Для президента Жапарова прикупили в Америке VIP-самолетик Beechcraft King Air

07:53 05.12.2023

Кыргызстан купил самолет Beechcraft King Air - аналогичный покупали 15 лет назад для Бакиева. Что с ним стало?



Tazabek - Агентство гражданской авиации сегодня, 4 декабря 2023 года, представило купленный самолет "Бичкрафт Кингэйр 360", который предназначен для литерных рейсов.



Вместимость судна составляет от 8 до 11 человек, и на нем могут летать официальные лица страны на недлительные расстояния.



Информации о компании, которая купила самолет, а также о сумме данного судна пока нет.



Но Кыргызстан ранее уже покупал "Бичкрафт Кинг Эйр" (Beechcraft King Air).



Деловое издание Tazabek представляет информацию о том, когда, для кого и кем было закуплено судно семейства американских турбовинтовых самолетов общего назначения. О судьбе данного судна вы сможете прочитать в полной версии обзора.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2030754/?f=cp