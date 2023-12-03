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|Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 24,01 км границы
10:11 05.12.2023
С 29 ноября по 5 декабря состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, встреча прошла в городе Бустон Согдийской области Таджикистана.
Топографические рабочие группы согласовали 24,01 км кыргызско-таджикской границы.
В Кабмине добавили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана.
По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.
Длина государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 972 км. В начале ноября топографические рабочие группы согласовали 75,28 км госграницы.