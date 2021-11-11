Этническая структура коалиции Чингизхана, - Асылбек Эшиев

15:55 06.12.2023 Этническая структура коалиции Чингизхана



Автор: Асылбек Эшиев

11 ноября 2021



Кыргызские и алтайские маңгулы.



В I главе "Сокровенного сказания монголов" (XIII в.) ("Сокровенного") этноним монгол упоминается три раза (§ 3; § 52; § 57). Среди имен (антропонимов) 95 нойонов-тысячников этноним монгол (монгал, мангул) отсутствует. У Карпини: "Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал" [25]. Рубрук: "Су-Моал, то есть Моалы вод, ибо Су значит вода" [26]. Плано Карпини пишет Монгал, Рубрук - Моал. Наверное, у Рубрука правильное написание этимона, он звучал, похоже, как "моңал". В орфографии (и фонологии) западных (и российских) авторов отсутствовала буква (и звук), обозначающая тюркского согласного ң, скорее всего, историки, писатели средних веков его (ң) писали с помощью согласных нг. Видимо, с тех пор этноним моңал (маңгул) стали писать монгол (мангул). В варианте Сагымбая Орозбакова – маңгул, надо полагать, это правильное произношение изначального этимона.



В вариантах эпоса "Манас" неприятельскими этносами кыргызов отмечены: У Саякбая Каралаева кара калмак, калмак, манжу, кытай; у Шапака Рысмендеева кара кытай, кытай, манжу, ойрот, калмак; у Шаабая Азизова кытай, кара манжу, калмак; у Чокана Валиханова кытай, калмак. Этноним маңгул не замечается.



В варианте Сагымбая Орозбакова подробно изложен этнос маңгул.



Чакыргын деди Күлдүрдү (Повелел позвать Күлдүра) [7, с. 60]



Барып кел деди маңгулга (Съезжать велели к мангулам) [7, с. 62]



Эпоним Күлдүр, глава племени маңгул, впервые упоминается в начале эпоса "Манас". На Алтае после сновидения Жакыпа (отец Манаса), Чыйырды (мать Манаса) и Бакдөөлөт (вторая жена Жакыпа), на совет кыргызских племен, маңгул Күлдүр приглашается четвертым после нойгута Акбалты, каракалпака Бердике, тюрка Дамбылды. Это означало бы, что племя маңгул считалось весьма влиятельным в структуре Кыргыз журту.



На Алтае китаец Нескара с шеститысячным войском устроит погром алтайских маңгулов Жайсаңбая (они отличались от кыргызских маңгулов Күлдүра). Тогда кыргызские племена во главе юного Манаса разбивають наголову войск Нескары. После этого разгрома китайцев главы алтайских маңгулов (Үйшүн, Үмөт, Жайсаңбай) придут с поклоном и просят их принимать в ряды кыргызских племен [7, с. 231]. Стало быть, до этого алтайская группа маңгулов жили отдельно вне структуры кыргызских племен. Далее в эпосе говорится о том, что после спасения от войск Нескары, Манас определяет границ прилегающих территорий (Үч-Арал, Тарбагатай, Кыңгыр, Тармал-Саз, Керме-Саз, Кара-Кум, Марал-Кечүү, Уркун, Аңырты, Кара-Эмил, Кажырты [7, c. 229]) алтайских маңгулов. Быть может, с того времени алтайские маңгулы начали осваивать ту восточную часть Центральной Азии и Южной Сибири, которая совпадает с местоположением грядущих грандиозных событий. По эпическим данным этими землями распологали фратрии алтайских маңгулов (Үйшүна, Үмөта, Жайсаңбая), а кыргызские маңгулы Күлдүра были как всегда вместе с кыргызскими племенами. Не исключено, что в гуманном отношении кыргызов Манаса к алтайским маңгулам немаловажную роль сыграли и кыргызские маңгулы.



Чалыбай кирди чаң салып (Чалыбай начал громит) [7, с. 277].



На Алтае впервые упоминается сын Күлдүра - Чалыбай, который до конца эпических событий служит Манасу в числе сорока витязей, как верный, отважный соратник.



Калмагың бар, маңгул бар (Есть калмык, есть мангул) [7, с. 285]



Калмак, маңгул жабылып (Вцепились калмыки и мангулы) [7, с. 289]



Примечательно, что в избрании Манаса ханом Кыргыз журту, наравне с кыргызскими племенами, прямым голосом участвуют маңгулы Күлдүра (Чалыбая), возможно, и алтайские маңгулы. Это многое значит, поскольку на выборе могли участвовать одни соплеменники, или этносы, находившиеся в родоплеменном объединении.



Среди отборных верных соратников (Ажыбай, Сыргак, Кутунай, Чубак) Манаса, которым было доверено встречать Алманбета, числится и сын главы маңгулов - Чалыбай. Еще со времен Алтая рядом с Жакыпом фигурирует маңгул Күлдүр, теперь уже вместе с Манасом его сын Чалыбай. Представитель племени маңгул был в первом ряду сорока витязей Манаса. Вероятнее всего, маңгулы Күлдүра, как одно из родственных племен, издревле числились в рядах сорокаплеменного Кыргыз журту, объединенные единой историей, традицией и языком.



В "Повести временных лет" говорится об антропониме Кульдеюр. Так, "В конце XII столетия мы знаем трех черноклубицких князей, владевших городами в Поросьи. Кунтувдей сначала сидел в Торческе, затем ему дан был город Дерновый на Роси. Неизвестно, какие города принадлежали Чюрнаю и Кульдеюрю: летопись не называет. Это были, как видно, люди выдающиеся. Про Кунтувдея летописец говорит, что он "бе муж дерз и надобен в Руси". Его вместе с Кульдеюрем мы видим в походе Игоря Святославича на половцев к Хоролу в 1183 г." [24, с. 341]. Летописный Кульдеюр, однофамилец эпического Күлдүра, считался одним из трех главных ханов черных клобуков (и торков, берендеев), и состоял в союзническом отношении с древнерусскими князями. Если летописный Кульдеюр и эпический Күлдүр – одного этнического корня, то речь могла бы идти о родственной связи каракалпаков и маңгулов. Одноименные антропонимы одного и того же рода (племени) могут встречаться в разных исторических (и эпических) эпохах.



В первом походе против калмыков, ойротов и каракитайцев (Текеса, Орго, Акунбешима) в числе сорокаплеменного Кыргыз журту активно участвует племя маңгул.



Ажыбай менен Чалыбай (Ажыбай и Чалыбай)



Аттаныңар деп айтат (Есть повеление оседлать коней) [6, с. 69]



Здесь Манас повелевает главному глашатаю Ажыбаю и витязю Чалыбаю довести до сведения войск о демобилизации некоторых категорий воинов. Главное то, что маңгул Чалыбай был задействован, наравне с главным вестовым-глашатаем эр Ажыбаем, в передовой, исполняя прямые указания Манаса.



Баштаганы эр Манас ... (Полководец сам Манас ...)



Башка уруудан маңгул бар (Из других племен есть маңгул) [8, с. 69]



Күлдүрдүн уулу Чалыбай ... (Чалыбай сын Күлдүра ...)



Үйшүндөрдүн Үмөтү, (Үмөт из Үйшүнов,)



Үмөт уулу Жайсаңы (Жайсаң сын Үмөта) [6, с. 43]



Это отрывок из четвертой заключительной книги эпоса "Манас" по варианту Сагымбая Орозбакова. Как видно, все фратрии маңгулов в лице Чалыбая, Үмөта и Жайсаңа, состояли на службе в рядах сорока витязей Манаса. Следует подчеркнуть, что, и кыргызские маңгулы (Күлдүр, Чалыбай), и алтайские маңгулы (Үйшүн, Үмөт, Жайсаң) верно служили в рядах кыргызских войск Манаса. В конце эпоса сообщается, что когда Манас пребывал в хадже, Чалыбай и Серек находясь в разведке, обнаруживают подкравшиеся вражеские силы на подступах к границе [6, с. 352]. Кыргызское племя маңгул все время находилось вместе с кыргызскими племенами, а его видные представители (Күлдүр, Чалыбай (Чаганбай)) отважно воевали против китайцев и калмыков. Очень может быть, что после изгнания кыргызов на Алтай и Северный Китай, некоторые автономные маңгульские фратрии, исходя из геополитических соображений могли быть лояльны к китайцам Алооке хана [8, с. 181].



Таким образом, по варианту Сагымбая Орозбакова, в алтайский период кыргызов, существовали три группы маңгулов: 1) кыргызские маңгулы (Күлдүр, Чалыбай (Чаганбай)); 2) алтайские маңгулы, позже вошедшие в структуру Кыргыз журту (Үйшүн, Үмөт, Жайсаңбай) и 3) маңгулы, лояльные к Алооке хану. Должно быть, алтайские маңгулы (Үйшүна, Үмөта, Жайсаңбая) издавна автономно проживали на Алтайской земле. Однако эта группа маңгулов со времен разгрома военщины Нескары на Алтае, несмотря на приобретенные территории на востоке Центральной Азии и Южной Сибири, не отделились от Кыргыз журту, и наравне с маңгульскими племенами Күлдүра (и Чалыбая) находились в первых рядах кыргызских войск до конца эпических событий. Такова эпическая правда.



Эпос "Манас" как историко-этнографический источник.



В эпосе особо выделяются евразийские региональные державы (журты): Кытай журту, Кыргыз журту, Кырым журту, Орус журту, Ооган журту [6, с. 152], судя по всему, манасчи-сказителями имелись в виду державные государства времен эпических событий, соответственно, империя Тан и Ляо, Кыргызский каганат, Хазарский каганат, Древняя Русь, Саффариды и трансоксанская династия Саманидов. Во всех вариантах эпоса эпические роды и племена находились в структуре сорокаплеменного Кыргыз журту. Со временем крупные и самодостаточные племена могли выйти из федерации и уйти великим переселением в просторы востока и запада. В эпохе эпических событий насчитывалось двенадцать [7, с. 62] (и девять [6, с. 8]) племен из первоначального сорока племен.



После ухода Манаса в мир иной и развала Кыргыз журту, в результате центробежных тенденций, родоплеменные группировки, составленные по родственным признакам, могли быть разбросаны и оказаться в геополитическом пространстве Кыпчакской Степи, Центральной Азии, Южной Сибири и Северного Китая. Как нам представляется, эпическая эпоха Кыргыз журту (предположительно, IX-X вв.) в целом совпадает с "исторической эпохой Кыргызского великодержавия (840-916 гг.)" [20], территория которого простиралась от Прибайкалья на востоке до отрогов Тянь-Шаня на западе.



По "Сокровенному сказанию монголов" роды и племена были разделены и сгруппированы в основном в трех коалициях: Чингизхана, Джамухи и Лесных народов. В целом во всех лагерях встречаются эпонимы, антропонимы, этнонимы из эпоса "Манас", которые находились бы в XII-XIII вв. в пределах восточной части Центральной Азии, Южной Сибири и Северного Китая под кланово-родовыми наименованиями. В "Сокровенном" антропонимы и этнонимы татарских (тюркских) народностей написаны монголо-уйгурским и китайским письменами, и подвергнуты фонетическим изменениям. Однако в основном фонемы, морфемы антропонимических и этнических названий сохранены и доступны к идентификации с эпическими одноименными эпонимами, антропонимами, этнонимами.



Коалиция Чингизхана.



"Сокровенное сказание монголов": § 120. Проехали без сна всю ночь. Рассвело. Осмотрелись - и видим, что к нам подошли следующие племена: из Чжалаиров - три брата Тохураун … Тархудский Хадаан-Далдурхан с братьями, всего пять Тархудов. Сын Мунгету-Кияна-Унгур со своими Чаншиутами и Баяудцами. Из племени Барулас - Хубилай-Худус с братьями. ... Из племени Бесуд пришли братья Дегай и Кучугур. Пришли также и принадлежавшие Тайчиудцам люди из племени Сульдус, а именно Чильгутай-Таки со своими братьями. ... Неудаец Цахаан-Ува. ... Из племени Дорбен - Мочи-Бедуун. ... Из племени Оронар - Харачар со своими сыновьями. Кроме того, прибыли одним куреней и Бааринцы: старец Хорчи-Усун и Коко-Цос со своими Менен-Бааринцами [1].



Итак, из лагеря Чингизхана в структуре кыргызских племен по эпосу "Манас" могли оказаться: Тархуды (тыргоот), Хадаан (катаган), Цахаан-Ува (Чаган), Дорбен (Дөрбөн), Харачар (Карача), Хорчи-Усун (Үйшүн), Коко-Цос (Көкөтөй). Из них в перечне кыргызских племен по "Маджму-ат таварих" (XV-XVI вв.) [4, с. 200-215] и Родословной кыргызов [2] были род Дегай (Тагай), племена катаган, баарын. В группе современных кыргызских племен имеются племена катаган, баарын, дөрбөн [3].



В этом лагере отмечено племя Чжалаир, которое незамечается в эпосе "Манас". Джалайир Galair н.-п. м. название тюркск. племени и династии [15, с. 143]. У кыргызов имеется народная поэма "Жалайыр жалгыз" в 16 вариантах [22, с. 107-156], и в сборнике народных поэм размещены три варианта. Может быть, что чжалаиры еще раньше до эпических событий могли выйти из Кыргыз журту и обосноваться в восточных регионах Центральной Азии. Здесь же племена Баяуд и Барулас. Племена байат [19, с. 97)], барласы [17, с. 179] отмечены как тюркские племена. "Тысяча Балагун-Калджа из племени барулас. Говорят так, что [баруласы все] вместе близки с племенами дурбан и баарин и ответвились друг от друга" [16, с. 269]. Примечательно, что племена баарин, барулас и дурбан (дорбен) этнически родственные племена. Эмировский антропоним Балагун-Калджа мог бы идентифицироваться с племенем калча в эпосе "Манас" [12, с. 200-201].



"Сокровенное сказание монголов": § 218. Тогда Тоорил (сын Чаган-гоа. – А.Э.) и говорит: Как изволит то ведать государь, мои братья - племя Негус - рассеяны по всем концам. Не будет ли мне оказана милость - собрать воедино моих братьев - племя Негус? - Быть по сему - отвечал Чингисхан [1]. Племя Негус, возможно, - это эпоним Нукус (Нукусу сени урбайбы (Не проклинает ли тебя Нукус) [6, с. 183] из эпоса "Манас". Если считать, что Нукус – это фратрийный эпоним племени каракалпак, то часть каракалпаков находилась бы в коалиции Чингиз-хана. Однако, следовало бы отметить, что главный род каракалпаков эпического Бердике (Каракалпак Бердике [8, с. 69]) обнаружен в X-XII вв. в пределах Поросья (Чернъı Клобоуковъ,Търчинъ Береньди [13].



В эпосе "Манас": Дөрбөндөрдүн Төртайы (Төртай из Дорбенов) // Кайгыл, Богол, Тоорулчу (Кайгыл, Богол, Тогорил) [6, с. 44]. Следует подчеркунуть, что как в эпосе "Манас", так и в лагере Чингизхана эпоним Тоорул (Тоорил, Тогорил) и Дорбен находились вместе. Видимо, антропонимы Тоорил (Тоорул), Чаган, Негус (Нукус) имели тесные родственные связи. У Фасмера: "Тугарина связывали с историческим половецким ханом Тугорканом" [18]. Рашид-ад-Дин: "Он хан был государем кераитов, конкаитов и других племен, которые входили (в состав) кераитов. Вначале у Он-хана имя было Тогорил" [16, с. 108]. Антропонимы Тоорул, Тоорил, Тогорил и Тугарин могли бы иметь изначальную идентичную этимологию. Если такое возможно, то половецкий хан Тугоркан был бы представителем племен кереит и каракалпак на востоке Руси, Половецкой Степи.



Коалиция Джамухи.



"Сокровенное сказание монголов": "§ 141. После того, в год Курицы (1201), в урочище Алхуй-будах, собрались (на сейм) следующие племена: Хадагинцы и Сальчжиуты совместно; ... договорившись с Дорбен-Татарами...; татарин Алчи и татарин Чжалик-Буха со своими; ... Унгиратский Дергек-Эмель-Алхуй со своими; Горлосский Чоех-Чахаан со своими; из Наймана - Гучуут: Найманский Буирух-хан; Хуту, сын Меркитского Тохтоа-беки; Худуха-беки Ойратский; Таргутай-Кирилтух Тайчиудский ... Совершили обряд возведения Чжамухи в Гур-ханы... По окончании обряда возведения в Гур-ханы они уговорились выступить в поход против Чингис-хана и Ван-хана" [1]. "§ 153. Перезимовали ту зиму, а на осень в год Собаки Чингис-хан положил воевать с Татарами: Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар" [1].



Из лагеря Джамухи (Чжамухи) в эпосе "Манас" могли бы находиться Хадагинцы (катаган), Дорбены (дөрбөн), Татар (татар Чагоо, татар Эштек), Алчи (алчын), Унгират (коңурат), Чоех-Чахаан (Чаган), Найман (найман), Таргутай (тыргоот), Дутаут (Дурут?). Фратрии племен Чахаан (Чаган), Дорбен (дөрбөн), Хадаан (Хадагин) (катаган), Тархуд (Таргутай; тыргоот) обозначены одновременно в двух лагерях. Это могло бы означать, что фратрии отмеченных племен разделились при выборе союзнических коалиций.



В эпосе "Манас": Коңшулаш жүргөн коңурат (Соседствующий конгурат) [7, с. 163]; Тыргооттон бир миң түтүн бар (Из тыргаутов тысяча семей) [7, с. 283]). На Алтае при первом нападении алтайских калмыков на подмогу к кыргызам вызываются первыми племена коңурат, найман, казах. Этнос тыргоот при избрании Манаса ханом Кыргыз журту участвует прямым голосованием.



В эпосе участвуют и другие фратрии мангулов, структурно не связанные с маңгулами Күлдүра. Это главы маңгулов Үйшүн, Үмөт и Жайсаңбай [7, с. 231]. Антропоним Чаган встречается, и в лагере Джамухи, и в лагере Чингизхана. Судя по всему, Чаган, как теоэпоним первого месяца нового года мангулов, традиционно пользовался во всех фратриях мангулов. По эпосу на Алтае после разгрома военщины каракитайца Нескары, маңгульская фратрия Жайсаңбая (Үйшүна, Үмөта) по их просьбе принимается в ряды кыргызских племен. Примечательно, что на Алтае при выборе кыргызского хана (Манаса) маңгулы участвуют с решающим голосом наравне со всеми кыргызскими племенами.



В эпосе "Манас": Алчын, үйшүн, найманды, (Алчына, уйшуна, наймана,) // Абак, тарак, аргынды (Абака, тарака, аргына) [7, с. 92]. На Алтае, еще в начале эпических событий, вышеназванные этносы приглашаются на большое празднество по случаю рождения Манаса. В эпосе говорится о казахе Үйшүн (Казактан Үйшүн карыя (Из казахов старина Үйшүн)) [7, с. 62] и маңгуле Үйшүн (Бу да маңгул баатыры (И он витязь мангулов) // Үйшүн деген акырып (Яростный небезызвестный Үйшүн)) [7, с. 218]. Надо думать, что казах Үйшүн и маңгул Үйшүн одно и то же эпонимическое наименование.



"Сокровенное сказание монголов": § 208. Затем обратился Чингис-хан к Чжурчедаю: В Кереитском походе, мы, восприяв умножение сил от Неба и Земли, сокрушили и полонили Кереитский народ. Когда же мы, таким образом, выключили из объединения главнейший улус, то Найманы и Меркиты пали духом и не смогли уже оказать нам сопротивления [1]. После разгрома коалицию племен Джамухи, бывшие союзники - кереиты станут очередной жертвой гегемонистской амбиции Чингиз-хана. В эпосе "Манас": Найман, дуулат кошо бар (Есть найманы и дуглаты) [8, с. 69]. Теперь уже сгущаются тучи над некогда могучими найманами, которые считались ведущей этнической единицей среди эпических кыргызских племен.



"Сокровенное сказание монголов": § 159. Когда Чингис-хан с Ван-ханом тронулись в обратный путь, то оказалось, что Найманский храбрец Коксеу-Сабрах на урочище Байдарах-бельчир приготовил войско и готовится дать им бой" [1]. Антропоним Коксеу-Сабрах перекликается с эпонимом Көкчө, правнука Барака (Сабрах?) в эпосе "Манас".



В эпосе "Манас": Катаган деген элинде, (В народе катакин,) // Кошой деген эр болот (Есть витязь эр Кошой) [5, с. 43]. Дөрбөндөрдүн Төртайы (Төртай из Дорбенов) [6, с. 44 ]. Алчын, үйшүн бу да бар (Есть алчыны, есть уйшуны) [7, с. 233]. Татар Чагоо карысы (Старина татарин Чагоо) [5, с. 20]. Из них в перечне кыргызских племен по "Маджму-ат таварих" [4, с. 200-215.] и Родословной кыргызов [2] были племена коңурат и найман. В группе современных кыргызских племен имеются коңурат, найман, катаган, дуулат [3].



В "Сокровенном" (§202) отмечается, что среди девяносто пяти (95) нойонов-тысячников значится имя (антропоним) Тахай. Антропоним Мегучжин-Сеульту очень напоминает кыргызского этнонима солто. В честь победы над Мегучжин-Сеульту Чингиз-хан и кереит Ван-хан удастаиваются к высшим титулам. "Племя солто идет от Тагая, одного из сыновей Ак уула. ... От Богорстона родится Эштек, от него Солто. ... Большинство исследователей склонны считать, что зарождение племени солто связывается с обитавшими Южный Сибирский регион средневековыми кыргызами" [2]. Эпический ногой Эштек (Ногойлордон эр Эштек (Из ногоев эр Эштек) [7, с. 62]) в эпосе иногда называется "Татарлардан эр Эштек" (Из татаров эр Эштек) [7, с. 99]. Быть может, антропонимы Тагай, Эштек, Солто связаны с историческими иштякско-тогузскими татарами. Возможно, род Тагай, племя солто, которые не упоминаются в эпосе, однако фигурируют в Родословной кыргызов, могли еще раньше отделиться от Кыргыз журту и обосноваться в пределах Южной Сибири и Северо-Восточного Китая.



"Сокровенное сказание монголов": § 134. Узнав о смерти Мегучжин-Сеульту, Вангин-чинсян очень обрадовался и пожаловал Чингис-хану титул чаутхури, а Кереитскому Тоорилу - титул вана. § 150. После того, когда Чингис-хан находился в урочище Терсут, к нему в сотоварищи прибыл Кереитский Чжаха-Гамбу [1]. Выходит, в начале кереиты воевали в союзе с Чингизханом.



В эпосе "Манас": Аны айтып эр Манас (Сказав это эр Манас) // Карыга кабар салганы (Оповестил племени керей) [7, с. 230]; Көкөтөй жаман болду деп, (Что плоховато Кокотою,), Бар ногойго, карыга айт (Оповести всех ногоев и кереев) [10, с. 10]. Общеизвестный этноним керей (кереит) сформирован по записям европейских, российских исследователей, который мог быть подвергнут фонологическим изменениям. Как нам кажется, этноним керей – это этноним кары, который часто встречается в эпосе "Манас". Первые сказители-манасчы, как современники исторических событий, не могли запамятовать имена ключевых племен, и ошибаться при озвучивании подлинных наименований этнонимов (и эпонимов).



Лесные народы.



Лесные народы в орбите военного противостояния противоборствующих лагерей. "Сокровенное сказание монголов": (§202) Глав родов (антропонимов) Лесных народов среди девяносто пяти нойонов-тысячников (1206 г.), впоследствии воевавших на стороне Чингизхана, можно было идентифицировать с этнонимами в эпосе "Манас": Гучу (кутчу; кушчу); Алак (алакчын), Коко (эпоним Көкөтөй), Халчжа (калча), Алчи (алчын), Чжедер (жедигер).



У Марко Поло имеется сведения о топониме Калача. "ГЛАВА LXXIII. От Ергинула на восток через восемь дней - область Егрегайа. Городов и замков тут довольно; и эта область Тангутская; главный город – Калачиан" [14]. Вероятнее всего, что топоним Тангут (соответственно, этноним тангут) в "Сокровенном" мог быть сформирован от эпического этнонима даңгыт (Даңгыттан келген Кайып кан (Из дангытов Кайып хан) [8, с. 94]; Тыргоот менен даңгыты (Тыргооты и дангыты) [8, с. 165]. Глава племени даңгыт Кайып кан был в структуре войск кыргызских племен при освобождении кыргызских земель от ойротов Орго хана, наряду с главами племен Таз, Эштек, Чубак, Бердике, Көкчө, Бакай и т.д. Это могло бы означать, что племя даңгыт состояло в союзе с кыргызами Манаса. Тангутский топоним Калачиан (Калача) сильно напоминает этноним калча Музбурчака и Шоорук хана [8, с. 200].



В эпосе "Манас": Кутчу бектин бул Кушчу (Этот Кушчу Кутчу бека) // Кыйыныраак шер келет (Он молодец такой бравый) [11, с. 340]. Көкөтөй деген көп бай деп (Что я, Көкөтөй, уж очень богат) // Ааламга кеткен даңкым бар (Такова у меня вселенская слава) [12, с. 9]. Калча деген калкы бар, (У него есть народец калча,) // Калча жайын сурасаң (Вообще-то, племя калча) // Кыргызга жакын каркыбар (К кыргызу родня) [8, с. 200]. Алчын менен абагы (Алчын и абак) [7, с. 62]. Жедигердин Багышы (Багыш Жедигера) [5, с. 127]. Жетиген, нойгут, думара (Жетиген, нойгут, думара) // Баарыбыз бир атадан (Все мы из одного предка) [12, с. 14-15].



Племена Гучу, Кетай, Тобсаха, Чжедер, отмеченные в "Сокровенном" как Лесные народы (1206 г.), могли бы значиться в списке Сол канат (кутчу (кушчу), кытай, төбөй, жетиген) Родословной кыргызов. Скорее всего, эта крылья кыргызских племен обитали в XII-XIII вв. в пределах Южной Сибири. В "Сокровенном" не говорится, что из (§ 218) Лесных народов Тубасы, киргизы, Шибир, Тухас (возможно, тогуз гуз), Тоелес воевали на стороне Чингизхана или Джамухи. Пожалуй, они соблюдали вооруженный нейтралитет. Тубасы и Тоелесы из Лесных народов, фигурируют вместе и в эпосе "Манас" (Дөөлөстүн Медер султаны, (Медер султан дөөлөсов) // Төбө бийдин Кулжаны (Кулжан Төбө бия) [8, с. 94]. В эпосе говорится о топониме Шибир, который мог быть образован от антропонима Шибир Лесных народов (Күн чыгыш жагын Шиберди (В восточной стороне Сибири) [8, с. 152]).



1206 год. ЧаганАз кан - Чингизхан.



По всей видимости, Тэмуджин (Темучин, Темучжин) в венчании на трон (1206) был интронизирован в ЧаганАз кан. Мы склонны считать, что древнерусские летописцы записывали более достоверное и подлинное титульное наименование Чингизхана (Чагониз-кан, Чагонис кан, Чагонизъ канъ). Так, Ипатьевская летопись: "и воеваша землю таногоутьскоу и на инии страны, тогда же и Чагониз кан их таногоуты убиен бысть их же прельстивше и после же лестию погубиша..." [23]. Лаврентьевская летопись: "Тогда же и Чагонизъ канъ их оубиенъ бысть" [21]. Возможно, антропоним Чагониз состоял из лексем Чаган и Аз. Чаган [7, с. 231] – это теоэпоним маңгульских родоплеменных структур, Аз - глобальный теоэпоним тюрко-татарских этносов.



В эпосе "Манас":



Чаган күнү тууду деп, (Он рожден в день Чагана,)



Чаганбай коюп алыптыр (Имя ему дали Чаганбай) [7, с. 231].



Это из речи главы маңгулов Күлдүра. Чаганбай - сын Күлдүра (он же Чалыбай). Еще на Алтае в тревожные дни для маңгульских племен, Күлдүр отдает Чаганбая в гвардию сорока витязей (кырк чоро) Манаса. Видимо, ему было дано имя маңгульского династического теоэпонима Чаган. "Чаганбай (сын Кюлдюра, один из верных соратников Манаса)" [27].



По "Сокровенному" в коалиции Чингизхана значится: § 120. Цахаан-Ува; § 202. 24) Цаган-Гова [1]. В коалиции Чингис-хана, из структуры кыргызских племен по эпосу "Манас" имеется антропоним Цахаан-Ува (и Цаган-Гова) (наверное, эпический теоэпоним Чаган). В коалиции Джамухи: § 141. Горлосский Чоех-Чахаан; § 153. Чаган-Татар [1]. Из племен коалиции Джамухи в структуре кыргызских племен по эпосу "Манас" могли бы находиться Чоех-Чахаан (возможно, эпический теоэпоним Чаган), Чаган-Татар (возможно, эпический татар Чагоо).



В эпосе "Манас":



Түп атасы Бөйөнкан, (Предок Бөйөнкан,)



Бөйөнкандан Чаянкан, (От Бөйөнкана Чаянкан,)



Чаяндан Ногойкан (От Чаяна Ногойкан) [9, с. 26]



Не исключено, что антропонимы Цахаан-Ува, Чоех-Чахаан, Чаан-Татар в "Сокровенном" родословные сородичи эпического эпонима Чаянкан (Чайан) (прадеда Манаса), теоэпонима Чаган, эпического эпонима Чагоо. Антропонимы Чоех-Чахаан, Чаан (теоэпоним Чаган, родовой эпоним Күлдүра, Чаганбая) числились в коалиции Джамухи. В коалиции Чингизхана находился антропоним Цахаан-Ува. Примечательно, что антропонимы Цахаан, Чахаан, Чаан замечаются одновременно в коалициях Чингизхана и Джамухи. Чаган, как эпоним первого месяца нового года маңгульских племен, традиционно почитался во всех фратриях маңгулов.



Чагатай (Цагадай, Чагетай, Ааtay, Joghatai), наверное, интронизированный антропоним от родословного эпонима Чагоо (Чаган) и скифского теоэпонима дэой (дай, тай, дей). Судя по всему, еще раньше (в эпическом IX в.) таким же образом могли сформироваться эпические эпонимы Чагатай (сын Орозду, старшего брата Жакыпа), Көкөтөй, Семетей, а во времена Чингизхана антропонимы Чагатай, Угэдэй (Оготай, Акатай), Субедей. У Рашид-ад-Дина: "Чагатай был вторым сыном Чингиз-хана; его матерью была его [Чингиз-хана] старшая жена Бортэ-фуджин, дочь Дайи-нойона из племени кунгират, мать четырех сыновей, пользовавшихся влиянием" [28].



Итак, после распада исторического Кыргызского великодержавия (IX-X вв.) (соответственно, эпического сорокаплеменного Кыргыз журту) по сведениям эпоса "Манас", "Сокровенного сказания монголов", "Маджму-ат тавариха" и Кыргызской родословной, маңгульские племена вместе с кыргызскими родоплеменными структурами (например, катаган, үйшүн, алчын, дөрбөн, коңурат, найман, кары, калча, кутчу, алакчын, жедигер, төбөй, төлөс и т.д.; антропонимы Көкөтөй, Чагатай, Көкчө, Чагоо, Эштек, Чаган, Карача, Нукус; Тоорулчу, Баарын, Тагай, Солто, Шибир и т.д.; полиэтнонимы: татар, дурут; этнонимы: тыргоот, даңгыт; журты: Кыргыз, Кытай (Китад)) могли оказаться в просторах восточной части Центральной Азии, Южной Сибири и Северного Китая. Вероятнее всего, упомянутое геополитическое пространство издревле могло быть исконной обетованной землей тюрко-татарских этнических структур.



В начале XIII в. воюющие стороны, разделенные по родоплеменным и политическим интересам на коалиции Чингизхана и Джамухи, были вовлечены в круговорот междоусобной гражданской войны за региональное господство. Лесные народы вначале придерживали позицию нейтралитета, далее, видимо, примкнулись к побеждающему альянсу. После затяжных кровопролитных войн и побед, противобоствующим лагерям суждено было объединиться и консолидироваться вокруг полководца Чингизхана, и впоследствии, всем миром сокрушать регионального гегемона Цзиньского Алтан хагана Китадского (1211 г.), и повернуться лицом к западу. Надо полагать, после южносибирских и северокитайских завоеваний, могла возникнуть идея господства всецело над центральноазиатским регионом, которая и перерастет в идею евразийской гегемонии.



Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, доктор филологических наук, профессор Жалал-Абадского государственного университета (Жалал-Абад, Кыргызстан).



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