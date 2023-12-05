 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гайрат Фозилов назначен новым послом Узбекистана в Бельгии
15:48 06.12.2023

Замминистра иностранных дел Гайрат Фозилов в качестве нового посла Узбекистана в Бельгии прибыл в Брюссель.

Гайрат Ганиевич Фозилов, вновь назначенный посол Узбекистана в Бельгии, 5 декабря прибыл в Брюссель, сообщает ИА "Дуне".



Он родился 14 августа 1974 года в Ташкенте. В 1996 году окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2005 году - Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования.

Дипломатическую службу начал с поста атташе Управления по сотрудничеству со странами Европы. Трудился на различных должностях в центральном аппарате, Совете национальной безопасности при президенте Узбекистана, посольствах Франции, Бельгии, Миссии при НАТО.

В 2015-2017 годах работал заместителем министра иностранных дел. В 2018-2021 годах был послом в Японии. С 2021 года до недавнего времени снова работал замглавы МИДа.

На этом посту Гайрат Фозилов сменил Дильера Хакимова, работавшего с 2017 года послом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, главой миссий Узбекистана при Евросоюзе и НАТО с резиденцией в Брюсселе.

Источник - Газета.uz
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