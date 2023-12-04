Президент Киргизии Жапаров лично выступил перед протестующими торговцами на рынке "Дордой"

11:11 06.12.2023

ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ПРОТЕСТУЮЩИМИ НА РЫНКЕ "ДОРДОЙ"



Садыр Жапаров заявил, что потребовал от налоговой службы не менять действующие правила налогообложения до июля. Это должно сохранить за продавцами право платить налоги по патентной системе.



Также президент пообещал повысить порог безналогового режима с 8 млн до 15 млн сомов.



Предприниматели крупных рынков Киргизии - "Кара-Суу" в Оше, "Дордой", "Орто-Сай" и "Мадина" в Бишкеке - вышли на протесты в конце ноября - начале декабря. Позднее к ним присоединились торговцы Аламединского рынка, а также площадок "Таатан", "Азиз" и "Чынар". Митингующие требуют сохранить патентную систему и отказаться от введения электронных накладных и контрольно-кассовых машин.



Предприниматели уже выдвигали эти требования в марте 2023 г., когда протесты вспыхнули в Бишкеке и Нарыне. Тогда Садыр Жапаров утверждал, что внедрение контрольно-кассовых машин необходимо для повышения прозрачности налогообложения и увеличения поступлений в бюджет.



Хотя Бишкек смягчил меры по отношению к торговцам на рынках, власти Киргизии относятся к митингам с подозрением. 2 декабря премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что предпринимателей пытаются "раскачать" определенные силы. Президент также подчеркнул, что продавцов используют "те, кто совершил три революции за 30 лет". Ранее сообщалось, что лидеры профсоюзов четырех бишкекских рынков побывали на допросе в ГКНБ.