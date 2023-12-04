Конфликт Зеленского с Залужным разрывает Украину, - Українська правда

10:01 05.12.2023 Українська правда

Украина

04 декабря 2023

Конфликт против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

УП: Украине грозит политический раскол из-за конфликта Зеленского и Залужного



Провал украинского контрнаступления и политическая активизация главкома ВСУ Залужного к политическому кризису в Киеве, пишет "Украинская правда". Конфликт лидеров электоральных рейтингом грозит жителям страны очередным рсколом.

Двадцатого ноября на перроне вокзала Киев-Пассажирский встречали высокого американского гостя. Накануне годовщины революции достоинства на Украину с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин.



Его приезд не должен был быть чем-то из ряда вон выходящим: просто дань памяти украинцам – участникам майдана и констатация продолжающейся поддержки Украины со стороны Вашингтона. Но именно этот визит, по данным УП, невольно стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством в Киеве.



"Создается такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На встрече в ставке Зеленского исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа "что, мы героически наступаем – отошли на двести метров?, а Валера гневно молчит", – пересказывает УП атмосферу переговоров один из членов ставки.

В последние недели ведущие мировые СМИ на разный лад смакуют детали "конфликта" между украинским президентом и главкомом ВСУ. Банковая же в ответ клеймит все такие заявления "российской ИПСО" (информационно-психологической специальной операцией. – Прим. ИноСМИ.) и "работой на Кремль".

В целом неудивительно, что между двумя первыми людьми существуют противоречия. Так происходит во время всех конфликтов. Наоборот, вызвало бы удивление, если бы между лидерами с такими амбициями, которые в прямом смысле слова пишут историю, никаких споров не было.

Однако перед лицом угрозы, нависшей над Украиной, крайне важно четко понимать, что между президентом и главкомом происходит на самом деле, а что является выдумками разного рода "безуглых" депутатов (намек на депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, которая публично предложила отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. – Прим. ИноСМИ).



Откуда напряжение



Первые ростки будущих политических баталий актуализировались на Печерских холмах еще тогда, когда российские войска не отошли от столицы Украины, весной прошлого года.



Уже в начале марта 2022-го года социологи начали интересоваться, как конфликт повлиял на доверие украинцев к государственным институтам. Исследования показали, что президенту Зеленскому на тот момент доверяли 93%. Казалось бы, замечательный результат, ведь в самые сложные времена верховный главнокомандующий пользуется доверием абсолютного большинства граждан.

Но на Банковой более придирчиво отнеслись к другой строке в исследовании – 98% украинцев, то есть на 5% больше, в марте прошлого года доверяли Вооруженным силам Украины. Как тогда писала УП, окружение президента волновало, через кого персонифицируют армию. И это был не Зеленский. Это был главком ВСУ Валерий Залужный.

Тогда же причиной трения между ОПУ и главнокомандующим стало создание Залужным именного благотворительного фонда. В офисе заподозрили, что фонд со временем может перерасти в политическую партию. "У Валерия Федоровича сначала и с президентом, и со всеми в офисе президента были нормальные отношения, но с апреля 22-го года все перевернулось. Федоровичу так морочили тогда голову с фондом, что он от него сразу отказался", – вспоминают в беседе с УП собеседники из генштаба.



Первым, кого прошлой весной волновали возможные амбиции Залужного, был глава офиса президента Андрей Ермак. Находясь с президентом в укрытии, так называемом "объекте №1", глава ОП регулярно обращал внимание всего окружения Зеленского на главкома. "Мы еще никто ни о чем не думали, а Андрей каждый день что-то о Валере подбрасывал. То у него фонд, то он очень медийный, то у него в окружении „одни порохоботы‟, то еще что-то. Это выглядело странно, но тогда было не до того", – вспоминает в разговоре с УП один из членов властной команды, имевший доступ в "объект №1"



После неприятных обострений с политическим руководством Залужный сознательно не "заходил" в медийное поле. Его публичная активность до сих пор сводится к написанию постов в соцсетях и нескольких интервью за два года о ходе конфликта, и то – исключительно иностранным изданиям. Но это не помогло усмирить опасения ОП относительно политической конкуренции с главкомом. Дело в том, что публичное отсутствие Залужного создало эффект, как в сериале "Молодой папа": каждое заявление или любая другая его активность мгновенно становилась явлением и вызывала феноменальную реакцию общества.



"Некоторые иностранные организации недавно проводили фокус-группы на Украине, чтобы понять, какие политические ниши у нас сейчас появились. Чтобы вы понимали – люди отождествляют Залужного с божеством: "он нас защищает", "он оберегает наших мальчиков". Такая чисто иррациональная вера", – рассказывает УП влиятельный украинский чиновник на условиях анонимности.

Пока ВСУ имели ощутимые успехи под Киевом, на Харьковском и Херсонском направлениях, продолжалась подготовка к контрнаступлению, а история украинского сопротивления была чередой побед (в реальности российские войска просто отошли на заранее подготовленные рубежи обороны. – Прим. ИноСМИ.) – напряжение между политиками и военными не было критическим.

Но после того, как украинское наступление на юге застопорилось – разногласия начали отравлять атмосферу отношений двух первых лиц вплоть до такой степени, что они стали публичными.

Военно-политическая игра: природа напряженности между Зе и За

Если отбросить политическую и эмоциональную мишуру, которой за последнее время обросли отношения Зеленского и Залужного, то природа напряжения между ними возникает из смешивания конфликта и политики.

Зеленский принес элементы политики в руководство армией, то есть в зону ответственности Залужного. Зато главком ВСУ не по собственной воле стал заметным явлением в политической реальности, то есть сфере жизненных интересов президента.

До и в самом начале СВО Зеленский как формальный верховный главнокомандующий уделял гораздо меньше внимания военным темам, чем, скажем, строительству дорог или борьбе с олигархами.

Однако за два года конфликта президент стал пользоваться статусом верховного главнокомандующего уже не формально, а реально приобщаться к военному планированию и командованию. Этого объективно требовали обстоятельства.



Когда Зеленский начал заниматься конфликтом, он не перестал быть политиком и принес в структуру ВСУ, где существует жесткая иерархия, несвойственные для нее формы поведения. Именно Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими разных родов войск, которое происходит в обход Залужного. Например, с командующими сухопутных войск Александром Сырским или воздушных сил Николаем Олещуком.



Очевидно, что прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих формальных подчиненных разве что во время заседния ставки, если узнает вообще.

"Понимаете, порой создается впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: „хорошие‟, которыми командует Сырский и другие фавориты, и „плохие‟, которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и, главное, мешает командовать всей армией", – описывает проблему в разговоре с УП человек из близкого окружения Залужного.



Другим примером политического поведения Зеленского стала громкая медийная история о чистке среди областных военкомов. После расследования "Украинской правды" относительно неслыханного обогащения одесского военкома, президент потребовал уволить всех руководителей областных центров комплектации и проверить их состояния.

"Руководитель ГБР Сухачев пришел летом на заседание ставки и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который изысканно его макнул: „Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации‟. А там резкое падение по всем областям", – рассказывает на условиях анонимности один из участников того заседания.



То есть то, что с политической точки зрения выглядело быстрым и решительным исполнением запроса общества на справедливость, на самом деле имело сложные последствия с точки зрения военной. Подобный эффект имеют и кадровые перестановки, такие как увольнение командующего ССО Хоренко, командующего медсил Остащенко или возможная отставка командующего объединенных сил Наева.



Все эти военные с "орбиты" главкома Залужного, и их освобождение [от занимаемх должностей] вносит нестабильность в командную вертикаль. Уголовное дело против Наева за оборону юга, которое у Залужного расценивают как попытку подобраться именно к нему – еще одна глава в этой истории.



Но больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге. В претензиях Банковой имеется рациональное обоснование, ведь именно военные разрабатывали план наступательных действий и делали расчет необходимых сил и средств для них. Именно исходя из этих расчетов, политическое руководство выбивало помощь у партнеров и комплектовало новые подразделения. Но реальные боевые действия оказались намного тяжелее, чем планировалось, а достижения наступательной операции на Мелитополь разительно отличались от плана.



Очевидно, что у этого были непреодолимые военные предпосылки: у россиян было достаточно времени, чтобы построить устрашающих масштабов сеть обороны, ВСУ имело ощутимую нехватку сил для такой операции в таких условиях, они не получили всех обещанных поставок и натолкнулись на полное доминирование россиян в воздухе.



Беда еще и в том, что у "большого контрнаступления" была не только военная составляющая, но и политическая.

Люди из ОП, которые ранее брендировали (!) кровавую оборону "крепости Бахмут", разгоняли ожидания общества через "Единый марафон", сеть своих медийных ресурсов и информкампании подразделений "Гвардии наступления" и других подразделений до таких высот, что обыватель ожидал, по меньшей мере, вхождения в Крым. А с ним – и западные партнеры Украины.



Если бы не было этой политической раскрутки, чисто военные проблемы боев на юге было бы куда легче воспринять, понять, обсудить и определить виновных. Теперь же, если попытаться, например, возложить ответственность за пробуксовку на юге на Залужного, который непосредственно отвечал за планирование и подготовку контрнаступления, проблемы для ОП будут не только военного, но и медийного характера.



Потому как Зеленский совершил проникновение в военную сферу Залужного, так же главком – ничего, правда, для этого не делая, – вторгся на политическое поле Зеленского. Залужный не произносит политических заявлений, не имеет партии или хотя бы какого-то общественного движения или фонда. Но ОП регулярно заказывает социологию, а показатели Залужного стабильно растут и растут.

На днях один из "офисных" телеграм-каналов показал президентские политические рейтинги, в которых Зеленский в первом туре получает около 47% голосов среди тех, кто определился.



УП имела возможность ознакомиться с полными данными того исследования, проведенного, но не опубликованного группой "Рейтинг". И главный график касается не того, что действующий президент выходит во второй тур с генералом Залужным, а того, что этот второй тур Зеленский может не выиграть. Других конкурентов у Владимира Александровича точно нет. Поэтому, прежде всего к Залужному были обращены слова президента в интервью The Sun, где он предостерегал военных от участия в политике.



Сделал ли Залужный что-то в политическом плане, чтобы электоральная ситуация была именно такой? Абсолютно нет! Его как медийного политического субъекта вообще не существует. Его потенциальный рейтинг – это скорее следствие давно известного тезиса, что Украина – не Россия. Даже в условиях конфликта украинское общество стремится к политическому балансированию сил, а украинская демократия демонстрирует очередной пример собственной живучести.



Возможна ли отставка Залужного?



Еще до нового года Украине позарез нужны новые поставки оружия и боеприпасов. О них заблаговременно надо было договориться с партнерами, а также важно было заранее распланировать производство собственного оружия. Другими словами, нужно было заранее знать о потребностях ВСУ. А значит, генштаб должен представить политическому руководству свой стратегический замысел, под реализацию которого военные должны будут расписать потребности.



Очевидно, что этот замысел и план операций не надо публиковать в "Голосе Украины", но его должен видеть президент, минобороны, Верховная рада, которая выделяет бюджет, и производители, которые должны законтрактовать комплектующие.



"Мы ждем на комитете план конфликта уже много времени. Генеральный штаб должен составить планирование: я хочу следующий год вести боевые действия вот так, мне надо столько-то людей, мне надо столько-то денег. И этого плана нет ни у кого", – возмущался в интервью Наталье Мосейчук глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Претензию Арахамии продолжила одна из депутатов фракции "Слуга народа", которая договорилась до того, что военное руководство должно уйти в отставку.

В то же время в последнем выпуске "УП.Чат" нардеп фракции "Голос" и член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин возразил, что любые документы стратегического планирования должны передаваться на рассмотрение комитета парламента. Ведь это не входит в его компетенцию.



Но на самом деле проблема не в том, что плана нет. Проблема в том, что реальный план выхода на границы 1991 года не устраивает ни политическое руководство, ни западных партнеров. По данным УП, расчеты генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента требуется сил и средств на 350–400 миллиардов долларов.

Некоторыми идеями планирования генштаб поделился с главой Пентагона Ллойдом Остином во время его последнего визита в Киев в ноябре. "Остину озвучили потребность в семнадцати миллионах снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать такого количества беприпасов", – рассказывает УП не под запись один из чиновников сил обороны.



Еще больше представителей Пентагона удивила искренность украинских коллег относительно внутренней ситуации в стране. "Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", – добавляет уже упомянутый чиновник сил обороны.

Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую.



Это вызывает следующий вопрос: а кто осмелится заменить главкома на его посту? Пока что из доступных очевидных опций у Зеленского есть кандидатура разве командующего Сухопутных войск генерал-полковника Сырского. Но, несмотря на то, что именно с ним связаны такие успешные операции как оборона Киева, битва за Харьков и контрнаступление на Харьковщине, у Сырского есть две главные проблемы.

Первая – генерал-полковник не вызывает должного медийного интереса, сколько бы Зеленский лично не ездил к нему на позиции, а офисные каналы не переопубликовывали его посты. Вторая – Сырский никак не может избавиться в армии "амплуа" командира, который не считается с потерями.



Но главная проблема с таким назначением, что потенциальное повышение Сырского не сможет медийно перекрыть создание новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный просто в его момент отставки. И, как убеждают собеседники УП в окружении Зеленского, на Банковой это прекрасно понимают. По крайней мере, значительная часть команды президента категорически против отставки нынешнего главнокомандующего. Как бы то ни было, но если кто-то и имеет возможность думать о замене Залужного, то это тот, кто его назначал – президент Зеленский.

Перед таким без преувеличения судьбоносным решением главе государства следует задуматься, а снимет ли такое кадровое решение основополагающую причину последнего обострения его отношений с главкомом ВСУ?



Речь о дальнейшей стратегии ведения конфликта. Залужный изложил свой взгляд на эту проблему в своей громкой колонке в The Economist. Главная мысль сводилась к очень логичному тезису: в нынешних условиях Украина не имеет ресурса для большой победы. Нужно сперва вывести систему призыва, обучения и оснащения своей армии на качественно новый уровень и добиться от партнеров скачка в технологическом обеспечении ВСУ.



Все эти позиции, так или иначе, для качественного рывка требуют определенной стратегической паузы. Зато президент Зеленский и слышать не хочет о "тупике" или остановке в конфликте. Его логика железная – пауза приведет к заморозке, потере интереса партнеров и уменьшению помощи. Если сейчас взять паузу, то из нее можно будет не выйти.

Способна ли отставка Залужного разрешить этот стратегический спор? Нет.

К чему такая отставка приведет гарантированно, то это к потере ключевого стратегического преимущества Украины: потеря единства между двумя лидерами может перерасти в потерю внутреннего единства всего общества.



Авторы: Роман Романюк, Роман Кравец Источник - inosmi.ru

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