресурсов в других странах. Об этом на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер.

По данным ООН, около 1/5 мирового населения проживает в районах с дефицитом питьевой воды, а около 1 млрд человек вовсе не имеют доступа к ней и вынуждены употреблять непригодную для питья воду, что ведет к крайне высокой смертности. До последнего времени считалось, что по мере глобального потепления проблема будет только обостряться, и такие страны, как Россия, станут в огромных количествах экспортировать питьевую воду. Однако прогнозы меняются.

Как Эмираты будут напаивать засушливые страны, "Свободной прессе" рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов.

"СП": Александр Петрович, сколько людей можно обеспечить питьевой водой на выделенные Эмиратами $150 млн?

- Речь идет не о поставках бутилированной воды и не о строительстве каналов, а о технологии, которая может решить проблемы огромного числа людей. Саудовская Аравия,

Эмираты производят очень совершенные комплексы по опреснению значительного количества воды, которого достаточно для того, чтобы развивать земледелие там, где его раньше не было, не только поливать почву, но и увлажнять воздух, собирать прекрасные урожаи.

Я думаю, что эти деньги будут направлены нуждающимся странам для того, чтобы они оплатили строительство таких опреснительных сооружений.

Саудиты и эмиратцы давно уже этим занимаются, а сейчас, при помощи пожертвований в фонды питьевой воды, они увеличат спрос на свои услуги. Не только по опреснению, но и по обустройству почв для земледелия. Саудовская Аравия стала мировым лидером по проектированию почв.

"СП": Но вода сельхозназначения - не питьевая…

- А не нужно много питьевой воды. Это только Москва может позволить себе наполнять водопровод питьевой водой из расчета 300 литров на жителя в сутки, а на самом деле - больше. В городе более 13 млн постоянных жителей, еще несколько миллионов временных, и этой же водой моют машины на мойках. Это очень дорого.

Московской озонированной водой можно было бы напоить миллиард людей, которые нуждаются.

Человеку вполне достаточно нескольких литров питьевой воды в сутки. Поэтому жители Аравийского полуострова опресняют большое количество воды для разного назначения, а потом - часть ее улучшают для питья. Это рационально.

"СП": На фоне таких технологий идея о том, что Россия сможет стать глобальным экспортером питьевой воды, становится все менее вероятной?

- Мне кажется, что да. Экспортировать воду через трубопроводы невыгодно. У экспорта бутилированной питьевой воды тоже есть одна проблема - если она долго хранится в пластике, то становится токсичной. Частицы ПЭТ переходят в воду. Проблема пока замалчивается, но, по нашим данным, процесс обмена между водой и стенками бутылки ускоряется со временем. Если воду налить в пластиковый стаканчик и выпить - нет проблем. Если долго держать - проблема. Ряд стран уже запретили питьевую воду в полиэтиленовых упаковках.

Поэтому мы приходим к тому, что изготавливать питьевую воду лучше на месте, чем везти. Если только это - не уникальная минеральная вода в стекле.

"СП": Для России опреснение воды - не самая актуальная проблема. Тем не менее, на каком уровне технологического развития мы находимся в этой области?

- Мы всерьез этим не занимаемся. В России производятся бытовые установки для водоподготовки, ими могут пользоваться туристы, моряки. Эта установка стоит от 14 до 20 тысяч рублей. Она опресняет морскую воду до того, что в нее рекомендуется перед употреблением добавить немного пищевой соли. Ну и вообще очищает воду от всяких примесей.

А на уровне выше, чем бытовой, мы видим - в Крыму есть проблемы с мелиорацией, и за счет опреснения они не решаются.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701730800


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