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При попытке бежать в Кыргызстан задержан уголовник Халилов. В Узбекистане продолжаются аресты актива ОПГ
09:14 05.12.2023

Задержан Достон Халилов при попытке бегства из Узбекистана
Правоохранительные органы Узбекистана задержали Достона Халилова при попытке бегства в Кыргызстан. Его называют одним из приближенных Бахтиера Кудратуллаева ("Бахти Ташкентского").

Сотрудники УВД Ферганской области и СГБ задержали в Фергане Достона Халилова, "имеющего тесные криминальные связи с Бахтиером Кудратуллаевым ("Бахти Ташкентским"), сообщила пресс-служба областного УВД.

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По данным ведомства, он был пойман в рамках проводимых мер по пресечению деятельности организованных преступных групп и стабилизации криминогенной ситуации.

Халилова (1992 года рождения), проживающего в Фергане и ранее судимого по статье 109 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение), задержали на пограничном посту "Дустлик" при попытке бежать в соседний Кыргызстан.

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УКД ОВД Ферганы возбудило против него уголовного дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет и лишением свободы от 3 до 5 лет).

Напомним, масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп проводятся по всему Узбекистану.

Накануне УВД Ферганской области сообщило о задержании 22 членов банд, а также бойца ММА Хумоюна Тухтамуродова (известный по прозвищу "Борз").

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Сайидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.

3 декабря ГУВД сообщило о задержании Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский", и еще двух лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.

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Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало еще 10 человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере).

Список задержанных:

Мирсолих Миркамолович Мирходжаев (1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
Лазиз Юнус угли Шомуродов (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
Шерзод Латифович Самиев (1980) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
Акрамжон Давлатбой угли Акрамов (1991) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
Азизжон Вали угли Алиев (1996) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
Равшан Абдурахмон угли Бобоназаров (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
Бехруз Холмурод угли Муминов (1995) - часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
Анвар Бахтиерович Юлдашев (1986) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
Дилшод Бурибаевич Умирзоков (1988) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
Сирожиддин Иномжон угли Усманов (1994) - часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).
"Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путем угрозы и применения силы", - говорится в сообщении.

Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.

В Узбекистане правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице. В частности, за последние дни в Узбекистане были арестованы десятки представителей криминального мира, в их отношении проводятся следственные действия.
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Источник - gazeta.uz
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