Гайрат Фозилов назначен новым послом Узбекистана в Бельгии

15:48 06.12.2023

Замминистра иностранных дел Гайрат Фозилов в качестве нового посла Узбекистана в Бельгии прибыл в Брюссель.



Гайрат Ганиевич Фозилов, вновь назначенный посол Узбекистана в Бельгии, 5 декабря прибыл в Брюссель, сообщает ИА "Дуне".



