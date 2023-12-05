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Саакашвили хоронит свое политическое детище, - Артур Аваков
00:22 06.12.2023

5.12.2023
Грузинская оппозиция самоустраняется
Артур Аваков

Михаил Саакашвили запустил процесс самоликвидации Единого национального движения.
Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" все глубже погружается в кризис. После исключения бывшего председателя Ники Мелии из организации уже вышли девять видных членов, действовавших в Аджарии, на очереди отделения в Кахетии и Самцхе-Джавахети. Власти республики не без удовольствия отмечают, что такими темпами ЕНД может вообще не дожить до парламентских выборов в 2024-м или не преодолеть пятипроцентный барьер.
Националы находятся в кризисе с тех пор, как перестали руководить страной. В 2012 году на выборах в Нацсобрание партия набрала чуть более 40% голосов избирателей, в 2016-м – 27%. Такой же результат был в 2020-м, но в значительной степени благодаря фактору пандемии коронавируса. На следующий год в Грузии прошли местные выборы, которые завершились для ЕНД полным провалом. Партия смогла взять большинство только в одном муниципалитете из 20.

В том же 2021-м в Грузию неожиданно вернулся основатель ЕНД и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В партии сразу начались споры вокруг того, кто должен возглавить организацию. Националы раскололись на два лагеря, одни поддерживали сидящего за решеткой Саакашвили, а другие – действующего тогда председателя Нику Мелию. В январе 2023-го Мелия проиграл внутрипартийные выборы ставленнику основателя Левану Хабеишвили, а в ноябре был изгнан из партии за нежелание подчиняться новому руководству. Однако это только усугубило раскол.

"Мы решили положить всему этому конец", – заявил один из бывших лидеров ЕНД в Аджарии Георгий Киртадзе. "Мы легко выдержали бы давление, но когда у дела, за которое мы боремся, заканчиваются идеи, мы не видим другого выхода", – сказал он. По словам политика, вместе с соратниками он собирается продолжить борьбу с правящим режимом. Если Мелия решит создать новую партию, они войдут в нее.

Член ЕНД Ани Цитлидзе заявила, что партия ничего не потеряет из-за ухода нескольких человек, потому что она "живой организм". "Кто-то уходят, но приходят много новых людей", – сказала она. Вместе с тем другой национал, Элгуджа Багратиони, сказал, что последние девять месяцев бывшие товарищи из Аджарии только вредили партии своей критикой, поэтому ему жаль, что они не ушли раньше.

В "Грузинской мечте" не скрывают радости от проблем в лагере главного противника. "Думаю, что борьба за влияние внутри группировки приблизилась к своему пику. Похоже, что под крышей этой так называемой партии просто не осталось места для людей с разными мнениями. Все закончится расколом и разделением партии", – заявил представитель правящей партии Гия Цагареишвили. Член проправительственной "Силы народа" депутат Созар Субари вовсе надеется, что выборы 2024-го станут для ЕНД последними, на которых она сможет показать хотя бы какой-то результат.

Теоретически подобные ожидания могут быть подкреплены решением руководства страны запретить политическим партиям получать финансирование от юридических сил. "Грузинская мечта" настаивает, что ее инициативу поддержали в ОБСЕ и Венецианской комиссии как часть борьбы с олигархами. Но в оппозиции считают, что власти пытаются выбить из-под своих противников экономическую базу. В частности, для ЕНД это может означать, что в 2024-м партия лишится не только части активистов, но и денег.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков полагает, что нынешний раскол ЕНД может привести к уничтожению партии. "Главный вопрос в том, что станет с ее осколками: они сформируют две или три политические секты или раскольники уйдут к кому-то одному, сформировав тем самым новую крупную партию. В любом случае Саакашвили, который стремился возглавить ЕНД, уже ни на что не повлияет. Во-первых, он сам запустил этот процесс. Во-вторых, у него серьезные проблемы с восприятием реальности", – сказал "НГ" Новиков.

"С каждыми новыми выборами результаты ЕНД становятся все хуже. Изгнание Мелии укрепляет сомнения в том, что в 2024-м партия сможет пройти в парламент и получить там серьезное представительство", – полагает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

При этом он отметил, что "Грузинская мечта" может быть заинтересована в прохождении ЕНД в Нацсобрание. Так будет легче убеждать западных партнеров в развитии демократии и плюрализма. "Ради этого могут даже понизить избирательный барьер с 5 до 3%", – не исключил кавказовед.

Правда, основатель фонда SIKHA Initiative Арчил Сихарулидзе пока не склонен списывать националов в утиль. "В следующем году ЕНД вполне может собрать 15–20% голосов избирателей, даже если оттуда уйдет половина активистов. По сути, это единственная партия, у которой есть бренд, за него и будут голосовать", – заявил "НГ" Сихарулидзе.

Вместе с тем он признает, что ЕНД находится в серьезном кризисе. По мнению Сихарулидзе, исключение Мелии подтвердило, что партия не готова к обновлению, а старых лидеров большинство грузин не хочет возвращать во власть.

Источник - НГ
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