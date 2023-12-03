Просто они за деньги. Русские любят зиму, - Иван Охлобыстин

10:13 05.12.2023

Русские любят зиму. Морозы выжигают из повседневной жизни все лишнее, снега превращают среднестатистические ландшафты в сказочные пейзажи.



Прошлая зима как-то не удалась, зато нынешняя обещает компенсировать неиспытанные чувства.



Собственно говоря и в общественно-политической жизни так же. Западный мир ожидаемо предает Украину, сама Украина замерла в ожидании предновогоднего ракетного цунами и пока отвлекается аппаратными дрязгами и поисками виноватых в провале хваленого контрнаступления. Уходит в оборону, что автоматически, с учетом состоянии ее экономики, выльется в поражение и хаос.



Что любопытно, впрочем я уже тоже об этом говорил, единственный кто придет на помощь в эти трагические для Украины времена - это Россия. Так было всегда и наверное так и будет всегда. Какие никакие, а единоплеменники.



Оппозиционные комментаторы, свалившие за бугор, истерично уговаривают подписываться на свои ютубканалы и жать на "колокольчики". Понять не сложно - монетизация. Предательство перестает быть доходным делом. Нового сказать уже нечего, старое опостылело. Вот вот и схлопнется кормушка.



Да и мне особо добавить к ранее сказанному нечего - то, что Запад и его укрохолопы проиграют, было понятно в самом начале, а остальное только варианты этого кровавого балагана, повторяющегося регулярно с периодичностью в сто лет.



Просто они за деньги, а мы за справедливость, как мы ее понимаем. И это далеко не деньги. Даже наоборот. Деньги нас делают несчастными, как бы парадоксально это не звучало.



Нет, само собой, деньги нужны. Нужно обеспечивать семьи, нужно отстраивать города и дороги. Но деньги не могут быть жизненным заданием, о деньгах стыдно мечтать, на деньги нельзя купить ни любовь ни дружбу. Деньги не цель, а лишь один многочисленных способов ее достижения.



Цель - прожить жизнь с честью.



А деньги и честь не коррелируются в масштабах вечности.