Турки поставят на Украину 300 старых танков М48 и М60?

15:12 06.12.2023

В бой идут одни старики: турки сбагрят Украине свой бронетанковый металлолом



Запасы бронетехники, имеющейся в распоряжении потомков "выкопавших Черное море протоукров", неуклонно тают, несмотря на все попытки командования ВСУ их сберечь. Но судя по неофициальным данным, "запад" нашел новый источник пополнения танковых арсеналов бандеровцев.



Максим Строкер



В околовоенных телеграм-каналах, не особо склонных перевирать действительность, появилась информация о новом план британских спецслужб пополнить укронацистскуювоенщину бронетехникой. Судя по всему, стандартный срок жизни тяжелой техники "хохла" вблизи линии фронта сократился до совсем уж символических значений. Об этом косвенно говорит тот факт, что ни долгожданных американских Abrams, ни британских Сhallenger 2, ни немецких Leopard 2 в последнее время в видеороликах с передовой не замечено.



Причем это касается контента, поставляемого с обеих сторон передовой. Разве что на днях по разу "засветились" в инфополе Abrams и древний Leopard 1 (их натовцы тоже "впарили" ВСУ) - снятые непонятно когда и неизвестно где. Явно берегут бандеровцы импортную технику. Либо им высочайше приказано не подставлять ее под российские противотанковые средства. Как бы то ни было, но танчики ВСУ нужны позарез и много. А машин советской разработки уже практически не осталось.



Для решения этой проблемы, согласно утверждениям анонимных турецких источников, британцы придумали следующую схему. Они намерены тайно закупить у турецкой армии порядка 120, а затем еще 250 танков М48 и М60, за зиму обучить украинские экипажи и отправить их на фронт.



При этом убиваются сразу два "зайца": пополняются бронетанковые силы Украины и провоцируется разлад между Россией и Турцией. Каковы шансы туманного Альбиона преуспеть в провокативной части этого проекта судить на данный момент сложно. Что же касается военной составляющей появления турецких танков на территории "государства 404", то тут следует иметь в виду следующее.







Танк М48 - американская машина, созданная в 50-х годах прошлого века. М60 - фактически модернизация М48. То есть они - ровесники советского танка Т−55 и немецкого Leopard 1, участники войны во Вьетнаме! Толщина лобовой и бортовой брони этих "старичков" - 120 и 75 мм соответственно. Маловато по современным меркам.



Изначально машины оснащались 90-мм орудием, а позже 105-мм пушкой - как Leopard 1. Турция в свое время закупила у США несколько тысяч М48 и М60. В ходе многочисленных модернизаций некоторые турецкие М60 получили более мощное 120-мм орудие. Любопытно, что последний по времени "улучшайзинг" выполнила израильская компания Israel Military Industries.



В ходе него танки оснастили новыми системами управления огнем, наблюдения, связи и даже установили комплекс активной защиты (КАЗ) на базе украинского "Заслон-Л". Последний, в свою очередь, является разновидностью созданного еще в советские времена КАЗ "Дождь", способного в автоматическом режиме отстреливаться от подлетающих противотанковых ракет.



Что бы там с турецкими "американцами" ни делали, а машины эти уже полностью морально устарели. Да и ресурс их практически исчерпан. В связи с чем большая часть из тысяч этих танков отправлена на хранение. То есть, чтобы привести их в боеспособное состояние потребуется изрядное время и немало средств.



В любом случае, туркам наверняка понравится идея распродать хотя бы часть этого танкового "дома престарелых" вместо отправки в металлолом. Тем более, что уже в будущем году армия Турецкой республики должна получить первые образцы новейшего танка Altay - это что-то вроде национальной турецкой "Арматы". Планируется, что в общей сложности 1000 таких машин со временем полностью заменять старые М48 и М60.



Что создает потенциально гигантский резерв для пополнения танкового парка ВСУ. Таким образом с количеством бронетехники (если планы британских спецслужб реализуются) все у хохлов в обозримом будущем может оказаться более чем хорошо. Чего невозможно сказать о качестве.



Старье - оно и есть старье. Неважно едет, неважно защищает, неважно стреляет. Часто ломается. Но если его окажется по-настоящему много - оно может создать серьезные проблемы российским войскам. Если бросить в наступление сразу 1000 пусть древних, но танков, то при грамотном взаимодействии с пехотой и артиллерией есть серьезный шанс прорвать даже хорошо укрепленную линию обороны. Хотя бы и ценой потери всей этой массы "брони" и людей.



Подобный сценарий выглядит сейчас достаточно фантастически. Особенно на фоне циркулирующего сейчас в мировых СМИ осознания полного провала украинского "контрнаступа", текущей неспособности НАТО обеспечить "хохла" боеприпасами, массового нежелания населения Украины идти на фронт и прочих неприятных для западных стратегов фактов. Однако в случае, если российские власти опять поведутся на обещания Запада и согласятся на заморозку боевых действий, появление на линии боевого соприкосновения многотысячных орд украинских танков-пенсионеров становится более чем реальной перспективой.