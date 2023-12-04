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|КырВласти решили в 3 раза увеличить территорию Бишкека
09:22 06.12.2023
Территория Бишкека увеличится в три раза, заявил заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов на пресс-конференции.
На заседании Кабинета министров были поставлены 5 задач на 2024 год.
Одним из направлений является административно-территориальная реформа, она начала работать и давать свои результаты, сказал он.
"Специально назначили мэром города Бишкек Айбека Джунушалиева. Территория Бишкека увеличится в три раза", - озвучил он.
•Общая площадь Бишкека составляет 160 кв км.