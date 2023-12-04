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|Президенту Кыргызстана С.Жапарову сегодня стукнуло 55! Поздравляем
08:51 06.12.2023
Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием
Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и отметил его личный вклад в развитие отношений Москвы и Бишкека. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе киргизского лидера.
Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
"Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия", - приводит пресс-служба слова из телеграммы Путина.
Российский лидер отметил, что своей деятельностью на посту главы государства Жапаров снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Он подчеркнул, что личный вклад политика в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС трудно переоценить.
Глава Киргизии может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей", заверил Путин.
"Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в послании.
В пресс-службе отметили, что Жапарова поздравили с 55-летием президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.