При попытке бежать в Кыргызстан задержан уголовник Халилов. В Узбекистане продолжаются аресты актива ОПГ

09:14 05.12.2023

Задержан Достон Халилов при попытке бегства из Узбекистана

Правоохранительные органы Узбекистана задержали Достона Халилова при попытке бегства в Кыргызстан. Его называют одним из приближенных Бахтиера Кудратуллаева ("Бахти Ташкентского").



Сотрудники УВД Ферганской области и СГБ задержали в Фергане Достона Халилова, "имеющего тесные криминальные связи с Бахтиером Кудратуллаевым ("Бахти Ташкентским"), сообщила пресс-служба областного УВД.



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По данным ведомства, он был пойман в рамках проводимых мер по пресечению деятельности организованных преступных групп и стабилизации криминогенной ситуации.



Халилова (1992 года рождения), проживающего в Фергане и ранее судимого по статье 109 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение), задержали на пограничном посту "Дустлик" при попытке бежать в соседний Кыргызстан.



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УКД ОВД Ферганы возбудило против него уголовного дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет и лишением свободы от 3 до 5 лет).



Напомним, масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп проводятся по всему Узбекистану.



Накануне УВД Ферганской области сообщило о задержании 22 членов банд, а также бойца ММА Хумоюна Тухтамуродова (известный по прозвищу "Борз").



На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Сайидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.



3 декабря ГУВД сообщило о задержании Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский", и еще двух лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.



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Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало еще 10 человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.



Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере).



Список задержанных:



Мирсолих Миркамолович Мирходжаев (1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Лазиз Юнус угли Шомуродов (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Шерзод Латифович Самиев (1980) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Акрамжон Давлатбой угли Акрамов (1991) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Азизжон Вали угли Алиев (1996) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Равшан Абдурахмон угли Бобоназаров (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Бехруз Холмурод угли Муминов (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Анвар Бахтиерович Юлдашев (1986) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Дилшод Бурибаевич Умирзоков (1988) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Сирожиддин Иномжон угли Усманов (1994) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

"Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путем угрозы и применения силы", - говорится в сообщении.



Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.



В Узбекистане правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице. В частности, за последние дни в Узбекистане были арестованы десятки представителей криминального мира, в их отношении проводятся следственные действия.

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