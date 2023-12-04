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На каких условиях, и каким частным инвесторам Казахстан передаст свои морские порты
10:09 06.12.2023

Казахстан активно ищет инвесторов для своих морских портов. Пока ведутся переговоры, но подробности в правительстве не раскрывают. Однако Zakon.kz удалось узнать об основных условиях, предъявляемых к потенциальным инвесторам и о том, каким компаниям порты могли бы быть интересны.
По словам председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Олжаса Сапарбекова, сейчас возможность передачи морских портов в частные руки находится на стадии обсуждения.

"Мы понимаем, что самое важное – это чтобы был груз. Сейчас ведем переговоры с крупными грузоотправителями и грузоформирующими компаниями, в том числе и китайскими. При этом пока не можем сказать, что есть один крупный инвестор, когда будет достигнута договоренность, тогда и объявим об этом. Мы понимаем, что у всех компаний есть свои необходимые процедуры, они должны проводить их и следовать им. Анонсировать какие–то предварительные вещи, которые мы сейчас обсуждаем – это неправильно", – заявил Олжас Сапарбеков.

При этом представитель Минтранспорта согласился рассказать о требованиях, которые предъявляются к потенциальным инвесторам.

"Для нас важно загрузить наши терминальные мощности. Можно строить красивые порты, терминальные площади, но не будет их загрузки. Для нас важно, прежде всего – это наличие самого груза. На сегодня порты не в полную мощность работают, но есть потенциал развития. Загрузка сейчас уровне 50%".
Олжас Сапарбеков
Он также рассказал, что рассматриваются разные формы сотрудничества, в том числе доверительное управление, оговаривается и период передачи в доверительное управление.

"Это может быть как один инвестор, так и консорциум. Все это сейчас обсуждается", – пояснил Олжас Сапарбеков.

Два лакомых актива
Претенденты на передачу в частные руки – это два морских порта в Казахстане, Актау и Курык.

Порт Актау находится на восточном побережье Каспия. К слову, здесь проходят сразу несколько крупных международных транспортных маршрутов. Грузы круглосуточно отправляются в сторону Ирана, Турции, России, Азербайджана и Туркменистана.

Порт входит в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также в проект "Новый Шелковый Путь". В его инфраструктуру входят два терминала, шесть причалов для перевалки нефти и паромный комплекс, а также грузовой район "Баутино" близ города Актау.

Порт Курык также находится на восточном побережье Каспия, его первые объекты начали свою работу в апреле 2016 года. Здесь благоприятные погодные условия для погрузки и разгрузки грузов. К примеру, по результатам ряда исследований, именно в этом месте бухта не замерзает, а также удачно формируется роза ветров, много места для будущего возможного расширения и строительства складов при необходимости. В основном через порт переваливаются большие объемы нефти, зерна, различных химикатов, удобрений и другие грузы. Его пропускная способность оценивается в более 6 млн тонн в год.

rutube.ru
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Отметим, что в инфраструктуру порта входят железнодорожные причалы, целый ряд сооружений на берегу моря, а также автодороги.

Чем интересны казахстанские порты
Как считает экономический обозреватель Юрий Масанов, казахстанская транспортная инфраструктура является довольно привлекательной для инвестиций зарубежного бизнеса.

"В первую очередь это связано с ростом транзита грузов, который продолжается из–за войны между Россией и Украиной и санкциями против России, что вынудило производителей и покупателей товаров из Китая и Европы изменить свои маршруты поставок. Так, значительная часть грузов уже перенаправлена на так называемый "Средний коридор" или по–другому Транскаспийский международный транспортный маршрут, который начинается в Китае и следует через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию – и далее в Турцию и страны Европы".
Юрий Масанов
Параллельно с этим развивается коридор "Север – Юг", который соединяет Россию, Иран, Индию и соседними с ними азиатские государства, напомнил эксперт.

"Все это привлекает дополнительные объемы грузов, которые идут транзитом через Казахстан, а значит и сулит выгоды от обеспечения такого транзита. Именно поэтому выгодно вкладываться в управление и, соответственно, развитие инфраструктуры: она сейчас в спросе, и этот спрос растет. Более того, пока нет причин считать, что он снизится в обозримой перспективе. Почему я подчеркиваю развитие? Потому что, по моему мнению, важно, что взамен на возможность зарабатывать нужно выставлять и требования по каким–то инвестициям в развитие или расширение объектов", – отметил Масанов.

Кому интересны морские порты Казахстана
Как чуть ранее намекнул представитель Минтраспорта, ведутся переговоры с китайскими компаниями. Однако, как выясняется, среди инвесторов, которые могли бы заинтересоваться казахстанскими морскими портами могут быть и компании из других стран. По мнению Юрия Масанова не стоит сбрасывать со счетов компанию Abu Dhabi Ports Group из ОАЭ, тем более, что государством уже предприняты конкретные шаги для сотрудничества с ней.

2 декабря 2023 года, между "Қазақстан темір жолы" и данной компанией был подписан договор о создании совместного предприятия, в рамках визита главы государства в ОАЭ. При этом предполагается, что работа нового совместного предприятия будет направлена на развитие маршрута "Север – Юг", расширение портовой инфраструктуры на Каспийском море и создание торговых хабов.

"Где–то здесь может быть и более глубокое сотрудничество конкретно по портам Актау и Курык. Разумеется, есть и другие потенциальные игроки транспортно–логистического рынка, которым могут быть интересны казахстанские проекты в логистике. Но точнее это будет известно только когда правительство представит более детальные планы по сотрудничеству на портах с иностранными партнерами", – добавил Юрий Масанов.

Он не исключает, что если передача в управление портов все–таки состоится, то это наверняка будут иностранные компании с большим опытом работы на портовых объектах.

По мнению Масанова, иностранные управляющие могут принести с собой отлаженные бизнес–процессы и экспертизу, которая может улучшить работу имеющейся инфраструктуру. Также не исключено, что возможно будут достигнуты договоренности по инвестициям в развитие объектов или увеличение их мощностей. В любом случае, очевидно, что казахстанские порты Актау и Курык имеют стратегическое значение для нашей страны, а потому, как подчеркивают эксперты, речь идет не о купле/продаже этих объектов, а скорее о доверительном управлении.

Лера Дубинина

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701846540


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