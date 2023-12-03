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Кадровые перестановки в Таджикистане: центр готовится к "жаркой" зиме?
11:05 05.12.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ЦЕНТР ГОТОВИТСЯ К "ЖАРКОЙ" ЗИМЕ?
В ноябре 2023 года ротационное затишье в Таджикистане усилилось: кадровые перестановки, как и в октябре, имели периферийный характер и коснулись сферы образования и администрации города Хорог. Подробнее – в материале .

От судей – к сити-менеджерам: смена регионального и качественного фокуса
В ноябре 2023 года тренд на ротации регионального уровня сохранился, но при этом значительно трансформировался. Во-первых, если в течение нескольких месяцев на передовой кадровых перестановок была Согдийская область, то сейчас фокус сместился на ГБАО. Изменился также профиль чиновников: если в октябре через ротации продолжал проходить судейский корпус, то в ноябре изменился состав администрации Хорога – столицы Горно-Бадахшанской автономной области.

В ноябре о назначении новых управленцев в ГБАО сообщила пресс-служба Хорога. Мэрия подчеркнула, что чиновников утвердили на их посты по решению конкурсной комиссии.

Главой администрации города стал Орзу Суриев. В открытых источниках не упоминаются его предшествующие достижения на государственной службе. Тем не менее в 2014 году СМИ публиковали информацию о некоем Орзу Суриеве – тогда участковом инспекторе в Шугнанском районе ГБАО. Публикации были посвящены насилию со стороны инспектора в отношении местного жителя.

Помимо Суриева, посты получили еще девять управленцев, которых глава города Реза Назарзода призвал проявлять больше ответственности за экономическое и социальное развитие города.

ГБАО остается "проблемным" регионом Таджикистана сразу в нескольких сферах. В нем остро стоит вопрос защиты от террористов, наркоторговцев и нелегальных мигрантов, которые могут проникнуть в область через афганско-таджикскую границу. В конце лета ее уже пересекали боевики "Джамаат Ансаруллах" (организация, деятельность которой запрещена в России), впоследствии ликвидированные ГКНБ. Кроме того, уровень бедности в области составляет 29 % при 22,5 % в среднем по стране.

Проблемы безопасности и экономики могут порождать в ГБАО напряженность, которая уже приводила к беспорядкам в 2021 и 2022 гг. В прошлом году в ходе массовых протестов один из участников митинга погиб, трое служащих МВД получили ранения. Душанбе объявил антитеррористическую операцию, за которой последовали традиционные к настоящему времени ротации судей.
Тем не менее в Горно-Бадахшанской автономной области можно отметить и позитивные сдвиги. Уровень бедности в регионе за последние 20 лет снизился с 97 %, а сумма сбережений населения, наоборот, выросла: если в 2000 г. она составляла 2 млн сомони, то в 2023 г. достигла 383 млн. Наконец, жители ГБАО получают в среднем более высокие зарплаты, чем жители Хатлонской области и регионов республиканского подчинения.

Сменить халат с указкой на галстук и пиджак
Ноябрь в Таджикистане ознаменовался сменой руководства двух институтов Национальной академии наук. Отставку получили Фарход Шокир, директор Физико-технического института имени С. Умарова, и Мумъин Назар, глава Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова. Это связывается с их переходом на новую работу, но какие именно должности они займут, не уточняется.

Фахрод Шокир – уроженец Душанбе, специалист по теории поля, руководил институтом с 2019 года. При нем в 2021 году Физико-технический институт имени С. Умарова стал базовой организацией государств - членов СНГ в области подготовки научных кадров по физико-техническим наукам. До этого таких организаций в Содружестве насчитывалось 86, но базовые организации в области физики и техники отсутствовали.

Мумъин Назар также возглавил Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова в 2019 году. В 2022 году Назар защитил диссертацию на степень доктора философских наук.

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О возможных причинах "ротационного затишья" и особенностях перестановок в ГБАО Ia-centr.ru рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

– С чем может быть связано замедление ротаций, в частности прекращение перестановок в судебной сфере?

– Скорее всего, в этот раз в значимых перестановках не было необходимости. Кроме того, от графика ротаций могут отвлекать проблемы, перенапрягающие политическую систему, – например, внешнеполитические вызовы, внутриэлитная борьба, внешняя политика или подготовка к "сезонным" проблемам.

Зримых подтверждений того, что замедление ротаций связано с транзитом или внутриэлитной борьбой, пока нет. Тем не менее существуют и другие факторы, отвлекающее Душанбе от перестановок. Прежде всего, это международная повестка и приближение зимы. Скорее всего, страну в очередной раз ждут перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением. Вопрос в их масштабах – будут ли они сравнимы с кризисом прошлого года или ситуация будет больше похожа на зиму 2021 года.
На этом фоне центральное руководство фокусируется на вопросах энергообеспечения регионов и их готовности к чрезвычайным ситуациям. Ротации чиновников и судей на местах на этом фоне отходят на второй план.

– Главой администрации Хорога назначен чиновник, о заслугах которого данных в открытых источниках нет. По какому принципу происходит отбор чиновников?

– Чиновники во всем Таджикистане отбираются прежде всего по принципу лояльности. Компетентность и эффективность желательны, но они остаются дополнительными критериями для оценки управленческих кадров. Найти одновременно компетентных и лояльных получается не всегда, хотя центральная власть стремится, чтобы этими характеристиками обладали госслужащие по всей стране.

– В чем особенность ротаций в ГБАО?

– Горный Бадахшан – это регион, нестабильность в котором может пагубно сказаться и на всей республике, и на Центральной Азии в целом. Такую оценку разделяют как российские, так и местные эксперты.

Для самого Душанбе ситуация в ГБАО – постоянный раздражитель и зона постоянной нестабильности. Во-первых, область "отдалена" от остальной республики и центров принятия решений как в географическом, так и в экономическом и этноконфессиональном планах. Во-вторых, в годы гражданской войны именно на Горный Бадахшан опиралась оппозиция. В-третьих, практически каждый год там приходится проводить силовые операции и противодействовать деструктивным элементам. 2023 год был периодом затишья, но в этом отношении более показательными были весна и лето 2022 года.

В результате ГБАО притягивает значимое количество силовых ресурсов, а на ротации внутри области центральная власть обращает особое внимание. Свобода принятия решений конкурсной комиссии условна.

Дарья Матяшова

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701763500


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