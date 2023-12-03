Казахстанские ученые расшифровали геном собак породы тазы: ошеломляющие результаты вас поразят

12:22 05.12.2023 Казахстанские ученые расшифровали геном собак породы тазы: ошеломляющие результаты вас поразят



Опубликовано: 17 октября



Два года ученые Института генетики и физиологии совместно с кинологами ассоциации "Кансонар" изучали генетическое разнообразие популяции тазы - достояния страны. Оказалась, это совершенно отдельная порода, которая остро нуждается в сохранении и поддержке: собак, соответствующих стандарту, в Казахстане не более 100-150 . Ежегодно ее представители попадают в приюты для брошенных животных, изоляторы службы отлова....







Есть ли потенциал к дальнейшему разведению, что должно сделать государство для международного признания породы - узнавала корреспондент медиапортала Caravan.kz.



В 2021 году ученые, кинологи объединились и решили глубоко изучить аборигенную породу, ведь ранее подобных исследований не проводилось. Идея - изучать тазы именно с генетической точки зрения родилась у PhD докторанта, научного сотрудника Института генетики и физиологии, ставшего ответственным исполнителем проекта Киры БЕСПАЛОВОЙ.



- Нашей целью было изучить порядок генетического разнообразия популяции тазы, - рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, кандидат биологических наук и руководитель проекта Анастасия ПЕРФИЛЬЕВА. - Сейчас тазы находятся на грани исчезновения, так как идут многочисленные скрещивания с представителями других пород, а чистокровных почти не осталось. Важно было оценить уровень скрещиваний - насколько порода стало разнообразной и не перестанет ли она существовать?



В исследовании участвовали 114 собак со всех регионов Казахстана, из приюта "Хвостатый рай", что в поселке Байсерке Алматинской области. Важным моментом исследования было знать, что мы берем материал (кровь, соскоб с внутренней стороны щеки) именно у тазы.



В этом огромную помощь оказала Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", которая работает с национальными породами собак более 10 лет. Вся работа соответствовала утвержденным Министерством сельского хозяйства стандартам.



"В эволюционном древе тазы близко стоит с салюки и афганской борзой"



Что же показали результаты?



- Тазы обладает огромным генетическим разнообразием, - продолжает моя собеседница. - Одна из гипотез, которая может оказаться правдой - это результат смешивания с другими породами. Другая - основатели этой породы изначально обладали генетическим разнообразием и передали его своим потомкам.



Гипотез, кто же стал родоначальниками тазы, много. Ученые считают, это - слюгги. По другим данным, породе помогла дать начало египетская борзая, очень древняя порода, возможный родоначальник почти всех борзых в мире. Еще одна из версий – скрещивание салюки и монгольской овчарки.



Сканирование генома показало: тазы - совершенно отдельная, эксклюзивная порода, несмотря на многочисленные смешивания. Многие кинологи еще скажут, что она уникальная как борзая, работает по нюху. Когда мы строили эволюционное древо, которое отражает родственные отношения между разными породами, то увидели: тазы очень близко стоит с салюки и афганской борзой. Обе эти породы - древнейшие собаки на земле. А значит, и тазы очень древняя порода. Мы подтвердили это генетически. Археологи же знают об этом давно: тазыподобные собаки изображены на петроглифах, обнаруженных в южном Казахстане. Они датируются X-XII веками до нашей эры.



Для чего нужен генетический паспорт?



- Есть ли потенциал к дальнейшему восстановлению породы?



- Конечно! Разнообразие, которое мы открыли, и станет этим потенциалом. В породе неразвиты близкородственные скрещивания, что очень важно. В противном случае она начинает вымирать, в ней проявляются разные заболевания. Для тазы такой опасности пока не существует!



- Для заводчиков важно получать генетические паспорта?



- Считаю, да. Более того, это вошло в практику у собаководов во многих странах. Паспорт нужен на случай, если собака утеряна, украдена. Можно сделать генетический анализ и доказать, что это ваш питомец. Второе - это гуманная альтернатива чипированию. Третье, самое важное - паспорт необходим при выборе пары для скрещивания. Кстати, в нашем институте имеется уникальное оборудование, которое позволяет определить для каждой собаки – произошла она от близкородственного скрещивания или нет, пригодна ли для дальнейшего разведения.



- Какие вы можете дать рекомендации селекционерам?



- Учитывая генетическое разнообразие тазы, предлагаем следующий план действия. Чтобы в дальнейшем улучшать и разводить породу, нужно выбрать отдельных производителей тазы и лучше с родословной, которые будут подходить генетически, и именно их использовать. То есть большинство будет скрещиваться именно с этими популярными производителями. Возможно, это будет лучшей стратегией, чтобы несколько увеличить чистокровность породы. Но выбор за селекционерами.



Интеллект плюс устойчивая психика



Я много слышала отзывов об этой породе от охотников, чабанов и кинологов. Потому решила спросить мнение специалистов - чем же тазы влюбляет в себя человека?



- Впервые я увидела тазы, которую привезли из поселка в город на лечение, 16 лет назад, - вспоминает главный кинолог Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" (г. Астана) Инна НАЗАРЕНКО. – До этого много читала о породе, собирала материалы. Была поражена - насколько это спокойная, с живым умом собака, как быстро она сориентировалась в условиях городской суеты. Мы подружились с ее владельцем и открыли минипитомник. Выступали на выставках, ездили на полевые испытания, прогулки, пробежки. Находясь просто рядом с этой собакой, чувствуешь адреналин, заряжаешься от нее энергией.



Команда из Казахстана приняла участие во вторых и третьих Всемирных играх кочевников, собачьих бегах породы борзых (тайган жарыш). И презентовала 98 странам мира свою национальную породу собак -тазы. Впервые наши спортсмены ехали в поезде, мы везли на соревнования пять собак. Тазы привыкли к свободной жизни в ауле, а здесь поезд, транспортировка. Но собаки вели себя достойно, хотя их никто этому не учил. Неделю мы жили с ними в домиках. И ни одна собака не погрызла обувь, мебель, не сходила в туалет в помещении.



- В сравнении с другими борзыми у тазы очень устойчивая психика, – продолжает кинолог. - Собака не нанесет вреда ни взрослому, ни ребенку. Даже если ей на лапу наступят, она заскулит, отойдет, но конфликта не будет. Но когда вы видите тазы в работе, как она гонится за лисицей, зайцем, волком, ее характер меняется, появляется злоба к зверю, бесстрашие. Тазы - универсал. И зачастую среднестатистическому охотнику, который любит пострелять, с ней скучно, так как на охоте она работает сама. Порода подходит охотникам - приверженцам традиционной национальной охоты на лошадях, с использованием собак и ловчих птиц.



"Работа кропотливая, ответственная и требует регулярного финансирования"



Результаты работы казахстанских ученых - важный шаг к признанию породы на международном уровне и регистрации ее в Международной кинологической федерации, говорит заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии РК, эксперт республиканской категории по собаководству Константин ПЛАХОВ:



- Ни одна порода в мире без квалифицированного участия человека не выживала. Мало ее создать, еще надо сохранить. Много пород исчезло потому, что не было обеспечено достойное сопровождение со стороны человека. У англичан чуть ли ни в каждом населенном пункте своя порода собак, птиц, крупного, мелкого рогатого скота. Они считают это нормальным. Когда в 2007 году мы проводили первую Международную конференцию по аборигенным породам собак, выяснилось, что другим странам они в такой возможности отказывают. Представители Германии даже назвали это "кинологическим колониализмом".



Чтобы получить признание тазы на международном уровне, должно потрудиться наше государство. Международная кинологическая федерация (FCI) объединяет кинологические организации более 90 стран. У них есть строгий регламент, как получить признание породы. В частности, оговорено, что порода должна насчитывать около 1000 собак, они должны иметь минимум трехколенную родословную, быть одного типа, одного облика. Собаки должны участвовать в выставках, проходить испытание, давать потомство, похожее на себя. Боюсь, в Казахстане тазы, подходящих этим критериям, не наберется и ста.



По словам Константина Плахова, на выполнение всех условий стране-заявителю дается 15 лет. Подается заявка, назначается ответственный комиссар от FCI, который ежегодно знакомится с поголовьем, принимает отчеты. Работа кропотливая и требует регулярного финансирования. За все предшествующие годы ни одна кинологическая организация Казахстана не смогла выполнить все условия для подачи заявки на признание породы. В то же время состояние породы постепенно ухудшается, возрастает уровень метисизации (скрещивание с другими породами). Нужны чрезвычайные меры, которые может принять только государство.



Ответственным за программу по охране и возрождению тазы определен комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.



- Проведены слушания, назначена рабочая группа, в нее привлечены энтузиасты, кинологи, заводчики, - рассказывает Константин Николаевич. - На первом этапе отработаны и внесены изменения в Закон об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, касающиеся собак. Отработаны нормативные документы, на основании которых будет строиться работа, в том числе питомника. Озвучивают громадную сумму - миллиард 400 миллионов тенге. Никто не думает, что это на первые семь лет, когда Казахстан будет готов заявить, что у нас есть порода и мы настаиваем на ее признании. Это подготовительная часть, включающая в том числе создание государственного питомника. Мы еще не знаем, какое финансирование определено, какие этапы проекта…. Если думают, что собак можно купить по тендеру, это глупость!



Тот же питомник предполагает земельный участок не менее 7 гектаров, вольеры, карантинные блоки…Все должно соответствовать мировым стандартам. А вдруг перебои с финансированием - чем кормить собак? Вопросов много, и уровень риска большой.



Кадровый вопрос - один из самых болезненных, ведь хорошим специалистам надо платить. Питомник по разведению собак это не просто – налил раз в день воды, насыпал корма, убрал экскременты и все! За собаками надо ухаживать, тренировать и дрессировать, натаскивать и социализировать. Не говоря уже про выстраивание правильной селекционной работы. А это уже работа для профессионалов.



Почему же "народное достояние" обитает на помойках?



Проблема, с которой столкнулись кинологи, ученые - небрежное отношение некоторых владельцев к тазы.



- Мы хотим обратить внимание специалистов и организаций, которым поручено восстановление породы, что тазы содержатся в приютах, их можно найти в изоляторах службы отлова, - говорит Анастасия Перфильева. - Сколько собак с поломанными лапами, больных чумкой находили волонтеры! Углубившись в проблему и увидев отношение к тазы, возникает вопрос: а стоит ли ее тогда восстанавливать? Понимаю, заявление скандальное. Но тогда необходимо ввести строгую регистрацию животных и ответственность владельцев. Иначе все старания будут напрасны!



- Зачастую тазы теряются на охоте, многие относятся к ним как к расходному материалу: нашел - хорошо, нет - ну и ладно. Некоторые считают: зачем тазы кормить, пусть охотится. Собаки начинают бродяжничать, оказываются на мусорных свалках, попадают под машины, в отлов. Судьба собак полностью в руках владельцев. И я боюсь за эту моду, - высказала мнение Инна Назаренко. – Когда были в тренде сибирские хаски, их также было полно в отлове, приютах. Люди покупали их за красивые голубые глаза, не сознавая, для чего выведена порода. У некоторых убегают тазы при недостаточных нагрузках, требуемых для этой породы. Ей нужны простор, движения, охота. Жаль, не все это понимают.



- Когда человек берет собаку, желательно заранее ознакомиться с характеристиками выбранной породы. Это как читать инструкцию к бытовой технике до того, как она сломается. Но собака – не игрушка, а живое существо. Это - ответственность. А содержание таких пород как тазы, особенно в городских условиях – еще и проблемы с выгулом, тренировками и стремлением питомца видеть среди встречаемых кошек, птичек потенциальную добычу, - говорит Константин Плахов.



Автор: Елена Коэмец Источник - Караван

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