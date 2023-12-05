Арабские страны хотят наладить мониторинг российской нефти, - НГ

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21:18 05.12.2023

5.12.2023

Саудовская Аравия готова вместе с РФ уступить США долю глобального рынка
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Нефтяники Саудовской Аравии желают, чтобы рынок доверял данным о добровольном сокращении экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ.
Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию (СА) проходит сразу после существенного сокращения квот нефтедобычи, которое не привело к ожидаемому росту мировых цен. Россия и СА сегодня уступают большую долю глобального рынка Соединенным Штатам, которые существенно опережают по уровню добычи как Россию, так и Саудовскую Аравию. Однако запланированная на ближайший четверг встреча в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси говорит, что важной темой обсуждения станет не только нефть, но и военный конфликт в Израиле.

В преддверии президентских выборов в США американские власти находятся в ситуации явного нефтяного соперничества с Саудовской Аравией и Россией. Если РФ и СА заинтересованы в более высоких ценах на нефть, то нынешней американской администрации нужны дешевая нефть и дешевый бензин. США уже несколько лет являются нефтяными нетто-экспортерами, но американские цены на топливо и энергоносители зависят от цен мирового рынка. Так что пока Россия и СА добровольно сокращают производство нефти, США его активно наращивают.

По последним данным, уровень добычи нефти в США вырос за последние полгода на 1,7% и достиг рекордных 13,2 млн барр. в сутки (б/с). Квота Саудовской Аравии по добыче нефти на 2024 год в рамках соглашения ОПЕК+ была установлена в 10,5 млн б/с, а России – 9,8 млн б/с. Но после новых сокращений в конце ноября эти квоты могут оказаться еще ниже.

Для балансировки бюджета Саудовской Аравии нужна нефть по 91–110 долл. за баррель, предполагает агентство Bloomberg. По его данным, в третьем квартале дефицит бюджета СА вырос почти в семь раз из-за снижения нефтяных доходов.

Российское правительство строит свои планы на будущий год исходя из цены барреля сорта Brent на уровне 85 долл. Хотя даже после самого решительного сокращения квот на добычу мировые цены словно замерзли на уровне ниже 80 долл. за баррель. Так что президенту Владимиру Путину будет что обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Пока саудиты хотят наладить более детальный мониторинг движения российской нефти, а также согласовать увеличение квоты для своего ключевого союзника – ОАЭ, Россия, по данным Bloomberg, хочет ограничиться сокращением экспорта, но не принимать на себя жестких обязательств по ограничению добычи.

Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бин Сальман заявил в интервью Bloomberg, что предпочел бы сокращение производства, но не смог убедить российского коллегу. "Мы пытались, – сказал принц. – Мы также знаем, что России чрезвычайно сложно сократить добычу зимой". Принц Абдель Азиз подчеркнул уровень доверия между Эр-Риядом и Москвой, который является ключевым фактором отношений в ОПЕК+. По его словам, не менее важно, чтобы у России было доверие рынка, требующее внешней проверки. "Мы им говорили: важно не то, что мы вам верим, важен рынок, вторичные источники, отслеживатели танкеров, – сказал принц. – Вы должны работать с ними". Согласится ли президент Путин "работать" с внешними контролерами нефтяного сектора РФ – вопрос.

В принципе Саудовская Аравия готова передать США еще большую долю глобального рынка. Саудовский министр сообщил, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может продолжаться и после первого квартала 2024-го, если будет необходимо. Он пообещал, что ограничения будут реализованы в полном объеме. Объявленные на прошлой неделе сокращения поставок более чем на 2 млн барр. в день, около половины из которых приходится на Саудовскую Аравию, отмененят только после рассмотрения рыночных условий и с использованием поэтапного подхода, сказал он. Как связан "поэтапный подход" с выборами президента США, он не уточнил.

"В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока", – разъяснили планы главы российского государства в Кремле.

В Эр-Рияде, проинформировали в Кремле, российский лидер обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии "вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах". Также планируется обмен мнениями "по вопросам региональной и международной повестки дня".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на повестке дня визитов также будет тема нефти. Он указывал, что такие обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК +, но главы государств также обсудят эту тему. Кроме того, представитель Кремля отмечал, что визит Путина в обе страны состоится "фактически за одни сутки".

Сразу же после поездки в Саудовскую Аравию в Москве должны состояться переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, которые запланированы на вторую половину дня 7 декабря. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, отметив, что ожидается продолжительная беседа руководителей двух стран. По словам Ушакова, в этом разговоре будут участвовать также по несколько представителей делегаций РФ и Ирана. "Формат примерно один плюс четыре", – уточнил он. Помощник российского лидера добавил, что "президенты в начале переговоров сделают заявления, охарактеризуют состояние дел в двусторонних отношениях, обозначат основные пункты переговоров".

На фоне снижения мировых цен на нефть США продолжают закупки черного золота для пополнения своего стратегического резерва с максимально возможной технической скоростью. По словам замминистра энергетики США Дэвида Терка, объем покупок составляет около 3 млн барр. в месяц, и "это физический предел". Стратегический запас нефти в США объемом более 700 млн барр. был создан после арабского нефтяного эмбарго 1970-х годов. Сейчас резерв составляет около 350 млн барр. после "исторического изъятия администрацией Байдена", пишет Bloomberg.

До конца года должен состояться визит в Москву и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Соединенные Штаты стимулируют к увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Источник - НГ
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