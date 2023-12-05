 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Руководители УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержаны за "крышевание" притонов
00:39 06.12.2023

5 декабря 2023
Руководители УВД Джалал-Абадской области задержаны за "крышевание" притонов

За покровительство притонов задержаны руководители УВД Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на территории Джалал-Абадской области выявлены "притоны", незаконно функционирующие на протяжении нескольких лет, где предоставлялись интимные услуги мужчинам под покровительством отдельных сотрудников органов внутренних дел КР.

Установлено, что заместитель начальника Управления СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области полковник милиции Б.Н.Д. вместе с одним из руководителей ПОМ УВД Джалал-Абадской области майором милиции Д.А. организовали устойчивую преступную схему по оказанию покровительства деятельности притонов, за что ежемесячно получали денежные вознаграждения.

Всего в городе Джалал-Абад функционировала порядка 30 съемных квартир, 2 сауны, 5 гостиниц, где оказывались интимные услуги. На работу девушки привлекались из разных регионов страны, в том числе работали представительницы из сопредельных стран.

В настоящее время устанавливаются причастность других сотрудников правоохранительных органов к покровительству притонов на территории области.

Источник - Вечерний Бишкек
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