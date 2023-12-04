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Казахстан вводит в эксплуатацию сложное нефтегазовое месторождение - Восточное Урихтау
20:19 05.12.2023

"КазМунайГаз" начал работу на Восточном Урихтау - месторождении в Актюбинской области, которое было открыто в 2015 г. Восточный Урихтау - сложный проект: содержание сероводорода в его продуктах превышает 3,5 %, а пористость пород достигает 4–9 %. Это может затруднять добычу нефтепродуктов и их переработку.

Объем инвестиций в месторождение оценивается в 51 млрд тенге ($110 млн).

Примерные запасы Восточного Урихтау - 4,7 млн тонн нефти и 2,5 млрд м3 газа. "Самрук-Казына" ожидает, что в 2024 г. на месторождении добудут 89 тыс. тонн нефти и 46 млн м3 газа. Ожидания снизились по сравнению с 2020 г.: тогда "КазМунайГаз" заявлял, что при полномасштабной реализации проекта добыча может достигнуть 1,5 млрд м3 газа и 500 тыс. тонн нефти ежегодно.

Введение в эксплуатацию нового месторождения должно помочь Казахстану поддержать текущие темпы добычи на фоне истощения "зрелых" скважин. В 2020 г. министр экологии заявил о проблеме истощения углеводородных запасов в стране. В 2021 г. о ней сообщил и президент Касым-Жомарт Токаев, потребовав активизировать геологоразведку и направить на поиск новых месторождений больше ресурсов.

Сейчас снижение нефтедобычи сильнее всего коснулось Кызылординской области. Если в 2013 г. там добыли 10,5 млн тонн, то в 2022 г. объем извлеченных запасов достиг 4 млн тонн. В марте 2023 г. в регионе планировали добыть 3,9 млн тонн, но уже в апреле этот показатель упал до 3,5 млн. В перспективе эти тенденции могут коснуться Актюбинской и Мангистауской областей.

Источник - ia-centr.ru
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