Хуситы выбивают из Вашингтона дань за пребывание в Красном море, - СП

08:04 05.12.2023

Из Вашингтона выбивают дань за пребывание в Красном море

Хуситы обстреливают американские корабли не по приказу Тегерана, а чтобы заработать

Михаил Зубов



Материал комментируют:

Сергей Балмасов



В воскресенье и понедельник хуситы (участники йеменского движения "Ансар Алла") продолжали планомерно атаковать военные корабли США и грузовые суда, идущие по Красному морю, преимущественно, в Израиль.



Центральное командование ВС США, в частности, сообщило:



- Совершены четыре атаки на коммерческие суда в международных водах в южной части Красного моря, имеющие отношение к 14 странам. Ракетный эсминец ВМС США USS Carney ответил на сигналы бедствия, поступившие от кораблей, и оказал помощь.



То, о чем умолчало американское командование, со ссылкой на военные источники сообщил телеканал Al-Hadath: удары ракетами были нанесены также по эсминцам США и Израиля. Кроме того, корабли ВМФ Соединенных Штатов были атакованы беспилотниками, которые нанесли незначительные повреждения.



В ситуации с хуситами американцы не знают, кому давать сдачи. Формально "Ансар Алла" - движение, вроде бы, йеменское. Но официально признанные международным сообществом власти Йеменской Республики с хуситами борются. Бомбить Йемен пробовали, оккупировать тоже - на хуситов это не действует никак, разве что усиливает количество их сторонников в обществе.



Понять, чего хотят хуситы, трудно. Власть в своей стране они не берут, хотя могли бы. А из других стран участники "Ансар Алла" общаются только с Ираном и Оманом. Причем с последним - с позиции силы.



Хуситы обладают современным вооружением, в том числе - стратегическим, которое позволяет им наносить удары по Израилю, находящемуся на расстоянии более 2100 км.



Зачем хуситы бьют по флоту США? Логику движения "Свободной прессе" объясняет эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.



"СП": Сергей Станиславович, чего хуситы хотят добиться от США?



- Хуситы получили благоприятную возможность, чтобы монетизировать свой военный потенциал. Они испытывают новое вооружение на американских морских силах, поддерживающих Израиль. Показывают товар лицом. Современные ракеты и дроны, которыми обладает "Ансар Алла", производят сильное впечатление.



На Западе хуситов называют иранскими прокси-силами, упирая на то, что они не самостоятельны, а являются одним из пальцев Тегерана. Это ошибочное мнение.



РЕКЛАМА



"СП": Хуситы более независимы от Тегерана, чем украинские войска от Вашингтона?



- Конечно, движение "Ансар Алла" пользуется военной поддержкой Ирана, и часто оказывает ему помощь. Например, иранские грузы стали беспрепятственно приходить в Оман и идти через эту страну транзитом. Потому что руководство Омана боится хуситов больше, чем американцев. Хуситы показали себя, как надгосударственная структура, которая способна победить государственную армию и даже коалицию.



К примеру, хуситы несколько лет успешно противостояли коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Ни к чему, кроме военных и экономических потерь, противников "Ансар Алла" это не привело.



Хуситы не берут на себя ответственность за Йемен как государство, но при этом все остальные боятся в эту страну входить. И отношения с Ираном, я так полагаю, у них партнерские, а не вассальные. Сейчас их интересы совпадают: Иран хочет надавить на Израиль, а хуситы - заработать.



"СП": И как именно они планируют зарабатывать?



- Хуситы имеют опасный имидж - их боятся. И они в значительной степени контролируют морские пути в Красном море. Полагаю, позиция движения такова: если кто-то хочет, чтобы их торговые суда продолжали обстреливать, хуситы готовы это делать и дальше. И по караванам могут бить, и по сопровождающим их военным судам.



Своими ударами движение "Ансар Алла" показывает, что не грех бы делиться доходами от использования морских транспортных путей. Хуситы, конечно, не являются какими-то пиратами Красного моря, но по факту рано или поздно с ними придется в этом смысле считаться.



Кстати, если США хотят хуситов вытянуть из-под Ирана, то Вашингтону пора задуматься, что торг уместен. С Тегераном руководители этого движения вряд ли окончательно расстанутся, слишком органично они с ними переплетены, но "Ансар Алла" в каких-то случаях может занимать и переговорную позицию с Вашингтоном.



Силой с этой группировкой никто ничего не может сделать уже многие годы, перестрелки доставляют американскому флоту проблемы, а сам флот - хуситам никакого вреда причинить не может. Просто сбивает их ракеты, тратит на это деньги. Платить - дешевле выйдет. По крайней мере, хуситы пробуют это доказать.



4.12.23