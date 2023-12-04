Ташкент. В Минюсте опровергли введение в Узбекистане наказания за... проклинание

20:18 05.12.2023

Минюст Узбекистана опроверг сообщения о том, что планируется ввести административную ответственность за проклинание в виде штрафа и ареста до 15 суток. Такой проект документа не размещался на общественное обсуждение, заявили в министерстве.



В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за проклинание.



В частности, отмечалось, что в статью 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление) якобы вводится пункт о проклинании, который предусматривает штраф в 7 млн сумов и арест до 15 суток.



Некоторые публиковали нерабочую ссылку на портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов.



В пресс-службе Министерства юстиции заявили, что эта информация не соответствует действительности - такой документ не публиковался на портале regulation.gov.uz.



Проекты, которые размещаются для общественного обсуждения, автоматически получают соответствующий идентификационный номер в системе, и этот ID отражается в ссылке.



"Мы просим владельцев каналов в социальных сетях не допускать создания различных недопониманий среди наших граждан путем распространения среди населения ложной и предвзятой, непроверенной информации", - говорится в сообщении Минюста.