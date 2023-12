Генерал-правитель Бирмы Хлайн пытается договориться о мире с повстанческими "Армией Аракана" и "Силами обороны каренских наций"

19:46 05.12.2023

Лидер Мьянмы призвал отряды повстанцев к переговорам



Председатель Государственного административного совета и главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн обратился к группировкам повстанцев, начавшим в октябре масштабное наступление, с призывом урегулировать проблемы через диалог. Об этом пишет The Global New Light of Myanmar.



Генерал предупредил, что, если вооруженные группировки продолжат вести себя глупо, мирные жители на местах будут страдать от последствий. Он призвал повстанцев помнить о жизни обычных людей и решать проблемы политическим путем, отказавшись от дурных действий, пишет издание.



На заседании правительства Мин Аун Хлайн также упомянул о действиях повстанческой "Армии Аракана" в штате Ракхайн на западе страны, о столкновениях военных с отрядами "Сила обороны Каренских наций" и Национальной прогрессивной партии Каренни в районе Лойко - административного центра штата Кая.



В Правительстве национального единства - правительстве Мьянмы в изгнании, поддерживающем некоторые группировки - отвергли призыв Мин Аун Хлайна к диалогу.



"В то время как военные серьезно проигрывают на поле боя, они пытаются найти выход. Настоящий диалог будет, если военные гарантируют - они не будут играть роли в политике. Они должны будут подчиняться избранному правительству", - заявил представитель правительства в изгнании Кья Со.



27 октября альянс антиправительственных группировок из "Армии Аракана", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии национального демократического альянса Мьянмы" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также идут в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн.