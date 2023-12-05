Как Китай ликвидировал независимость Тибета (история), - А.Казаков

20:13 05.12.2023 05.12.2023



Далай-ламу могли эвакуировать еще в 1951 году



Как сорвался тибетский план ЦРУ



Об авторе: Алексей Викторович Казаков – литератор, историк, член Союза литераторов РФ и Союза журналистов РФ.

Рассекреченный меморандум ЦРУ свидетельствует о неудавшейся попытке организовать побег лидера тибетцев. Документ с сайта www.cia.gov

10 марта 1959 года, после того как китайские вооруженные силы окружили Лхасу, в те годы – столицу независимого Тибетского государства, далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил приглашение от представителя КНР посетить танцевальное представление. Но чуть позже планы изменились: в адрес духовного лидера последователей тибетского буддизма поступило требование явиться в китайский военный штаб, причем без телохранителей. Большие толпы окружили дворцы Потала и Норбулинка в знак протеста против действий китайских властей. Митингующие хотели от 23-летнего далай-ламы, чтобы он не поддавался на ультиматум.



Этому предшествовали события девятилетней давности. В октябре 1950 года в ходе двухнедельной военной кампании Китай захватил большую часть тибетской территории. В 1951 году ситуация вынудила Тибет подписать с Китаем договоренность о вхождении в КНР, но при этом Тибету обещали автономию. Вскоре стало ясно, что КНР не собирается выполнять обещания. Тибет оказался полностью под китайским контролем. Тибетцы попытались найти защиту в ООН, но там сочли, что Китай и буддийская теократия сами разберутся, и не стали вмешиваться. Тибетцы как могли сопротивлялись, то и дело вспыхивали восстания.



И вот очередное обострение ситуации в марте 1959 года. Опасаясь массовых беспорядков, далай-лама убедил разойтись толпу народа, собравшуюся у дворцов, и написал три письма командующему китайскими войсками генералу Тань Ку-ан-сэню. Этими посланиями он надеялся успокоить китайцев и предотвратить кровопролитие. Началась переписка. Далай-лама вспоминал в своей автобиографии: "Я ответил на все его письма, чтобы выиграть время, остудить гнев обеих сторон и призвать народ Лхасы к выдержке. Моим моральным долгом в тот момент было предотвращение катастрофического столкновения безоружных людей и китайской армии".



Далай-лама срочно консультируется с тибетским государственным оракулом. Была и есть до сих пор у буддистов такая должность – медиум, с которым совещались правители Тибета. Оракул поначалу советует духовному лидеру никуда не уезжать и вести переговоры с китайскими властями. Но потом, после третьей встречи, оракул призвал его той же ночью бежать.



Переодевшись в форму офицера китайской армии, далай-лама в сопровождении группы из 20 человек вышел из своей летней резиденции, дворца Норбулинка, к реке Лхаса. До 31 марта длился этот побег в Индию. Передвигались в основном ночью, прячась и отдыхая в светлое время суток в монастырях.



Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру послал отряд ассамских стрелков (что-то вроде полицейского спецназа) для сопровождения далай-ламы и его свиты. Вскоре тибетскому правительству в изгнании было разрешено разместить свою штаб-квартиру в Дхарамсале, городе на севере Индии.



Контакт с президентом США через внука Льва Толстого



Американские спецслужбы постоянно держали под плотным наблюдением ситуацию в Тибете. Причем задолго до вторжения Китая. Так, например, американские офицеры Управления стратегических служб (предтечи ЦРУ) майоры Илья Толстой (внук Льва Николаевича) и Брук Долан посетили в 1942 году семилетнего далай-ламу, который в те годы был под опекой регента. Офицеры торжественно передали розовощекому, но державшемуся строго ребенку письмо от Франклина Делано Рузвельта. Это был исторический момент: впервые в истории президент Соединенных Штатов установил прямую связь с духовным лидером тибетцев.



В письме президента США говорилось: "Ваше величество! Два моих соотечественника – Илья Толстой (внук великого русского писателя Толстого) и Брук Долан хотят посетить вас в историческом городе Лхаса. В Соединенных Штатах много людей, и я один из них, кто интересуется вашей страной и людьми. Как вы знаете, американский народ объединяется с 27 другими странами для ведения войны, навязанной миру агрессивными странами, которые хотят уничтожить в мире свободу мысли, религии и деятельности. Соединенные Штаты борются за защиту свободы и считают, что мы победим. Поскольку наше дело справедливо и нашей силы достаточно, то наша решительность непоколебима. Я попросил Илью Толстого и Брука Долана поднести вам небольшой подарок, чтобы выразить мою дружбу". Офицеры вручили далай-ламе фотографию президента Рузвельта в серебряной раме и золотые часы-хронограф.



И в послевоенные десятилетия ЦРУ поддерживало Тибет, который пытался уйти от КНР и обрести независимость. Помощь была финансовой, военно-технической (оружие и боеприпасы поступали воздушным путем с аэродромов Таиланда и Восточного Пакистана) и в форме подготовки бойцов для будущего антикитайского восстания. Сотрудник ЦРУ Роджер Маккарти, бывший военный летчик, в 1957 году подготовил первую группу тибетских диверсантов. Другая группа тренировалась в Индии, также с помощью инструкторов ЦРУ. Поразительно, но многие из вставших на тропу войны тибетцев были буддийскими монахами. Они снимали с себя монашеский обет и переставали бояться чужой и своей крови. С ЦРУ сотрудничали также знающие английский язык переводчики-тибетцы.



Все могло получиться и раньше



Мы начали свой рассказ с 1959 года, когда далай-ламе пришлось бежать в Индию. Но теперь стало известно, что он мог эвакуироваться и раньше. Рассекреченный документ из архива ЦРУ свидетельствует: такой побег готовился еще в 1951 году, вскоре после того как в октябре 1950 года китайские войска стали хозяйничать в Тибете.



В меморандуме ЦРУ от 28 ноября 1951 года говорится:



1. Из Такцера (деревня, место рождения Тензина Гьяцо. – "НГР") по дипломатическим каналам было отправлено сообщение далай-ламе. В письме утверждалось, что пришло время определиться: не намерен ли он бежать из Тибета, и далее говорилось, что о его намерениях необходимо немедленно сообщить.



2. Из-за задержек со связью и требований безопасности это сообщение не поступит в руки далай-ламы ранее примерно 15 декабря 1951 года.



3. Ответ на это письмо OPC (Управление координации политики ЦРУ) не будет получен до конца января, и именно в это время контроль над Такцером со стороны Вашингтона будет крайне важен. Вероятно, в тибетской деревне Такцер находился человек, через которого далай-лама установил контакты с американским правительством. Возможно, это была группа людей.



4. Любые действия, которые желательно предпринять в отношении далай-ламы, обязательно пройдут по каналам связи и по согласованию с Такцером.



5. Требуется пересмотреть вопрос о продлении срока поэтапного свертывания этого проекта до 30 марта 1952 года и выделить средства для поддержания проекта в течение этого расширенного периода времени. Если до 30 марта 1952 года будет получен ответ о невозможности отъезда далай-ламы из Тибета, FE/OPC готова немедленно свернуть проект. Под этими аббревиатурами имеются в виду Управление по делам Дальнего Востока Госдепартамента США и Управление координации политики ЦРУ, которые, видимо, совместно готовили план эвакуации.



Каким образом готовилось бегство далай-ламы? Об этом на сегодняшний день нет рассекреченных документов, хотя наверняка существовал оперативный план со схемами и маршрутами. Кстати, во время экспедиции в 1942 году Толстого и Долана эти американские офицеры собрали стратегически важную информацию о местах для возможного устройства аэродромов, о расположении дорог, пригодных для движения длинномерных и тяжелогрузных автомашин, и о динамике метеоусловий в высокогорной местности. В своих отчетах майоры отмечали караванные тропы, которые могли бы стать после переустройства колесными дорогами, что пригодилось бы в случае военных действий в Тибете. Вполне вероятно, что все это могло использоваться во время планирования эвакуации далай-ламы в 1951 году. Но тогда что-то пошло не так… И лишь через восемь лет духовный и светский руководитель Тибета покинул оккупированную страну.



Иногда можно прочесть о том, что бегство далай-ламы организовало и обеспечивало все-таки ЦРУ. Но это не так. Разве что косвенно: двое тибетцев, обученных в лагере ЦРУ, через радиопередатчик поддерживали во время эвакуации связь с Индией и смогли заранее согласовать с ее властями переход через границу религиозного лидера и его спутников.



Далай-лама XIV, ставший в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира, и по сей день живет в Индии. До 27 апреля 2011 года он также возглавлял правительство Тибета в изгнании, потом на этом посту его сменил тибетский ученый и политик Лобсанг Сангай. Источник - НГ

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