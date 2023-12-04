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США и Китай – главные фигуранты трендов-2024. Поводов для оптимизма все меньше, - Алексей Портанский
07:58 05.12.2023

4.12.2023

США и Китай – главные фигуранты трендов-2024

Почему поводов для оптимизма меньше, чем для тревог

Об авторе: Алексей Павлович Портанский – профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

Влиятельный британский еженедельник The Economist опубликовал в ноябре колонку редактора рубрики "Мир в будущем" Тома Стэндаджа о десяти трендах, за которыми стоит следить в 2024 году. В кратком виде они сводятся к следующему:

– более чем в 70 странах пройдут выборы, в которые будут вовлечены около 4,2 млрд человек. Эти выборы должны будут определить состояние демократии в мире;

– последствия для мира возможной победы Дональда Трампа на выборах в США;

– поддержка Европой Украины, особенно в случае победы на выборах в США Трампа, и сокращение помощи Вашингтона Киеву;

– Ближний Восток: станет ли конфликт в регионе более масштабным или даст новый шанс на мир;

– "многополярное расстройство": мир готовится к новым конфликтам, поскольку "однополярный момент" Америки закончился;

– вторая холодная война. Ее предпосылками могут быть продолжение ограничения со стороны США доступа КНР к передовым технологиям на фоне замедления темпов роста Китая и усиления напряженности вокруг Тайваня;

– переход к чистой энергетике порождает новые "зеленые" сверхдержавы и перекраивает карту энергетических ресурсов;

– экономическая неопределенность в мире будет в немалой степени обусловлена вероятностью скатывания экономики Китая в дефляцию;

– искусственный интеллект становится реальностью – последствия этого пока мало предсказуемы;

– возможно, идеологические разногласия будут отложены в сторону, пока мир будет наслаждаться Олимпийскими играми в Париже, полетами вокруг Луны и Кубком мира по крикету среди мужчин.

Рассмотреть и прокомментировать все 10 трендов в газетной заметке невозможно. Но то, что связано с двумя сверхдержавами – США и Китаем, точно представляет первостепенный интерес.

4,2 млрд человек, вовлеченные в выборы в 70 странах, и их итоги действительно станут тестом на состояние демократии, которая в последние годы испытывала чувствительные удары в разных частях света. Центральным событием, несомненно, явятся выборы в США. Уже сегодня многие не без тревоги рассуждают о последствиях возможной победы на них Трампа. Тот же The Economist в другом материале отмечает, что в случае победы он не будет ограничен в своем стремлении к мщению, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам. И потому не приходится удивляться, что перспектива второго срока Трампа всерьез тревожит правительства и парламенты многих стран. Но наибольшую угрозу, по мнению еженедельника, Трамп представляет для собственной страны. Преследуя своих врагов (а их у него немало), Трамп будет вести войну с любым институтом, который встанет на его пути, включая суды и Министерство юстиции.

Победа Трампа в следующем году будет иметь глубокие последствия и за рубежом. Китай и его друзья смогут порадоваться тому, что американская демократия оказалась недееспособной. Если Трамп растопчет процессуальные и гражданские права в США, его дипломатам сложно будет продвигать их за рубежом. Глобальный Юг получит подтверждение своим подозрениям о том, что американские призывы "поступать правильно" на самом деле являются лишь упражнением в лицемерии.

Во время своего первого мандата Трамп шокировал мир протекционистской политикой в торговле. В случае второго срока нет сомнений, что протекционистские инстинкты Трампа не будут ничем ограничены. Его торгово-экономическая политика может оказаться еще более разрушительной, чем прежде. В его команде уже рассматривается возможность введения 10-процентных пошлин на весь импорт, что более чем в три раза превысит их нынешний средний уровень. Это грозит смертельным ударом по пока еще соблюдаемым в мире универсальным правилам международной торговли.

Трамп, вероятно, продолжит сводить счеты с Европой. За его самоуверенными заявлениями "закончить войну в Украине за один день" в Брюсселе видят угрозу развала НАТО, если Вашингтон откажется от своих обязательств в рамках альянса по защите любого его члена в случае необходимости. На Ближнем Востоке Трамп скорее всего будет безоговорочно поддерживать Израиль, игнорируя манифестации университетских леваков в поддержку Палестины.

Как полагают многие обозреватели, второй срок Трампа может стать переломным в том смысле, в каком не был переломным первый. Победив, он даст волю своим самым разрушительным инстинктам в отношении власти. И если Америка проголосует за него, зная о худшем впереди, ее моральный авторитет в мире упадет.

Что касается Китая, то, согласно одному из трендов, возможное скатывание его в дефляцию неизбежно усилит экономическую неопределенность в мире. В китайской экономике в последние годы налицо явные признаки торможения. В июле было зафиксировано снижение цен, а также падение экспорта и импорта. По мнению ряда экспертов, экономическое положение страны ухудшается, и китайская экономика не сможет опередить американскую к 2030 году, как ожидалось.

Китай уже сравнивают с Японией, которая в начале 1990-х вступила в эпоху "потерянных десятилетий", столкнувшись с экономическим застоем. В сложившейся ситуации Пекин нуждается в новых драйверах роста. Найти их, вероятнее всего, можно лишь вовне.

Неудивительно в этой связи, что на полях недавнего саммита АТЭС в Сан-Франциско Си Цзиньпин общался не только с Джозефом Байденом, но и провел встречу с американским бизнесом, стремясь заинтересовать его в инвестировании в Китай. В Пекине в полной мере отдают себе отчет в том, что из внешних партнеров только США и их бизнес способны оздоровить нынешнюю экономическую ситуацию в КНР с ее тенденцией к застою.

В случае же если китайский рынок начнет тормозить, это повлияет и на США, и на другие страны. Однако острее всего это может отразиться на России, потому что сегодня Китай стал для нее ключевым внешнеэкономическим партнером. И если Китай будет замедляться, то цены на сырье пойдут вниз, что создаст очевидные проблемы для России.

Последний по списку тренд дает умеренную дозу оптимизма. Однако и Олимпийские игры, и чемпионат мира по крикету, и возможные полеты к Луне – события, ограниченные во времени. Поэтому у тех, кто надеется на глобальное примирение, шансов, к сожалению, не так много.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701752280


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