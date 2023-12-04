Минск и Пекин строят новый миропорядок. Лукашенко вступил на китайский путь, - Кь

23:51 05.12.2023

Александр Лукашенко вступил на китайский путь



Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом, ставшим уже его второй в этом году поездкой в Пекин. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил об "историческом повышении уровня отношений" двух государств, впервые признав, что в основе их сближения лежит "общность идеологий". Не ограничиваясь развитием торгово-экономических отношений, Пекин и Минск объединяют усилия для изменения "системы глобального управления". Обещая поддерживать Минск в противостоянии внешнему вмешательству, Пекин встраивает Белоруссию в свои проекты "Пояс и путь" и "Сообщество единой судьбы человечества".



В ходе своего визита в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в тренировке хоккейной сборной Пекинского университета



Двухдневный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин, главным событием которого в понедельник стали переговоры в правительственной резиденции Дяоюйтай с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжил беспрецедентное сближение двух стран, вызванное не только интересом к развитию деловых связей, но и все более конфликтной геополитикой.



Предыдущая поездка президента Лукашенко в Пекин, которая проходила с 28 февраля по 2 марта и имела высший в дипломатической иерархии статус государственного визита, стала для белорусско-китайских отношений новой точкой отсчета. Накануне новых переговоров в Пекине первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил о том, что экономический эффект от договоренностей, достигнутых в рамках первой встречи на высшем уровне этого года, уже превысил $3,5 млрд.



По данным Минэкономики Белоруссии, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордных на тот момент $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров в Китай удвоился, составив $1,6 млрд.



При этом по итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше $100 млн.



"Наша встреча 1 марта стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. Больше всего, что радует,- это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями",- подхватил тему нового старта Александр Лукашенко, обращаясь к Си Цзиньпину.



Переговоры двух лидеров продлились втрое больше запланированного времени. После их завершения Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками и продолжили общение за рабочим обедом.



Как Китай раскалывает коллективный Запад

По сообщению "Sputnik-Беларусь", Александр Лукашенко подарил китайскому лидеру художественно-декоративное панно "Беларусь моя", на котором изображена белорусская природа и дома на фоне дубрав и озер, еще одну композицию "Белорусско-китайская дружба. Один пояс - один путь", а также эксклюзивный набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов. "Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже последние новинки",- с гордостью заметил Александр Лукашенко.



Сам он получил в подарок от китайского лидера шелковую картину с китайскими горными пейзажами и корзину с яблоками из провинции Хунань, а его сыну Николаю Лукашенко - спортивный костюм красного цвета с надписью "China". "А я только хотел сказать, чтобы Китай подарил нам картину для Дворца независимости, которая в центре будет стоять. Чтобы там душа была китайская",- растроганно заметил Александр Лукашенко, принимая подарки. "Договорились",- ответил Си Цзиньпин.



Несмотря на то что встреча проходила в закрытом формате, лидеры двух стран сделали заявления, излагающие их видение состояния и перспектив отношений Минска и Пекина. Говоря о том, как эволюционировали эти отношения за более чем тридцать лет существования независимого белорусского государства, Александр Лукашенко прежде всего отметил их стабильность, благодаря которой, по его словам, стороны "ни разу не свернули ни влево, ни вправо". Он выразил мнение, что развитие стратегического сотрудничества двух стран определено единством "идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня". Тезис о единстве идеологий постсоветской Белоруссии и коммунистического Китая прозвучал из уст господина Лукашенко впервые.



Белорусский лидер, впрочем, все же намекнул на то, что в Минске не вполне удовлетворены темпами сближения с Китаем.



"Когда я готовился к этом визиту и своих коллег допрашивал, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня,- это скорость",- признался Александр Лукашенко Си Цзиньпину. По его словам, в сегодняшнем мире время "настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем". "Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине",- многозначительно заметил господин Лукашенко.



В свою очередь, Си Цзиньпин предпочел сделать акцент не на ускорении, а на углублении отношений с Минском, которое должно проявляться в объединении усилий для "преобразования системы глобального управления". "На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь"",- обратился к гостю Си Цзиньпин.



"Китай готов вместе с Белоруссией содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость",- продолжал Си Цзиньпин, призвав "укреплять координацию и сотрудничество с Минском на площадках ООН и ШОС.



Пекин также ждет от Минска дальнейшего активного встраивания в китайский евразийский интеграционный проект "Пояс и путь" и поддержки китайской концепции будущей модели международных отношений, провозглашенной Си Цзиньпином и получившей название "Сообщество единой судьбы человечества".



После недавнего саммита "Пояса и пути", прошедшего в Пекине в октябре, председатель КНР напомнил о том, что если десять лет назад эта инициатива была всего лишь концепцией, то теперь к сотрудничеству в ее рамках присоединились более 140 стран и международных организаций. "В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным",- согласился Си Цзиньпин с мыслью Александра Лукашенко о том, что сегодня геополитическая ситуация меняется быстрее, чем раньше, и требует оперативного реагирования на новые угрозы и вызовы.



Впрочем, наверняка самым ценным подарком для Александра Лукашенко, которого еще в начале 2000-х годов на Западе провозгласили "последним диктатором Европы", стало такое признание Си Цзиньпина: "Китай твердо поддерживает Белоруссию в следовании по пути развития, который соответствует ее национальным реалиям, и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии под любым предлогом".



Сергей Строкань

4/12/23