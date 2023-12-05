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Израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад
00:44 06.12.2023

Интервью
05.12.2023

ВЛАДИМИР БЕЛЯК
Депутат Кнессета от партии "Еш Латид" (Израиль).

ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (РОССИЯ 24)

Израильское общество сильно изменилось после 7 октября. Грядут серьезные перемены, не только внутри Израиля, но и в регионе в целом. Об операции в Газе и возможных последствиях происходящего на Ближнем Востоке Федору Лукьянову рассказал Владимир Беляк, депутат Кнессета от партии "Еш Латид" (Израиль), в интервью для передачи "Международное обозрение".

Федор Лукьянов: Есть ли сейчас представления о продолжительности израильской операции в Газе и целях, которые реально достичь?

Владимир Беляк: Мы изначально поставили перед собой две основные цели, и можно спорить, какая из них более важная. По этому поводу есть разногласия в израильском обществе.

Первая цель, с моей точки зрения, самая главная – это возвращение наших людей, наших заложников, всех до последнего. Это очень важная ценность в израильском обществе – возвращение всех наших пленных, и мы должны делать все возможное, чтобы их вернуть.

Вторая цель – это обеспечение безопасности всех наших граждан, путем уничтожение военной и политической инфраструктуры ХАМАС. Я очень надеюсь, что нам удастся в рамках того соглашения, которое действовало последнюю неделю, вернуть как можно больше наших людей, включая женщин, детей, мужчин, стариков, солдат – всех до последнего.

Далее, я думаю, есть консенсус в израильском обществе, что мы обязаны продолжить военную операцию, потому как у нас нет никакого намерения возвращаться к ситуации 6 октября, когда на наших границах есть военная террористическая организация, угрожающая безопасности наших граждан. И в свете той резни и тех военных поступлений, которые ХАМАС совершил 7 октября, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, потому как это является главным условием возвращения наших граждан в те поселения на южных границах, которые сегодня были эвакуированы.

Федор Лукьянов: То есть пока четкого понимания следующей военной фазы нет?

Владимир Беляк: Первая фаза наземной операции была сосредоточена на северной части сектора Газа, где было временное прекращение огня. Были достигнуты определенные военные успехи в плане контроля, в плане уничтожения инфраструктуры ХАМАС, но есть еще часть и севера, а еще более сложная задача стоит на юге сектора Газа, учитывая, что сотни тысяч гражданского населения переместились сегодня с северной части в южную. Значительная часть военной силы все еще сосредоточена на юге, естественно, и армия, я думаю, сегодня готовится к следующему этапу, который будет в южной части сектора Газа с задачей достичь тех целей, которые были поставлены.

Федор Лукьянов: Международный контекст, который сейчас, скажем так, не самый благоприятный для Израиля, не будет помехой?

Владимир Беляк: Это не простая ситуация. Я не хочу абстрагироваться от международной поддержки. Международная поддержка для нас важна, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. Думаю, что сегодня все еще есть понимание, главным образом в американской администрации, что после тех страшных событий для нашей страны, для наших людей и для нашего народа, произошедших 7 октября, включая 1400 убитых, страшные военные преступления, которые были там совершены, в том числе в последние дни мы слышим свидетельства наших заложников, детей, которые возвращаются из плена ХАМАС, – после всего, что они там пережили, мы просто не имеем права остановиться.

Для нас сегодня это война, которую не мы начали, которую не мы инициировали. Для нас это вопрос существования нашего государства и безопасности наших границ и наших граждан. Это важная составляющая, поэтому, естественно, мы не можем самоустраняться от международного сообщества, от давления. Но, я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы наши цели были достигнуты.

Федор Лукьянов: По поводу международного сообщества. После операции, после того, как цели будут так или иначе достигнуты, ждете ли вы, что карта международных связей Израиля изменится в зависимости от тех позиций, которые разные страны занимали в этот период?

Владимир Беляк: Она может измениться, прежде всего в краткосрочном периоде. Я думаю, что в этой борьбе с ХАМАС мы представляем не только себя, мы представляем все страны "свободного мира", либеральной демократии, потому как многие журналисты, многие послы уже видели этот фильм о преступлениях ХАМАС. Нам его тоже в Кнессете показывали, и понятно, с кем мы имеем дело. Мы очень надеемся на понимание, естественно, наших союзников, и Российской Федерации, и тех стран арабского мира, с которыми у нас сегодня существуют мирные соглашения – заключенные и в последние сорок лет, и в рамках "Соглашения Авраама". В конце концов, я думаю, в этой сфере мы сможем прийти к некой степени понимания со стороны наших партнеров, что у Израиля просто не было и нет сегодня другого выхода.

Федор Лукьянов: По поводу дальнейшего. Сейчас в мире активизировалась дискуссия о будущем политическом устройстве всего региона. Понятно, что пока не до того, но тем не менее – есть ли какая-то дискуссия в Израиле насчет Газы и в целом палестинского вопроса?

Владимир Беляк: Да, естественно. Есть дискуссия, и есть разные подходы. Наша партия "Еш Атид" и лидер партии Яир Лапид полагают, что мы не можем себе позволить никакого военного присутствия палестинской автономии в секторе Газа. Мы говорим о полной демилитаризации сектора Газа и возможности израильского военного контроля над сектором, по крайней мере – в ближайшие годы. Это ключевой вопрос, и мы от того не откажемся.

Что касается гражданского управления – здесь есть некие разногласия среди разных сил в израильском обществе. Я полагаю, что так как у нас нет никакого намерения оставаться в секторе Газа и осуществлять гражданский контроль над их населением, контроль над текущей жизнью сектора Газа должны взять на себя функционирующие гражданские службы палестинской автономии. При этом, естественно, мы очень надеемся, что прекратятся все негативные явления, которые существуют в палестинской автономии, прежде всего в сфере образования и подстрекательства против существования государства Израиль. Опять же, у нас нет никакого намерения оставаться в секторе Газа, оккупировать его и осуществлять гражданское управление. Это на себя должна взять некая палестинская администрация при условии демилитаризации.

Федор Лукьянов: Насколько я знаю, ваша партия не присоединилась к общему правительству. Ждете ли вы после окончания военной фазы существенных политических изменений собственно в Израиле?

Владимир Беляк: Я думаю, что 7 октября израильское общество изменилось. Все знают, какие резкие противоречия у нас были в последний год с момента образования этого правительства в плане судебной реформы или, как мы это называли, попытки конституционного переворота, но так или иначе 7 октября все сильно изменилось.

Понятно, что будут очень серьезные политические трансформации, всем это понятно. Будет ли это в рамках действующего Кнессета, путем создания другого правительства или в ближайшие месяцы после окончания военных действий пройдут новые выборы – мы еще посмотрим. Я полагаю, что можно еще создать действующее правительство в рамках этого Кнессета, потому как сразу же после войны выходить на предвыборные кампании не всегда важно, но нет сомнений, что есть силы, которые будут выступать за внеочередные выборы. Так или иначе грядут очень серьезные изменения, потому что израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701812640


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