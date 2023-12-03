Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство

02:03 05.12.2023 Атаки на израильские суда отразятся не только на войне в секторе Газа



Прохор Доренко

Андрей Краснобаев



Проиранская йеменская военизированная группировка "Ансар Аллах" продолжает наносить удары по кораблям в Красном море в ответ на действия Армии обороны Израиля в секторе Газа. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что хуситы действуют в интересах Ирана, который таким образом пытается оказать давление на международное сообщество и добиться завершения войны в Палестине. Нестабильность в регионе и угроза судоходству в важнейшей торговой артерии в мире влияют на международные логистические цепочки.



Что происходит в Красном море



Группировка "Ансар Аллах" продолжает наносить удары по израильским кораблям в Красном море. Однако еврейское государство настаивает на том, что атакованные морские суда никак с ним не связаны.



3 декабря официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что ВМС группировки нанесли удар по двум израильским кораблям Unity Explorer и Number Nine в районе Баб-эль-Мандебского пролива при помощи беспилотников и ракет. Эти действия мотивируются поддержкой народа Палестины и ХАМАС.



"Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские корабли до тех пор, пока не прекратится агрессия в отношении сектора Газа. […] Корабли были поражены после того, как они проигнорировали предупредительные сообщения", - добавил он.



Так, компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, сообщила о поражении ракетой торгового британского судна под флагом Багамских островов вблизи западного берега Йемена.



Британская компания высказывает опасения по поводу ухудшения обстановки в районе Красного моря из-за действий хуситов. Всем судам рекомендуется проявлять осторожность и сообщать о какой-либо подозрительной деятельности.



Армейское радио Израиля заявило, что одно пострадавшее судно принадлежит Великобритании, с еврейским государством его ничего не связывает. В то время как второе, пострадавшее в меньшей степени, арендовано компанией, частично принадлежащей израильской фирме.



В Израиле отказываются возлагать ответственность за эти атаки исключительно на хуситов. В речах официальных представителей еврейского государства ставится акцент на Иран, так как "Ансар Аллах" считается одним из его прокси в регионе. "Иранцы и их марионеточные хуситы создают серьезную угрозу всему свободному миру", - сообщили в ЦАХАЛ.



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Действительно, Иран имеет большое влияние на "Ансар Аллах", активно обучает, тренирует и снабжает вооружением йеменскую группировку. Многие полагают, что Тегеран использует хуситов и в сегодняшней палестино-израильской войне.



- В Йемене смогли вывести конфликт в секторе Газа на региональный уровень. Однако не стоит забывать о серьезной роли Ирана в действиях хуситов. У Тегерана с самого начала войны в Палестине были свои карты давления, - рассказал в беседе с "Известиями" йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи.



Эксперт также считает, что приближающиеся холода и проблемы с поставками энергоресурсов станут для Запада важным фактором для оказания давления на Израиль с целью прекращения войны в Палестине.



В целом эти события могут не только повлиять на экономику самого Израиля, но и отразиться на страховых ценах и продуктах в регионе и мире.



- В Персидском заливе увеличатся страховые издержки, что повысит стоимость перевозок. Это отразится как на перевозчиках, так и на их клиентах. Речь идет о Суэцком канале и Красном море - это один из самых интенсивных маршрутов для перемещения грузов, - отметил востоковед Григорий Лукьянов.



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По его словам, любая подобная нестабильность приводит к увеличению издержек. "Альтернативные пути стоят гораздо дороже, объемы останутся теми же, однако страховщики будут вынуждены повысить цены", - добавил он.



С другой стороны, согласно данным израильского сайта Globes, атаки хуситов в Красном море уже привели к росту цен на перевозки из Китая в Израиль на 9–14% по сравнению с последними двумя неделями прошлого месяца.



На этом фоне руководитель отдела исследований высокотехнологичной компании Freightos (платформа для управления перевозками через морские суда, самолеты и грузовики) Иегуда Левин признал рост фрахтовых ставок для отправляющихся и прибывающих судов из Китая в Израиль.



Хуситы захватили Galaxy Leader



Хуситы уже до этого активно атаковали суда в Красном море. В частности, 19 ноября йеменская группировка объявила о захвате израильского судна Galaxy Leader под флагом Багамских островов вместе с экипажем в знак солидарности с ХАМАС. Позже йеменская сторона опубликовала видео, на котором генерал Мухаммад Фадль Абдель Наби прокомментировал эту акцию.



"Мы участвуем в войне вместе с палестинским сопротивлением против преступного сионистского образования. Мы говорим всему миру, что Йемен и его вооруженные силы готовы решать боевые задачи в Красном море. Однако мы хотим заверить, что наши операции не будут угрожать судоходству и торговле в регионе. Наша цель - только израильские корабли. Баб-эль-Мандебский пролив - красная черта. Любое израильское судно - гражданское или военное - будет для нас законной целью", - отметил генерал.



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Сейчас в Йемене удерживается экипаж Galaxy Leader из 25 человек - это граждане Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Израильтян на борту не оказалось.



"Мы приветствуем вас у нас в Йемене. Вы наши гости. Относиться к вам будут как к любому гражданину этой страны. Ни о чем не переживайте. Если вам что-нибудь потребуется, вы можете спокойно обращаться", - заверил он.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 19 ноября, что это судно британское, которое управляется японской компанией. "Милицейское формирование хуситов похитило судно по иранской прихоти. […] Эти действия - иранский терроризм, нацеленный против граждан свободного мира. Подобные акции создают последствия на международном уровне для безопасности судоходных путей", - говорится в его заявлении.



Страны G7 29 ноября призвали йеменское движение отказаться от атак на гражданские суда и угроз нарушить морские торговые пути на Ближнем Востоке.



Несмотря на утверждения о том, что Galaxy Leader не имеет никакой связи с еврейским государством, СМИ удалось выяснить причастность судна к израильской компании Ray Shipping со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Ray Shipping также связана с Ray Car Carriers, которая зарегистрирована на острове Мэн. Владельцем двух фирм выступает один из богатейших бизнесменов Израиля Рами Унгер.



Военный потенциал хуситов



В распоряжении группировки "Ансар Аллах" имеется большое количество оружия советского, российского, китайского и иранского производства, в том числе боевая авиация, баллистические и крылатые ракеты среднего и малого радиуса действия.



По данным "Известий", хуситы поддерживают в состоянии летной годности звено тактических истребителей МиГ-29СМТ из 14 единиц, проданных Россией правительству Йемена в начале нулевых годов. Вместе с истребителями РФ передала и 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А, предназначенных для поражения целей, защищенных средствами ПВО и РЭБ.



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Традиционно Тегеран не раскрывает количество и типы вооружения, передаваемого своим союзникам, однако хуситы неоднократно демонстрировали новое ракетное оружие производства Ирана на парадах и выставках боевой техники. Квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars способна на расстоянии 300 км своей боевой частью весом 650 кг поражать крупные надводные цели. Противокорабельная Ghader может поражать надводные цели на дальности 250 км. Старт ракет осуществляется с колесных пусковых установок, но есть и авиационный вариант - в таком случае пуск осуществляется с вертолета Ми-171, также имеющегося на вооружении у хуситов. Именно с борта хуситского Ми-171 была высажена группа захвата на автомобилевоз Galaxy Leader, находящийся сейчас в плену у группировки.



Также хуситы располагают ударными БПЛА Samad-1, Samad-2 и Samad-3, способными летать на расстояние от 500 до 1,5 тыс. км, нести мощную боевую часть и поражать стационарные объекты - что было продемонстрировано атакой на нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба Саудовской Аравии.



Сухопутные войска хуситов представлены легкими механизированными иррегулярными частями, имеющими на вооружении большое количество противотанковых и переносных зенитных ракет. В рядах хуситов находится большое количество инструкторов из "Хезболлы" и иранского КСИР. Общая численность, по разным данным, может составлять от 30 до 60 тыс. человек. У подразделений есть артиллерия, танки и боевые бронированные машины.



Большинство экспертов сходятся в высокой оценке боевых возможностей "Ансар Аллах". Судя по всему, так же считают и в Пентагоне, который на прошлой неделе направил в регион авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). В ее составе - ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG-58), ракетные эсминцы USS Gravely (DDG-107) и USS Stethem (DDG-63), а также французский фрегат "Лангедок" (D653).



Непосредственно у берегов Йемена задачи по охране судоходства выполняет американский ракетный эсминец класса "Арли-Берк" USS CARNEY. Командование США накануне сообщило об отражении эсминцем за сутки четырех ракетных атак на гражданские суда со стороны побережья Йемена. Источник - Известия

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