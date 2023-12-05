Власть жует сопли. Антимигрантская риторика в России обостряется, - Е.Трифонова

11:03 06.12.2023

Антимигрантская риторика обостряется



Новой политики в отношении приезжих власть до сих пор не предложила



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

5.12.2023



На слушаниях в Госдуме депутаты потребовали жестко навести порядок в миграционной сфере.

В декабре планируется завершить корректировку Стратегии национальной политики РФ, которую передадут на подпись президенту, сообщили на слушаниях в Госдуме, где обсуждались предложения в этот документ. В очередной раз прозвучали и рекомендации ужесточить условия въезда и пребывания в стране иностранцев. По мнению экспертов "НГ", вместо острой риторики важнее было бы обновить Концепцию миграционной политики РФ, чтобы если и переделывать законодательство по приезжим, то уже с учетом новых установок.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что все мигранты должны уважать российские законы и традиции, а их привлечение – отвечать интересам экономики. Права приезжих в Россию, конечно, тоже необходимо обеспечивать, подчеркнул он, а сами они должны быть подготовлены с языковой и этнокультурной точек зрения.



В последнее время представители власти, а также РПЦ стали часто говорить о миграционных проблемах. Например, на слушаниях в Госдуме о приоритетах национальной политики лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что визовый режим со странами Центральной Азии – это вынужденная и необходимая мера. Тех приезжих, кто уже находится здесь и совершает преступления, он предлагает депортировать вместе с их родственниками, а также настаивает на квотах для детей мигрантов в школах. Депутаты в большинстве также выступают за возрождение отдельной миграционной службы.



Сейчас за сферу миграции отвечает около десятка ведомств, основные – это МВД, Минтруд, Минпрос, ФАДН. "Получается, что у стольких нянек дитя без глазу. Все ведомства в своей части занимаются проблемой, а ответить за очевидные ошибки некому", – заявил на слушаниях председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. По его мнению, необходима новая Концепция миграционной политики, в частности, для разрешения ситуации с ростом как мигрантской преступности, так и антимигрантских настроений. Необходимо также остановить процесс формирования иерархических вертикалей, управляющих мигрантскими сообществами и возникающими этническими анклавами в российских городах. Однако почему-то Семигин полагает, что разумным будет включить миграционную политику в стратегию политики национальной, указ об утверждении которой, возможно, уже в декабре подпишет президент РФ.



Эксперты, однако, напомнили "НГ", что, несмотря на общую обеспокоенность сложившейся ситуацией, каких-либо серьезных подвижек в миграционной политике и изменений в профильных законах по сей день нет. По словам члена СПЧ Александра Брода, можно ли вообще называть нашу миграционную политику политикой? "Есть нормативные документы, которые практически никто не открывает. Есть выступления главы государства, которые всякий чиновник вертикали истолковывает по-своему. Есть много популизма и хаотичности, но мало конкретики и перемен", – пояснил он "НГ". И если МВД свою задачу по контролю и учету выполняет, подчеркнул Брод, то вот вопрос о наборе мигрантов под потребности рынка труда, как того требует президент, правительством не решается. Как и с подготовкой мигрантов, их обучением и окультуриванием, адаптацией и интеграцией: "Идут одни заклинания. И вправду начинаешь думать о возрождении ФМС, которая имела и региональную сеть, и бюджет, и кадры специалистов".



Доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) по Москве Михаил Бурда напомнил "НГ" о заседании ВРНС, прошедшем недавно в Кремле, и особенно – о выступлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла в той его части, что касалась проблем миграции. "В своей речи патриарх обозначил имеющийся у большей части российского общества запрос на изменение миграционной политики, ее концептуальных основ, связанных с наведением порядка", – пояснил Бурда, считающий, что теперь, по сути, все проблемные моменты, о которых говорили на протяжении длительного времени эксперты и политики, "не ангажированные диаспорами, миграционным лобби и глобалистами", были доведены напрямую до президента. Как настаивает Бурда, Концепция государственной миграционной политики, утвержденная уже семь лет назад, действительно утратила актуальность, служит лишь "инструментом обогащения структур, использующих труд мигрантов и перекладывающих все издержки на коренных жителей". Между тем любые нормативные акты принимаются в рамках такой концепции и не могут ей противоречить, а значит, "необходимо изменить подход к пониманию миграции, которая должна быть не экономико-демографическим ресурсом, а осуществляться в интересах нацбезопасности".



При этом депутаты, по его словам, путаются в понятиях, предлагая принимать новую стратегию нацполитики, чтобы включать туда миграционный раздел, что выглядит неверным шагом. Поскольку нацполитика регулирует отношения внутри многонационального государства, а проблемы у нас с мигрантами внешними. Основными же направлениями новой миграционной политики эксперт видит создание механизма прямых запретов и ограничений массовой неконтролируемой миграции, организацию обязательной возвратной трудовой миграции при невозможности ее совмещения с миграцией гуманитарной. Что исключит завоз гастарбайтерами семей и родственников, приведет к пересмотру понятия "соотечественник", создав инструмент по репатриации русских и других коренных народов России, не имеющих собственной государственности. И ФМС, по мнению Бурды, давно пора вернуть, но только с умом: "Должен быть отдельный орган исполнительной власти, который будет заниматься миграционной политикой в полном смысле этого слова – программами репатриации, трудовой миграции, адаптации и интеграции приезжих и т.д. Но за правоохранительными органами будет оставлен иммиграционный контроль". Таким образом удастся избежать прежних ошибок, из-за которых сама ФМС и сломалась, когда решила сочетать в себе обе функции.



Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров напомнил "НГ", что через различных спикеров зондируется отношение общества к миграционному потопу. Сначала это были робкие высказывания из околовластных структур, потом об опасности бесконтрольной миграции заговорили силовики. И, наконец, прозвучало мнение президента. "Впереди выборы, а тема миграции одна из самых острых. Было бы странно, если бы власть не попыталась поднять флаг борьбы с нелегалами", – пояснил он. С этим, по его словам, все понятно, но остаются еще несколько важных вопросов. Во-первых, что власть намерена делать для решения проблемы? Потому что помимо лозунгов "пока мало конкретики, если не считать предложения об ограничении прав нелегальных мигрантов вместо логичной их депортации". Во-вторых, и это даже важнее, нет ответа, так кто же лоббировал и проводил законы, благоприятствующие замещению внутренних трудовых ресурсов внешними? "Уже почти четверть века у власти находится одна и та же правящая группа. А это значит, что все вопросы относительно миграционных проблем, а также по демографии, здравоохранению и прочему эта власть вообще-то должна адресовать себе. А граждане должны сделать из этого соответствующие выводы, возможно, на тех же выборах", – подчеркнул Федоров.