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|В Ташкенте арестован легендарный "авторитет" Салимбай
13:18 06.12.2023
Задержан Салим Абдувалиев ("Салимбай") в Ташкенте
Правоохранительные органы Узбекистана задержали предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай", занимающего пост замглавы Национального олимпийского комитета.
Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай" и "Салимбойвачча". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Салим Киргизбаевич Абдувалиев привлечен в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное хранение огнестрельного оружия) и задержан в процессуальном порядке. Мера пресечения не указана, то есть не сообщается, заключен он под стражу или отпущен под залог. Ранее сообщалось, что против него ведется доследственная проверка.
С января 2017 года он является заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана и руководителем Ассоциации спортивной борьбы. За вклад в спортивную деятельность в 2015 году Абдувалиев был награжден орденом "Дустлик", а в 2021 году - удостоен звания "Заслуженный спортивный тренер".
Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого лица, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.
ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД.
На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Саидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали в столице Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский". Задержаны еще двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы.