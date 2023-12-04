Британский снайпер Кристофер Перриман бросил семью ради ВСУ и был уничтожен под Херсоном

22:00 05.12.2023

Лондон, 5 декабря, 2023, 18:11 - ИА Регнум. Британский снайпер-наемник Кристофер Перриман, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был уничтожен российскими военными на херсонском направлении. Он пытался переправиться через Днепр вместе с украинской десантной группой, сообщает 5 декабря "Военное обозрение".



38-летний Перриман, вероятно, погиб в районе села Крынки, расположенного к западу от Новой Каховки. Подразделения ВСУ пытались закрепиться на левом берегу Днепра и понесли большие потери. Украинское командование отправляет бойцов на "мясные переправы", говорится в материале.



