Путин: Надо готовить мигрантов к жизни в России... (нянькаться и тетешкаться?)

11:46 06.12.2023

Путин поручил соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами



Глава РФ отметил, что необходимо обеспечивать права мигрантов, но ставить во главу угла интересы россиян.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В вопросе привлечения мигрантов в Россию необходимо соблюдать этнокультурный баланс, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Очень острый вопрос про права мигрантов, это понятно. Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики - нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить", - подчеркнул президент РФ на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



По его словам, в страну нужно привлекать трудовые ресурсы, отвечающие ее экономическим интересам. Эти люди должны знать язык, традиции и законы России. Путин добавил, что работу над этим ведут вместе с коллегами из стран СНГ, в частности, открывают школы с преподаванием на русском языке.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечивать права мигрантов, но ставить во главу угла интересы россиян. По его словам, эти вопросы нужно рассматривать комплексно. Исходя из этого, Путин попросил СПЧ продолжить работу в этом направлении.

Глава РФ также остановился на теме образования детей трудовых мигрантов в России. Он подчеркнул, что они должны учиться, однако при этом не должны ухудшаться условия для других школьников. Путин отметил, что нельзя игнорировать существование этой проблемы и пообещал дать соответствующие поручения.