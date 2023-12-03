 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ( Батяня-комбат )Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ("Батяня-комбат")
22:07 05.12.2023

Ушел из жизни герой-десантник, тот самый "Батяня-комбат"

Алексей Иванов
3 декабря 2023

Александр Петрович Солуянов родился 19.12.1953 в селе Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области в крестьянской семье. В 1971-м окончил Казанское суворовское военное училище, в 1975-м - Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище. Служил в Прибалтийском военном округе, Закавказском военном округе. Подал три рапорта с просьбой отправить в Афган. С января 1982-го командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В том же году руководил операцией по уничтожению крупных исламистских банд в провинции Парван, когда наши пленили сотни моджахедов и взяли три больших склада с продовольствием и боеприпасами, причем задача была выполнена без потерь личного состава и боевой техники. В начале 1984-го руководил блестящей операцией в Ниджбарском ущелье, батальон под его командованием выбил врага с господствующих высот. Необходимо отметить, что Александр Петрович всегда лично присутствовал на опаснейших участках ("Если ты сам, идя в бой, не готов умереть, это чувствуют подчиненные, и любая задача ставится под сомнение"). Получал ранения, однако поле боя не покидал. Выдержка из давнего материала журнала "Русский Дом": "За два с половиной года командования батальоном в Афганистане потери среди подчиненных Солуянова составили единицы. Это, выражаясь спортивным языком, абсолютный рекорд во всех локальных войнах и конфликтах, которые вела за последние десятилетия наша страна". 23.11.1984 ему присвоено звание Героя Советского Союза - так и говорится: "за наивысшие результаты при наименьших потерях". В 1987-м Солуянов окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В дальнейшем был командиром 387-го отдельного учебного парашютно-десантного полка в г. Фергана Узбекской ССР, пресекал кровавые межеэтнические столкновения в Ферганской долине летом 1989-го, командовал 105-й воздушно-десантной дивизией.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II генерал-майор Александр Солуянов возглавлял православную патриотическую организацию "Союз Михаила Архангела", а также Рязанскую региональную общественную организацию Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.



Группа "Любэ" посвятила ему песню "Батяня-комбат". Авторы песни поэт Александр Шаганов и композитор Игорь Матвиенко написали ее в начале девяностых, и песня вошла в одноименный альбом, вышедший в 1996 году. Севастопольский союз ветеранов-десантников уточняет: "Когда в середине 1990-х гг. песня группы "Любэ" "Батяня-комбат" стала хитом, режиссер Никита Михалков решил снять для нее клип. На главную роль пригласил Героя Советского Союза генерала Александра Солуянова. Именно его имя в один голос назвали десантники, когда в армии стали искать реального "Батяню-комбата", того, "кто не прятал сердце за спины ребят"". По определенным причинам клип не был смонтирован. В феврале 2023-го генерал сказал aif.ru: "Я был этому только рад. Образ комбата-батяни должен остаться собирательным. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО!"

Из интервью Солуянова порталу Православие.Ru (2006): "Сейчас, анализируя все, что было, я с твердейшей уверенностью убежден, что во всем помогал мне Господь. У меня была привычка вставать рано утром перед операцией и продумывать решение предстоящей боевой задачи. Уточнять ее для себя, для своих командиров. Очень часто мы выходили в район боевых действий ночью. И сейчас, вспоминая это, я думаю, что только Божья помощь позволяла выходить нам оттуда невредимыми. Обстановка при проведении боевой операции была порой невероятно сложной: бывало, шли и через минные поля, иногда шли даже сквозь группировки противника и при этом имели постоянный успех. [...] Без Божьей помощи такого успеха просто быть не могло. Бог нас хранил. Другого варианта нет. [...] Наши десантники очень дорожили боевым братством: оно их скрепляло и порой даже заставляло соревноваться друг с другом в боевых показателях. Среди солдат был очень высок боевой дух, обострено чувство ответственности перед командиром, перед своими товарищами. В результате наша армия показала себя на войне очень достойно и самоотверженно. Я был свидетелем того, как рядовой Михаил Ладейщиков заслонил грудью своего командира. Их взвод выходил к высоте, и совсем неожиданно, где-то всего лишь в пяти метрах от вершины, они были обнаружены противником. Командир взвода это заметил не сразу, и Михаил, сделав шаг, заслонил собой командира, получив вместо него автоматную очередь в грудь. К сожалению, ему не было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, хотя он был этого достоин. Так вот, я считаю, что наша генетическая память, те христианские традиции, которые заложены в крови, - они и играют свою роль. И в минуту особой ответственности за других все самое лучшее раскрывается в русском человеке. Отсюда и те многочисленные подвиги наших солдат на войне, которые были, но о которых мы, может быть, никогда и не узнаем. [...] Не знаю, когда смогу отработать ту милость Божию, которая оказана мне и на войне и после нее. Столько мне было свидетельств, столько милостей Божьих оказано, что даже думаю иногда: сколько же надо работать, чтобы отблагодарить Бога за то, что Он для меня сделал?! Поэтому одна у меня есть мечта: к концу земного пути заслужить звание православного воина, православного христианина. В нашей жизни столько свидетельств не только о существовании Господа Бога, но и о том, что Он влияет на нашу жизнь каждую секунду. Надо только внимательнее вглядеться в свою собственную жизнь. Стать настоящим христианином - вот главная задача, вот наш главный труд, вот то, ради чего мы живем".

Источник - Завтра
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