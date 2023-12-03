 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию
12:18 05.12.2023

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию.

23 октября

На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жестко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр. Там же была организована срочная военная медкомиссия, которая несмотря на многочисленные жалобы, практически всех признала годными к воинской службе. Что, впрочем, не удивительно - все те кто жаловался на здоровье, оказались самыми обычными симулянтами. Тем задержанным у кого возраст младше 30 лет выпадет честь отправится служить "строчку", а тех кто постарше ждет контракт с ВС РФ.

Причем место для облавы было выбрано очень удачно - подмосковные Котельники, жители которых давно уже страдают от засилья и бесчинств мигрантов. Правоохранители нагрянули в один из молельных домов в тот момент, когда там шла молитва. Однако вместо того что бы после совершения ритуала отправится домой, мигранты отправились в армию. Силовики действовали что называется с огоньком. Глава общины после облавы пожаловался, что официальным поводом для визита правоохранителей стала проверка пожарной безопасности и литературу. Однако как оказалось впоследствии, и то и другое, мало волновало людей в форме.

"Снова проверяли литературу и пожарную безопасность. После окончания намаза, людей были посажены в пять припаркованных автобусов и отвезли всех в военкомат в соседние Люберцы, где они пробыли несколько часов. Последний человек покинул военкомата после 21 часа"
- поделился руководитель общины.

У всех мужчин которых привезли в военный комиссариат забрали имеющиеся у них при себе документы и тут же назначили медицинскую комиссию. Очевидцы утверждают, что общались с мигрантами жестко, никаких поблажек не давали и домой никого не отпускали. В сети появилась аудиозапись, на которой один из военных, не стесняясь в выражениях объясняет вновь прибывшим, во что теперь превратится их жизнь.

"Любые передвижения, только через дежурную часть, всем понятно? После построения отмечаемся у дежурного и направляемся в штаб, для прохождения медкомиссии. По прибытию из штаба, ставим отметку у дежурного и идем заниматься. Занятия длятся до обеда и еще 2 часа после обеда. Распорядок дня должны выучить все! В 13: 00 все должны быть на плацу".

Среди тех кто попал в сети умело расставленные силовиками, попал участник одного музыкального телевизионного шоу, певец Мамут Узеинов.

Чуть позже молодой человек поделился в соцсетях информацией о том, что его в числе прочих, забрали из молельного дома и посадили в автобус, где он вместе с остальными прождал несколько часов. После томительного ожидания, всех находящихся в автобусе отвезли в военный комиссариат расположенный в Люберцах. Там он прошел созданную в авральном режиме медкомиссию, и после того как был признан годным к воинской службе, был отправлен в Балашиху, на пункт сбора контрактников. Там он просидел в компании других мигрантов до самого вечера, а затем их всех заставили подписать контракт. Несогласным, по словам Мамута, угрожали тюрьмой. А уже следующий день всех мигрантов построили, и объявили что они отправляются в зону проведения известной операции.

"Я говорил, что у меня подписан контракт с Первым каналом, что я являюсь участником проекта, а это является законным основанием для отсрочки. Но это никого там не интересует. Меня просто никто не захотел услышать""
- жалуется Мамут.

Певец возмущен, и говорит о том, что у зэков находящихся в российских тюрьмах прав куда больше, нежели у мигрантов получивших российское гражданство.

"У зэков по крайней мере спрашивали, хотят они идти вoевaть или нет. У нас же вообще никто ничего не спрашивать не стал'

Также участник проекта, рассказал, что никто ему повестку не вручал, просто забрали все документы, и дескать теперь он даже не может направить официальную жалобу на действия сотрудников военкомата.

В своем обращении юноша также просит оказать ему юридическую помощь.

Стоит отметить, что Мамут Усеинов стал гражданином России в 2014 году. Спустя некоторое время ему прислали повестку, но в те дни он лег на операцию. Сам певец утверждает, что тогда надлежащим образом оповестил об этом военкомат, и после этого повесток больше не приходило.

В итоге Мамут Усеинов в компании еще пары человек категорически отказался куда-либо ехать, после чего военные вызвали следователей СК.

Ситуация с задержанным певцом, вызвала двоякую реакцию среди интернет-пользователей, но большая часть все же высказали он мысль о том, что силовики и военные действовали правильно.

"Если у тебя есть отсрочка и ты не самый обыкновенный уклонист, то после проверки тебя просто отпустят. Если же ты обманываешь, то после медкомиссии пойдешь служить как миленький. Это и есть путь настоящего мужчины"
- написала под постом Мамута пользователь Владимировна1985

"А чем ты лучше других? Если россиянин, то будь любезен отдать свой долг родине"
-согласна с предыдущим комментатором Каролина П.

"Что ты разнылся как баба? У нас таких певцов в каждом дворе по пучку. Иди и служи, а потом пой сколько хочешь"
-написал Юрий Коробейников.

Судя по всему, уже в ближайшее время россияне увидят долгожданную картину: чемодан-вокзал-Душанбе. Как стало известно, на днях глава Следственного Комитета РФ Бастрыкин выступил с инициативой лишать российского гражданства тех мигрантов, которые отказался принять участие в известной операции. Что-то подсказывает, что желающих получить гражданство РФ среди "незаменимых специалистов" заметно поубавится.

Источник - Интересная жизнь с Vera Star
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701767880


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