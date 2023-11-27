Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев

09:26 06.12.2023

За свою независимость, в новейшей истории, которой будет скоро 35 лет, мы так и не смогли точно и конкретно сказать? когда родился Манас. Хотя в 1995 году праздновали 1000-летие Манаса. Вот и сегодня наш президент в своем обращении к участникам общенационального форума "Единый народ – сильная страна" упомянул слова Манаса Великодушного. Но до сих пор нам исторически и фактурно никто так и не сказал, в каком году родился Манас. К чему мы это говорим? Так к тому, что от Манаса идет повествование о многих кыргызских племенах. Если говорим о 40 племенном кыргызском народе, то в период Манаса говорилось всего о 12 племенах. А где остальные тогда, тоже вопрос.



Но за эти годы независимости мы так и не смогли точно установить, в каком году родился Манас. Если брать за основу 1000-летие, то получается, он жил в эпоху, как сейчас принято говорить Кыргызского великого каганата. Но тогда есть записи, что кыргызским правителем был Барсбек каган. Но до сих пор никто не сказал, что это одно и то же лицо. Потому что многие понимают, что Манас жил намного раньше, чем Барсбек. А когда жил и умер Барсбек мы знаем точно – это 847 год нашей эры. Значит можно предположить, что в 9 веке Манас не жил. Тогда он жил еще раньше?



А когда жил Барсбек каган, он был мусульманином? Ведь до Таласской области Кыргызстана, то есть Средней Азии войска мусульман Аббасидов дошли в 751 году нашей эры и это все знают. Тогда, возможно, в начале 9 века до кыргызов Алтая мусульманство не дошло. Если учесть, что мусульманство появилось в 7-8 веке нашей эры в нынешней Саудовской Аравии. Идем дальше, как говорится только факты. По трилогии Манаса, там есть нынешние кыргызские племена найман, кыпчак и другие. Но там есть и родственные племена, которые указаны в книге о Манасе. То есть в устном сказании, которое сейчас перенесено в письменность и вышло книгой. У нас есть варианты С. Орозбакова, С. Каралаева и Ж. Мамая, которые сейчас на устах.



Но тогда кто нам скажет, что найманы, кыпчаки, катаганы – это и есть, часть единого народа кыргыз. Так как и в книге о Манасе, они едины и вместе, с самого начала. Кто-то это официально подтвердит? Академия наук Кыргызстана это скажет во всеуслышание? Потому что в Российской Федерации и в Казахстане уже говорят, что находящиеся у них в стране кыпчаки – это не кыргызы, а отдельный народ. Тем более они уже выделили кыпчакский язык отдельно от кыргызского. А кыргызский язык включен в подгруппу алтайских языков. Об этом знают в нашем академическом органе? Как это понимать и кто это нам объяснит?



А некоторые нынешние политологи и вовсе дальше пошли. Они утверждают, что нынешние кыргызы – это пришлый люд из Алтая, который в 16-17 веках насильно переселен в Среднюю Азию. И многие у нас поддерживают такие настроения. Но ответа официального от Академии национальных наук Кыргызстана нет. Институт языка при академии наук выпускает книгу о Манасе. Мы взяли как источник выпуск книги о Манасе от 2010 года по варианту С. Орозбакова. И читая узнаешь, что Манас оказывается был мусульманином. Как, откуда, если он жил раньше, чем появилось само мусульманство. Кто нам все это объяснит и фактурно докажет?



30 с лишним лет нашей независимости, а до сих пор не можем сказать, когда родился Манас. И сам Манас говорит о стольких городах. Множество долин и гор вместе с реками описаны там. И главное указаны они вместе с расстояниями по дням и месяцам пути следования на лошадях. А если учесть, что лошадь в среднем проходит в день 50 км., то можно предположить в книге указан путь до полутора тысяч километров и далее. Но тогда эти местности должны быть и сейчас тоже. Тогда можно найти источники, где могут быть указаны и о проживании в этих местах самого Манаса. Если этого не сделать, то Манас так и будет считаться сказкой и не более.



Взять хотя бы греческую Илиаду, которая тоже до 19 века нашей эры считалась сказкой. Но вот нашли город Трою в нынешней Турецкой Республике и стало оно былью. Так и время точное установили, когда город в битве с греками сгорел и даже сколько раз вообще город горел. Нынешняя наука все это позволяет узнать. Может тогда и наши историки должны доказать быль о Манасе. Ведь греки тоже устно пересказывали Илиаду и потом только записали в книги. Но Троя была по Илиаде в 1200 годах до нашей эры. И тогда 7-9 века нашей эры они как бы описаны вдоль и поперек. И если там нет упоминания о Манасе, может и надо это установить и пойти дальше?



Так, когда жил Манас?! Если он жил тысячу лет и ранее, то можно поспорить с теми, кто хочет сказать, что кыргызы пришли в Среднюю Азию пять веков назад. Так как в Манасе хан катаганов Кошой тогда уже правил Средней Азией от Кабула до Кашгара, если нынешние одноименные города соответствуют тому времени. А это надо бы доказывать нашим историкам. И не ждать следующие 35 лет независимости. Если это доказать, то можно смело сказать, что кыргызы в Средней Азии уже тысячелетиями были и живут поныне. Так как хан Кошой и есть кыргыз из племени катаган. Как уже тогда будет доказано, что найманы, кыпчаки и другие тоже как племя кыргызов жили тут же.



Но кто-то же должен это доказать. Ведь в Манасе огромные данные о кыргызах. Кладезь исторических событий, не говоря об обычаях и быте кыргызов. Почему некоторые хотят искать кыргызов начиная с 15 века нашей эры? Почему не исследуют книги Ж. Баласагына и М. Кашгари, где есть упоминание о народах всей Средней Азии и далее Арабских степей? А это ведь как раз 11 век нашей эры, когда мусульманство уже пришло в Среднюю Азию. Почему тогда не изучают Сельджукское государство, которое было на территории Турции, Ирака и Ирана, а это ведь тоже 8-15 века нашей эры. А в сельджукском государстве есть ведь упоминание кыргызов, как и о кыргызских племенах кыпчаков и катаганов. А племя катаганов по Манасу - это ведь сам Кошой кан, а эр Тоштук тоже из племени кыпчак, если что.



Вопросов много. А по самому Манасу вопросов еще больше. Кто это будет нам объяснять? Впервые перенесли и записали Манаса в 19 веке нашей эры, потом еще раз при СССР в 20 веке. Теперь в полном объеме выпустили в 21 веке вариант С. Орозбакова. Но, как говорится, до сих пор не можем сказать точно, когда жил наш Манас. Сейчас он стал нематериальным наследием мира и вошел в ЮНЕСКО. То есть и ООН знает о Манасе. Но только сами кыргызы до сих пор не знают, в каком веке жил Манас. Тогда очень надеемся – Кыргызская Республика приложит все усилия для того, чтобы наконец выяснить этот вопрос до конца. И установить дату рождения великого нашего праотца Манаса.



Курманбек Иманалиев



27 Ноября 2023