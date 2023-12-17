Казах Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Европейского совета Международной конфедерации профсоюзов

13:23 06.12.2023

Сатыбалды Даулеталина избрали вице-президентом Всеевропейского регионального совета МКП



Во вторник, 5 декабря, казахстанская делегация во главе с Председателем Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталиным приняла участие в работе V Генеральной ассамблеи Всеевропейского регионального совета (ВЕРС) Международной конфедерации профсоюзов в Брюсселе.



Членство в ВЕРС основано на членстве в Международной конфедерации профсоюзов (МКП). В состав ВЕРС входят 90 национальных профсоюзных центров, входящих в состав МКП, в их числе и Федерация профсоюзов Республики Казахстан.



Открывая работу Генеральной ассамблеи, Президент ВЕРС Ираклий Петриашвили отметил, что нестабильная геополитическая ситуация в мире требует от профсоюзов принятия более эффективных мер по защите прав и интересов трудящихся в странах-членах ВЕРС. По его словам, в Политическом документе ВЕРС на 2023-2027 годы необходимо учесть вызовы, стоящие перед рынком труда.



В ходе работы участники Генеральной ассамблеи заслушали отчет о деятельности ВЕРС, внесли изменения в Устав организации и избрали новый руководящий состав Всеевропейского регионального совета МКП.



По итогам голосования делегатов, Передседатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Всеевропейского регионального совета МКП, Президентом ВЕРС избран Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку.



Итоговым документом Генеральной ассамблеи ВЕРС МКП стало Заявление, в котором делегаты Генеральной ассамблеи определили дальнейшие шаги по укреплению солидарности профсоюзов по содействию развитию паритетных отношений между социальными партнерами в деле продвижения принципов социальной справедливости в странах-участницах ВЕРС МКП.



Между тем, Генеральная ассамблея ВЕРС собирается не реже одного раза в 4 года для определения приоритетов действий профсоюзов в регионе, обсуждения и принятия единых рекомендаций, а также избрания нового руководящего состава организации. Нынешний руководящий состав избран на ближайшие 4 года.