В Ташкенте арестован легендарный "авторитет" Салимбай

13:18 06.12.2023

Задержан Салим Абдувалиев ("Салимбай") в Ташкенте



Правоохранительные органы Узбекистана задержали предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай", занимающего пост замглавы Национального олимпийского комитета.



Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай" и "Салимбойвачча". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.



