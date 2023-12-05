Промежуточные выборы в Индии: "Бхарата" Нарендры Моди громит ИНК Рахула Ганди

00:48 06.12.2023

5.12.2023



Индийские националисты не выходят из моды

Партия Нарендры Моди сделала заявку на победу на всеобщих выборах 2024 года

В Индии подведены итоги выборов в законодательные собрания четырех штатов, что стало по сути генеральной репетицией всеобщих выборов весны будущего года. Индийские фондовые индексы обновили исторические максимумы на новостях об уверенной победе правящей с 2014 года националистической "Бхаратия джаната парти" в трех штатах из четырех. Премьер-министр Моди назвал итоги голосования "историческими и беспрецедентными", заявив о "победе честности, прозрачности и хорошего управления". Создавшая альянс 28 партий оппозиция продолжает терять популярность, а главный оппонент Нарендры Моди лидер "Индийского национального конгресса" Рахул Ганди оказался в центре громкого коррупционного скандала.



Состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в законодательные собрания четырех индийских штатов - Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Чхаттисгарх и Телангана,- в которых приняли участие более 160 млн избирателей (одна шестая индийского электората), продемонстрировали уровень поддержки ведущих политических сил страны менее чем за полгода до очередных всеобщих выборов 2024 года.



Результаты голосования, которое было воспринято как общенациональные "выборы в миниатюре", оказались предсказуемыми, но при этом и неожиданными. Учитывая прочные позиции правящей в стране с 2014 года националистической партии "Бхаратия джаната парти" (БДП), политики, эксперты и СМИ не ждали резкого изменения умонастроений избирателей. Однако никто, включая самого Нарендру Моди, судя по всему, не предполагал, что оппозиция во главе со старейшей политической силой "Индийский национальный конгресс" (ИНК), представляющей политическую династию Неру-Ганди, потерпит столь чувствительное для нее поражение.



По данным Центризбиркома, "Бхаратия джаната парти" получила 161 из 230 мест в парламенте штата Мадхья-Прадеш, 115 из 199 мест в законодательном собрании штата Раджастхан и 54 из 90 мест в парламенте штата Чхаттисгарх.



Единственным успехом "Индийского национального конгресса" стала победа в расположенном на юге страны штате Телангана, где ИНК получил 64 из 119 мест. Успех ИНК в Телангане, не входящем в список штатов, имеющих наибольшее представительство в Лок-сабхе - нижней палате индийского парламента, впрочем, не меняет общенациональное соотношение сил, складывающееся не в пользу оппозиции.



В то время как штат Мадхья-Прадеш традиционно считается одним из оплотов националистов, Раджастхан и Чхаттисгарх контролировались оппозицией. Таким образом, БДП сумела отобрать у своих главных оппонентов контроль сразу над двумя ключевыми штатами. Это и стало главной неожиданностью.



В воскресенье вечером, по мере поступления данных о ходе подсчета голосов, в штаб-квартире "Бхаратия джаната парти" царила приподнятая атмосфера. Поддержать руководство БДП и партийных активистов приехал лично Нарендра Моди, которого стали осыпать цветочными лепестками - традиционное для публичных мероприятий в Индии приветствие главных гостей. При виде премьера собравшиеся стали скандировать: "Да здравствует Матерь Индия", в то время как Нарендра Моди в своем кратком обращении назвал итоги голосования "историческими и беспрецедентными".



"Результаты в Чхаттисгархе, Мадхья-Прадеш и Раджастхане показали, что народ Индии оказывает решительную поддержку политике хорошего управления и развития, за которую выступает БДП",- написал Нарендра Моди позднее в социальной сети Х.



Не скрывал своего удовлетворения и президент БДП Джагат Пракаш Надда. "Мы всегда говорили о том, что будем побеждать в ключевых штатах. Выборы показали, что выбранная нами политическая стратегия и работа на местах дали свои результаты",- заявил президент БДП.



"Индийская партия власти сделала весомую заявку на победу на парламентских выборах будущего года, доказав, что на ее стороне остаются избиратели северных и центральных штатов. В то же время победа оппозиции в Телангане показала, что на юге страны, где по-прежнему сильны региональные партии и сохраняется определенная политическая и культурная автономия от центральных властей, БДП пока не может рассчитывать на такую же поддержку. Поэтому в оставшееся до всеобщих выборов весной будущего года время партии власти предстоит поработать над тем, чтобы достучаться и до Юга и лишить оппозицию ее последних оплотов",- пояснил "Ъ" индийский эксперт, главный редактор аналитического портала India Narrative Атул Аниджа.



После обнародования итогов голосования индийские фондовые индексы в понедельник зафиксировали лучшую динамику за 14 месяцев и обновили исторические рекорды. Акции крупнейших по капитализации индийских компаний, включая Reliance Industries, ICICI Bank и HDFC Bank, подорожали на 1–5%.



"Результаты местных выборов свидетельствуют о силе правящей партии, и, скорее всего, похожая картина будет наблюдаться и на всеобщих выборах в 2024 году. Это позитивный фактор, потому что рынки любят стабильность",- заявил инвестиционный директор Karma Capital Advisors Рушаб Шет.



Признавший поражение своей партии в трех штатах, лидер ИНК Рахул Ганди поблагодарил избирателей Теланганы за поддержку и пообещал, что "битва идеологий продолжится". Оппозиция обвиняет партию власти в том, что она отстаивает интересы индусского большинства в ущерб другим меньшинствам и ущемляет права и свободы индийских граждан.



Между тем разношерстный альянс из 28 оппозиционных партий, получивший название I.N.D.I.A. (Индийский национальный инклюзивный альянс развития), пока не может предложить альтернативную стратегию, сосредоточившись на выпадах в адрес находящихся у власти индийских националистов. При этом Рахул Ганди переживает трудные времена, оставаясь в центре громких скандалов. Накануне местных выборов Управление исполнения наказаний МВД Индии наложило временный арест на финансовые активы и недвижимость на общую сумму 7,5 млрд рупий (свыше $90 млн), принадлежащие Рахулу Ганди и его матери Соне Ганди, в рамках расследования в связи с возможным отмыванием денег.



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Как сообщила газета The Times of India, арест на средства семьи Ганди был наложен в рамках рассмотрения заявления, сделанного еще в 2014 году одним из депутатов парламента от БДП. Парламентарий утверждал, что Рахул Ганди и его мать создали подставную компанию, с помощью которой они незаконно присвоили имущество газеты National Herald, основанной еще в 1937 году будущим первым премьер-министром Индии и прадедом Рахула Ганди Джавахарлалом Неру.



Ранее против Рахула Ганди было возбуждено еще одно дело, после того как он оскорбил действующего премьера, задавшись вопросом о том, почему "все индийские воры имеют фамилию Моди". В 2019 году Рахул Ганди был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о клевете, однако позже был освобожден от наказания по решению Верховного суда. Это позволило ему восстановить полномочия члена парламента и получить право на участие в выборах.



Вероятная победа на предстоящих всеобщих выборах индийской партии власти может стать хорошей новостью для Москвы.



После начала СВО правительство Моди взяло твердый курс на продолжение сотрудничества с Москвой и неучастие в политике санкций, в то время как в стане индийской оппозиции, поддерживаемой Джорджем Соросом, зазвучали призывы присоединиться к Западу в защите либеральных ценностей.



Выступая в понедельник на Глобальном технологическом саммите в Дели, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что отношения с Россией нередко были спасительными для Индии. "Динамика мировой политики в последние 50–60 лет сформировала эти отношения. Я вижу, что проблему часто формулируют таким образом, как будто Индия несет какой-то ущерб, поддерживая эти отношения. Но эти отношения не раз нас спасали",- отметил индийский министр, отвечая на вопрос модератора, как он видит развитие отношений с Россией в условиях, когда Индия наращивает сотрудничество с США.



Сергей Строкань

5/12/23