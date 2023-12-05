Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет, - СП

21:25 05.12.2023

Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет

Владимир Путин пожалел Швецию и посочувствовал Германии

Михаил Зубов



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Алексей Мухин Антон Орлов Евгений Михайлов



В начале недели Владимир Путин дважды на разных мероприятиях выразил сожаление по поводу ухудшения отношений со странами Европы и растущей на Западе русофобии.



На церемонии вручения послам верительных грамот, президент сказал по несколько слов об отношении России с каждой из 21 стран, приславшей нового представителя. Обращаясь к г-же Карин Ульрике Улофсдоттер (Швеция), Владимир Путин отметил:



- Приходится с сожалением констатировать, что в отношениях с нашим соседом по Балтике - Королевством Швеция - полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи.



Новый посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф услышал от президента нашей страны следующее:



- Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией - причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, - невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии.



На заседании Совета по правам человека (СПЧ), тему захлестнувшей Европу в последние два года русофобии поднял член СПЧ Кирилл Вышинский:



- Очень серьезная волна поднялась в странах Европейского союза и так называемого коллективного Запада, - сказал правозащитник.



- Что такое русофобия, мы знаем, мы давно с этим столкнулись, и, прежде всего, конечно, это происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем, - подчеркнул Путин.



"Свободная Пресса" спросила у политологов, насколько остра проблема русофобии, и есть ли способ излечить от нее Европу? Скажем, по рецепту, который приписывается Екатерине Великой и был неоднократно повторен Владимиром Жириновским: "Чтобы Европа нас полюбила - ее нужно напугать, а лучше - объявить войну".



Первым на наши вопросы ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



"СП": Нужно ли нам напугать как следует Европу, чтобы она вылечилась от русофобии, как лечатся от заикания?



- Мы что-то похожее сейчас и делаем, и все нормальные люди, если и болели, то уже вылечились. Но у несамостоятельных европейских политиков все немножко более запущено. Пока к гражданам европейских стран приходит осознание того, что Украина - это не их проблема, а проблема России, политики под руководством американских коллег продолжают упорствовать. Комплекс политической неполноценности подконтрольных Вашингтону лидеров растет, и это сублимируется в виде русофобии. Но - их личной русофобии. Народы Европы к ней не очень восприимчивы.

"СП": Иначе говоря, европейских политиков от русофобии не вылечить даже испугом?



- Сложно прогнозировать поведение не очень уравновешенных и несамостоятельных людей. Но их уже лечат собственные народы, постепенно отстраняя от власти в ходе выборов.



Политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов вышел на связь со "Свободной Прессой" из Баку, где проходит форум, посвященный последствиям армяно-азербайджанского противостояния.



- Мероприятие, на котором я нахожусь, посвящено последствиям войны, переселения народов, здесь много европейских представителей, есть специалисты из трех республик Прибалтики, и я общаюсь с ними. Эти политологи говорят, что в Литве, Латвии и Эстонии граждане осуждают антироссийские выпады политиков, а тем более - антирусские. Многие люди старшего поколения говорят, что в прежние времена их республики были более самостоятельными, а сейчас стали игрушками в руках американцев. Более молодые считают, что ссориться с Россией опасно, и не нужно этого делать.



По мнению политолога, Европа уже очень сильно напугана, но - не Россией и не русскими. Людей пугает своя собственная власть - ее неразборчивость. Население недовольно проамериканской и проукраинской позицией своих государств.



Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что в России многие слишком болезненно относятся к европейской русофобии.



- Давайте посмотрим на США: разве в мире их очень любят? Нет, их боятся - за вторжение во внутренние дела других государств, многочисленные цветные революции и развязанные войны. Но победителей, как известно, не судят. Особенно, если они остаются главной экономикой мира. Поэтому во-первых, надо поскорее завершить СВО, причем убедительной победой.



Во-вторых, очевидно, что нужно поднимать национальную экономику и укреплять рубль. Для этого требуется приток иностранных инвестиций, который начнется как раз после успешного завершения СВО. И, конечно, всем нам надо повышать внутреннюю культуру, учиться правильно и вежливо вести себя за рубежом, используя ту самую мягкую силу, про которую мы почему-то постоянно забываем.



5.12.23