 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.12.2023
09:26  Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев
09:22  КырВласти решили в 3 раза увеличить территорию Бишкека
09:02  Почему компромисс с ЛГБТ* невозможен, - Дмитрий Тараторин
08:55  "Боливарианский Крым". Откроет ли Мадуро новый фронт в Латинской Америке, - О.Кузнецова
08:51  Президенту Кыргызстана С.Жапарову сегодня стукнуло 55! Поздравляем
01:45  Когда роботы отвинтят голову человеку, - В.Рыбаков
00:48  Промежуточные выборы в Индии: "Бхарата" Нарендры Моди громит ИНК Рахула Ганди

00:44  Израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад
00:39  Руководители УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержаны за "крышевание" притонов
00:22  Саакашвили хоронит свое политическое детище, - Артур Аваков
Вторник, 05.12.2023
23:51  Минск и Пекин строят новый миропорядок. Лукашенко вступил на китайский путь, - Кь
22:07  Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ("Батяня-комбат")
22:00  Британский снайпер Кристофер Перриман бросил семью ради ВСУ и был уничтожен под Херсоном
21:25  Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет, - СП
21:18  Арабские страны хотят наладить мониторинг российской нефти, - НГ
20:22  У снабжающего солярой УкрАрмию "Лукойла" отбирают болгарские заводики. Несмотря на все заслуги и прогибы...
20:19  Казахстан вводит в эксплуатацию сложное нефтегазовое месторождение - Восточное Урихтау
20:18  Ташкент. В Минюсте опровергли введение в Узбекистане наказания за... проклинание
20:15  Рейтинг "Узбекнефтегаза" понижен, прогноз ухудшен. Что происходит с одной из крупнейших компаний Узбекистана?
20:13  Как Китай ликвидировал независимость Тибета (история), - А.Казаков
20:06  Псевдо-классик Солженицын, - Александр Балтин
19:46  Генерал-правитель Бирмы Хлайн пытается договориться о мире с повстанческими "Армией Аракана" и "Силами обороны каренских наций"
19:40  Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете, - "Взгляд"
18:38  Европа влево не вырулит? - Геворг Мирзаян
15:36  Перспективы "Вышеградской четверки", - П.Густерин
12:25  "Поход на Бар-Хото". Новая книга восточных приключений от Леонида Юзефовича
12:22  Казахстанские ученые расшифровали геном собак породы тазы: ошеломляющие результаты вас поразят
12:18  Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию
11:05  Кадровые перестановки в Таджикистане: центр готовится к "жаркой" зиме?
10:18  Афганский вызов: снижается ли острота проблемы? - Рустам Хайдаров
10:13  Просто они за деньги. Русские любят зиму, - Иван Охлобыстин
10:11  Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 24,01 км границы
10:01  Конфликт Зеленского с Залужным разрывает Украину, - Українська правда
09:14  При попытке бежать в Кыргызстан задержан уголовник Халилов. В Узбекистане продолжаются аресты актива ОПГ
08:04  Хуситы выбивают из Вашингтона дань за пребывание в Красном море, - СП
07:58  США и Китай – главные фигуранты трендов-2024. Поводов для оптимизма все меньше, - Алексей Портанский
07:53  Для президента Жапарова прикупили в Америке VIP-самолетик Beechcraft King Air
07:43  "Борьба с дезинформацией" на Западе - как инструмент политической цензуры, - В.Прохватилов
02:03  Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство
02:00  Эмираты выведут мир на чистую воду, - М.Зубов
01:58  Киев хотел сменить власть в Астане, но не вышло, - М.Нейжмаков
00:36  За арабские деньги в Центральной Азии установят китайские солнечные электростанции, - В.Панфилова
00:32  Евросоюз призвали готовиться к войне из-за Тайваня, - Владимир Скосырев
Понедельник, 04.12.2023
20:26  Росатом пытается втюхать Казахстану 2-блоковую АЭС третьего поколения мощностью 2,4 тыс. МВт.
19:23  Не навоевались. Почему "худой мир" в Газе не устроил никого, - А.Каргин
19:19  На Суматре (Индонезия) неожиданно "ожил" вулкан Марапи - более 10 погибших
19:13  Казахстанского журналиста Владимира Северного приговорили к семи годам лишения свободы
19:11  Рептилоиды на тенге и масонская столица: какие теории заговора популярны в Казахстане
18:32  В ряде рос-регионов вновь заработали органы контрразведки "СМЕРШ", - генерал Гурулев
17:51  Жертвы абортов. РосСенатСпикерша Матвиенко отважно борется с путинской демографией
17:38  "Газпром" запутался в исках и недопоставках СПГ германским "партнерам" через индийские наливайки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев
09:26 06.12.2023

За свою независимость, в новейшей истории, которой будет скоро 35 лет, мы так и не смогли точно и конкретно сказать? когда родился Манас. Хотя в 1995 году праздновали 1000-летие Манаса. Вот и сегодня наш президент в своем обращении к участникам общенационального форума "Единый народ – сильная страна" упомянул слова Манаса Великодушного. Но до сих пор нам исторически и фактурно никто так и не сказал, в каком году родился Манас. К чему мы это говорим? Так к тому, что от Манаса идет повествование о многих кыргызских племенах. Если говорим о 40 племенном кыргызском народе, то в период Манаса говорилось всего о 12 племенах. А где остальные тогда, тоже вопрос.

Но за эти годы независимости мы так и не смогли точно установить, в каком году родился Манас. Если брать за основу 1000-летие, то получается, он жил в эпоху, как сейчас принято говорить Кыргызского великого каганата. Но тогда есть записи, что кыргызским правителем был Барсбек каган. Но до сих пор никто не сказал, что это одно и то же лицо. Потому что многие понимают, что Манас жил намного раньше, чем Барсбек. А когда жил и умер Барсбек мы знаем точно – это 847 год нашей эры. Значит можно предположить, что в 9 веке Манас не жил. Тогда он жил еще раньше?

А когда жил Барсбек каган, он был мусульманином? Ведь до Таласской области Кыргызстана, то есть Средней Азии войска мусульман Аббасидов дошли в 751 году нашей эры и это все знают. Тогда, возможно, в начале 9 века до кыргызов Алтая мусульманство не дошло. Если учесть, что мусульманство появилось в 7-8 веке нашей эры в нынешней Саудовской Аравии. Идем дальше, как говорится только факты. По трилогии Манаса, там есть нынешние кыргызские племена найман, кыпчак и другие. Но там есть и родственные племена, которые указаны в книге о Манасе. То есть в устном сказании, которое сейчас перенесено в письменность и вышло книгой. У нас есть варианты С. Орозбакова, С. Каралаева и Ж. Мамая, которые сейчас на устах.

Но тогда кто нам скажет, что найманы, кыпчаки, катаганы – это и есть, часть единого народа кыргыз. Так как и в книге о Манасе, они едины и вместе, с самого начала. Кто-то это официально подтвердит? Академия наук Кыргызстана это скажет во всеуслышание? Потому что в Российской Федерации и в Казахстане уже говорят, что находящиеся у них в стране кыпчаки – это не кыргызы, а отдельный народ. Тем более они уже выделили кыпчакский язык отдельно от кыргызского. А кыргызский язык включен в подгруппу алтайских языков. Об этом знают в нашем академическом органе? Как это понимать и кто это нам объяснит?

А некоторые нынешние политологи и вовсе дальше пошли. Они утверждают, что нынешние кыргызы – это пришлый люд из Алтая, который в 16-17 веках насильно переселен в Среднюю Азию. И многие у нас поддерживают такие настроения. Но ответа официального от Академии национальных наук Кыргызстана нет. Институт языка при академии наук выпускает книгу о Манасе. Мы взяли как источник выпуск книги о Манасе от 2010 года по варианту С. Орозбакова. И читая узнаешь, что Манас оказывается был мусульманином. Как, откуда, если он жил раньше, чем появилось само мусульманство. Кто нам все это объяснит и фактурно докажет?

30 с лишним лет нашей независимости, а до сих пор не можем сказать, когда родился Манас. И сам Манас говорит о стольких городах. Множество долин и гор вместе с реками описаны там. И главное указаны они вместе с расстояниями по дням и месяцам пути следования на лошадях. А если учесть, что лошадь в среднем проходит в день 50 км., то можно предположить в книге указан путь до полутора тысяч километров и далее. Но тогда эти местности должны быть и сейчас тоже. Тогда можно найти источники, где могут быть указаны и о проживании в этих местах самого Манаса. Если этого не сделать, то Манас так и будет считаться сказкой и не более.

Взять хотя бы греческую Илиаду, которая тоже до 19 века нашей эры считалась сказкой. Но вот нашли город Трою в нынешней Турецкой Республике и стало оно былью. Так и время точное установили, когда город в битве с греками сгорел и даже сколько раз вообще город горел. Нынешняя наука все это позволяет узнать. Может тогда и наши историки должны доказать быль о Манасе. Ведь греки тоже устно пересказывали Илиаду и потом только записали в книги. Но Троя была по Илиаде в 1200 годах до нашей эры. И тогда 7-9 века нашей эры они как бы описаны вдоль и поперек. И если там нет упоминания о Манасе, может и надо это установить и пойти дальше?

Так, когда жил Манас?! Если он жил тысячу лет и ранее, то можно поспорить с теми, кто хочет сказать, что кыргызы пришли в Среднюю Азию пять веков назад. Так как в Манасе хан катаганов Кошой тогда уже правил Средней Азией от Кабула до Кашгара, если нынешние одноименные города соответствуют тому времени. А это надо бы доказывать нашим историкам. И не ждать следующие 35 лет независимости. Если это доказать, то можно смело сказать, что кыргызы в Средней Азии уже тысячелетиями были и живут поныне. Так как хан Кошой и есть кыргыз из племени катаган. Как уже тогда будет доказано, что найманы, кыпчаки и другие тоже как племя кыргызов жили тут же.

Но кто-то же должен это доказать. Ведь в Манасе огромные данные о кыргызах. Кладезь исторических событий, не говоря об обычаях и быте кыргызов. Почему некоторые хотят искать кыргызов начиная с 15 века нашей эры? Почему не исследуют книги Ж. Баласагына и М. Кашгари, где есть упоминание о народах всей Средней Азии и далее Арабских степей? А это ведь как раз 11 век нашей эры, когда мусульманство уже пришло в Среднюю Азию. Почему тогда не изучают Сельджукское государство, которое было на территории Турции, Ирака и Ирана, а это ведь тоже 8-15 века нашей эры. А в сельджукском государстве есть ведь упоминание кыргызов, как и о кыргызских племенах кыпчаков и катаганов. А племя катаганов по Манасу - это ведь сам Кошой кан, а эр Тоштук тоже из племени кыпчак, если что.

Вопросов много. А по самому Манасу вопросов еще больше. Кто это будет нам объяснять? Впервые перенесли и записали Манаса в 19 веке нашей эры, потом еще раз при СССР в 20 веке. Теперь в полном объеме выпустили в 21 веке вариант С. Орозбакова. Но, как говорится, до сих пор не можем сказать точно, когда жил наш Манас. Сейчас он стал нематериальным наследием мира и вошел в ЮНЕСКО. То есть и ООН знает о Манасе. Но только сами кыргызы до сих пор не знают, в каком веке жил Манас. Тогда очень надеемся – Кыргызская Республика приложит все усилия для того, чтобы наконец выяснить этот вопрос до конца. И установить дату рождения великого нашего праотца Манаса.

Курманбек Иманалиев

27 Ноября 2023

Источник - kghistory.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701843960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2023 года №404
- Казахстан планирует нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в 5 раз к 2029 году
- Государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя - Алихан Смаилов
- Проект новой Концепции безопасного труда и поправки по охране труда обсудили депутаты Мажилиса
- Главы МИД прикаспийских государств определили дальнейший вектор пятистороннего сотрудничества на Каспии
- До 20 млн тонн грузов в год увеличится пропускная способность коридора Север-Юг
- Сенаторы: Наша задача - услышать о существующих проблемах пожарных и спасателей из первых уст
- Что происходит в сфере развития космических технологий страны?
- Вопросы трудовой миграции обсудила вице-премьер Т.Дуйсенова с послом Республики Кореи
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  