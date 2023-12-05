Как японцы устроили кровавую баню американским морпехам - островок Тарава, 1943 год (история)

16:00 06.12.2023 "Число погибших неизвестно"

80 лет назад японцы проучили морскую пехоту США. Америка потеряла тысячи солдат за три дня



Бои за крохотный атолл Тарава в ноябре 1943 года стали одними из самых ожесточенных сражений между американскими и японскими войсками в ходе Второй мировой войны на Тихом океане. За трое суток морская пехота США потеряла более трех тысяч человек, часть из которых - убитыми. Чем атолл был важен для американцев? Какую тактику применили защитники острова? В чем заключались ошибки сторон? "Лента.ру" вспоминает ход событий.



"У меня почти не осталось людей"



Ранним утром 20 ноября 1943 года армада американских кораблей, в которую входили авианосцы и линкоры, приступила к операции "Гальваник" по захвату островов Гилберта в Микронезии, находящихся в западной части Тихого океана.



Под прикрытием корабельного огня и ударов своей авиации солдаты 27-й пехотной дивизии США генерала Ральфа Смита начали высадку на Бутаритари, главном острове атолла Макин.



В 120 километрах южнее Макина, на укрепленный японцами островок Бетио, входящий в состав атолла Тарава, высаживались бойцы 2-й дивизии морской пехоты генерала Джулиана Смита.



У американцев уже был опыт рейда на Макин. 17 августа 1942 года 211 морских пехотинцев под командованием полковника Эванса Карлсона уничтожили 83 японских солдата, потеряв при этом 30 своих.



В этот раз японский гарнизон, состоявший из 806 солдат под командованием лейтенанта Сейдзо Исикавы, предпочел отступить с пляжей и оказывать сопротивление в глубине острова, на линии оборонительных сооружений, состоявших из противотанковых рвов, усиленных пулеметными и винтовочными точками.



На Тараве американцам противостояли почти 5000 солдат, усиленных 14 легкими танками "Ха-го" и несколькими десятками орудий, в том числе 203-милимметровыми, и около 2200 рабочих, возводивших укрепления, в основном корейцев.



На Бетио, который имеет менее 4 километров в длину, а в ширину - 700 метров, имелись 500 дотов и дзотов. Начальник гарнизона контр-адмирал Кэйдзи Сибадзаки был ветераном боев в Китае в 30-х годах и не понаслышке знал, с какими трудностями сталкиваются силы морского десанта. Чтобы подбодрить подчиненных, контр-адмирал заявил, что американцам потребуются миллион солдат и 100 лет, чтобы завоевать остров.



Роковая ошибка в расчетах



Перед высадкой Бетио подвергся интенсивному обстрелу. Линкоры Maryland и Colorado били по вражеским укреплениям из орудий главного калибра, удар завершили торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики. Крохотный островок окутался дымом и пламенем, наблюдателям казалось, что все живое на нем уничтожено.



Началась высадка морской пехоты в секторах, которые получили кодовые названия и цвета. Однако из-за ошибки в расчетах времени отлива и прилива десантные суда застряли на мелководном прибрежном океанском рифе в 500 метрах от берега, после чего по ним был открыт огонь из пушек и минометов.



Морпехам приходилось выпрыгивать нагруженными амуницией из горящих судов и под убийственным шквалом свинца идти к берегу. Два высаженных танка были подбиты. Третий подорвался на мине, а четвертый провалился в воронку от снаряда, и его экипаж весь день вел пулеметный огонь по врагу.



Около 10 часов утра начальник десантно-штурмовых батальонов дивизии полковник Дэвид Шуп установил на открытом мелководье временный командный пункт. И тут же получил по рации сообщение от командира 3-го батальона 5-го полка морской пехоты майора Шоттеля:



Застряли из-за сплошного огня на подступах к сектору Red 1. Все высадиться не сможем. Что делать дальше, пока не представляем



Шуп приказал командиру резервного батальона майору Кайлу поддержать огнем Шоттеля. Через 15 минут Шоттель доложил полковнику: "У меня почти не осталось людей".



К половине четвертого дня морпехи захватили крохотный плацдарм в сотню метров на западной части Бетио. Через полчаса американская авиация и эсминцы нанесли новый удар по острову, стараясь не попасть в своих солдат. Сибадзаки и ряд старших офицеров были убиты, когда перемещались на вспомогательный командный пункт.



К вечеру линия фронта дошла уже до середины острова, но, несмотря на то, что японцы лишились своего командования, они по-прежнему яростно сопротивлялись. Ночью некоторые из них пробрались на покинутые десантные катера и внезапно открыли пулеметный огонь по американским десантникам на берегу.



16 японских торпедоносцев Mitsubishi G4M, поднявшись с Маршалловых островов, нанесли удар по американским кораблям. Одна торпеда попала в авианосец Independence, вызвав взрыв в кормовой части по правому борту. Кормовое машинное и котельное отделения были затоплены, погибли 17 моряков, 43 были ранены. Корабль потерял ход и был отправлен в США на ремонт.



"Пробиваться сквозь армаду вражеских кораблей"



К 1943 году США одержали на Тихом океане две крупные победы. В морском сражении у атолла Мидуэй в июне 1942-го японцы потеряли четыре тяжелых авианосца и вынуждены были перейти к оборонительным действиям. В битве за остров Гуадалканал, длившейся с августа 1942 года по февраль 1943-го, стратегическая инициатива окончательно перешла к американцам.



Ударить по Японии с севера из-за того, что СССР не находился в тот момент в состоянии войны со Страной восходящего солнца, было невозможно. Было решено действовать с юга, изгнав японцев из огромного предполья, которые они создали вокруг своей страны.



Немецкий военный историк генерал Курт фон Типпельскирх отмечал:



Оборона этого предполья на юго-востоке опиралась на Новую Гвинею и архипелаг Бисмарка с крупной военно-морской и военно-воздушной базой Рабаул на острове Новая Британия, а в направлении на Перл-Харбор - на многочисленные более мелкие военно-морские и военно-воздушные базы на островах Гилберта и Маршалловых островах, одновременно прикрывавшие подступы к Марианским островам и далее к Филиппинам



США требовались авиабазы на Марианских островах, с которых они могли наносить авиаудары по противнику на Филиппинах и в самой Японии. Но для этого надо было сначала захватить Маршалловы острова, а также острова Гилберта, в том числе Тараву, на которой имелся вражеский аэродром.



Фоторазведка из-под воды



16 сентября 1943 года подводная лодка Nautilus под командованием капитана 3-го ранга Ирвина была направлена для разведки в район намеченного десанта. Помощник Ирвина капитан-лейтенант Линч был опытным фотографом-любителем.



Рифы вокруг Макина и Таравы не позволяли Nautilus подойти к атоллам слишком близко, а опасность обнаружения субмарины заставляла ограничивать подъем перископа над водой. Тем не менее острова были сфотографированы Линчем через перископ на немецкий фотоаппарат Primarflex.



Для обработки пленок приспособили рубку гидроакустика, при этом отдельные кадры монтировались так, чтобы получить полную фотографическую панораму береговой линии.



Для осуществления операции "Гальваник" командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер Нимиц собрал 118 боевых кораблей и целый флот транспортных и грузовых судов. С авианосцами и десантными частями также взаимодействовали десять подлодок.



Нимиц отмечал: "Четыре группы быстроходного авианосного оперативного соединения вышли (две - из Перл-Харбора, две - из южной части Тихого океана), чтобы занять позиции для поддержки и прикрытия десантных сил. В то время как авианосные группы уже находились недалеко от островов Гилберта и других укрепленных пунктов противника, северная и южная десантные группы встретились в море и параллельными курсами направились на Макин и Тараву с расчетом одновременно высадить войска утром 20 ноября 1943 года".



Японская авиация в предыдущих сражениях была ослаблена настолько, что американское командование ее не опасалось.



Общее число американских войск составляло порядка 35 тысяч человек



Для захвата Таравы как более сложного объекта предназначалась 16-тысячная 2-я дивизия морской пехоты, солдаты которой были добровольцами. Многие прошли через горнило сражения на Гуадалканале, а некоторые были участниками рейда на Макин. Будучи на отдыхе в Новой Зеландии, морпехи усиленно тренировались в высадке на берег.



Успех десанта во многом зависел от погоды, которая влияла на силу прибоя на атоллах. У американцев не было поблизости метеорологических станций, и поэтому данную задачу Нимиц возложил на подводный флот. В частности, на подлодку Paddle был командирован матрос-метеоролог, в распоряжении которого имелось соответствующее оборудование, включая шары-зонды для исследования верхних слоев атмосферы.



За пять дней до начала операции Paddle заняла наблюдательную позицию в 300 морских милях к северу от Таравы, передавая каждые сутки метеосводки. Экипажу Nautilus было поручено за сутки до начала операции определить силу прибоя у берегов Таравы и передать результаты по радио, после чего высадить взятых на борт морских пехотинцев.



Около 10 часов вечера 19 ноября лодка была в темноте обстреляна по ошибке американским эсминцем Ringgold. Несмотря на то что снаряд не разорвался, лодка получила повреждение. Ирвин скомандовал срочное погружение, но другой снаряд успел пробить левый борт у ватерлинии, повредив главную систему охлаждения и вызвав течь. Лавина воды устремилась внутрь субмарины, отключив гирокомпас, и только быстрые и грамотные действия экипажа спасли Nautilus от гибели.



Гидроакустик сообщил, что подлодку преследуют три надводных корабля, и командир решил, что это японцы. Было решено, используя попутное течение, следовать в южном направлении.



В бортовом журнале Ирвин записал: "Мы готовы были выполнить задачу, даже если бы пришлось всплыть на поверхность и пробиваться сквозь армаду вражеских кораблей. Солдаты и офицеры морской пехоты, находившиеся на борту, держались хорошо, но единодушно заявляли, что предпочли бы находиться в резиновой лодке у самого вражеского побережья, чем оставаться на поврежденном корабле".



Морпехи были высажены подлодкой 20 ноября на остров Абемама.



"Несем огромные потери"



Несмотря на то что силы обороняющихся и нападавших были несопоставимы, атоллы оказались крепкими орешками, и взять их с ходу не удалось. Особенно сложная ситуация сложилась на Тараве, где 21 ноября продолжались ожесточенные бои.



Утренний отлив обнажил между рифовым барьером и пляжами коралловые отмели, усеянные трупами убитых и утонувших морских пехотинцев. Легкий морской бриз доносил до живых едва ощутимый характерный запах разлагающихся тел. Самые большие потери накануне понесли 1-й и 2-й батальоны 2-го полка.



В 6 часов 15 минут к Бетио подошла новая волна десанта: 1-й батальон 8-го полка морской пехоты. Два десантных судна были тут же подбиты, другие, едва коснувшись носом рифа, поспешили сбросить сходни, по которым морпехи начали прыгать прямо в воду. Японцы открыли огонь по наступающим из двух 77-миллиметровых пушек, а также минометов и пулеметов. Снайперы ловили в прицел американских офицеров.



Шуп приказал 1-му и 2-му батальону выбить японцев с южного берега острова и закрепиться на вражеских позициях. Он также попросил прикрыть действия пехоты огнем кораблей и авиации.



В 10 часов 22 минуты генерал Смит уточнил по радио у полковника обстановку: "Хватит ли вам сил, чтобы завершить операцию по захвату Бетио?" Шуп ответил: "Обстановка неблагоприятная. Жду дальнейших распоряжений".



Благодаря поддержке корабельной артиллерии американцам удалось занять позиции в секторе Green с небольшими потерями примерно за час. Куда сложнее ситуация обстояла в секторах Red 2 и Red 3, где защитники острова за ночь успели возвести несколько пулеметных точек и активно поливали огнем наступающих.



В ответ морпехи доставили на позиции тяжелые пулеметы и подавили вражеский огонь



Американские войска взяли под свой контроль все западное побережье острова, а также участок между секторами Red 2 и Red 3. Группа из 170 пехотинцев во главе с подполковником Джорданом захватила аэродром и дошла до южной части Бетео, напротив сектора Black 2.



Джордан сообщил Шупу, что боеприпасы, вода и продовольствие на исходе, а его люди от усталости едва держатся на ногах, отбивая контратаку японцев с востока. В ответ полковник направил отряду патроны, еду и воду, доставленные на десантных катерах.



В 17 часов 06 минут Шуп доложил генералу Смиту ситуацию за день, закончив сообщение словами:



Несем огромные потери. Точное число погибших неизвестно. Но победа все равно будет за нами



Учитывая, что Шуп не спал несколько суток и до крайности вымотался, Смит прислал ему на смену полковника Меррита Эдсона, который вечером 21 ноября взял на себя командование десантно-штурмовыми батальонами. Однако Шуп не пожелал покинуть поле боя, став помощником нового начальника.



Перелом в сражении произошел 22 ноября, когда на Бетио были высажены батальоны 6-го полка морской пехоты. Вместе с ними на остров прибыл и командующий 2-й дивизией морской пехоты.



Японцы начинают понимать, что проиграли



На временном командном пункте, представлявшем собой огромную воронку, частично укрытую от палящего солнца накидками и плащ-палатками, генерал Смит выслушал доклад полковника Эдсона о том, что пока противник удерживает свои позиции насмерть, несмотря на регулярные корабельные обстрелы и бомбардировки с воздуха.



При этом Эдсон подчеркнул, что многие японцы уже понимают, что проиграли: все больше императорских солдат и офицеров предпочитают покончить жизнь самоубийством.



В 12.30 1-й батальон 6-го полка перешел в наступление в секторе Black 1, тесня японские части.



Продвижение давалось с трудом - приходилось преодолевать густую сеть неприятельских укреплений, долговременных огневых точек и бункеров, некоторые из которых были целиком железными. Легким танкам это оказалось не под силу. Морпехов выручили подошедшие средние танки Sherman, под прикрытием которых американская пехота ценой тяжелых потерь смогла прорвать вражеские позиции.



"Японские войска уступали численно превосходящим силам противника"



К вечеру 22 ноября остатки гарнизона острова были или блокированы в нескольких котлах около Red 1 и Red 2, или зажаты на небольшом клочке территории на востоке от аэродрома.



Понимая, что проиграли, японцы ринулись в самоубийственные контратаки. Первая началась в 19.30, когда 50 вражеских солдат отчаянно попытались пробиться через боевые порядки передовой линии обороны 1-го батальона 6-го полка.



Завязалась кровавая рукопашная схватка, в которой противники били друг друга ножами, штыками, гранатами, кулаками. В какой-то момент морпехи из роты B дрогнули, а их командир запросил подкрепление. В ответ ему было сказано, что надо рассчитывать только на себя. В итоге после часового боя прорвавшиеся были уничтожены.



Японцы предприняли еще три попытки: в 23.00, в 23.30 и в 4.00. В последней контратаке на позиции 1-го батальона майора Джонса из 6-го полка двинулись более 300 человек. Натиск был отбит огнем 75-милимметровых гаубиц 1-го батальона 10-го полка и пушек эсминцев Sigsbee и Schroeder. На поле боя остались лежать 325 трупов японских солдат и офицеров.



Батальон Джонса потерял 173 человека, в том числе 45 убитыми, после чего был выведен с линии фронта.



В восемь часов утра 23 ноября на японские укрепления в восточной части Бетио перешел в наступление 3-й батальон 6-го полка, которым руководил подполковник Маклауд.



Наткнувшись на сеть вражеских бункеров, рота I при поддержке танкистов и огнеметчиков принялась за уничтожение защитников долговременных огневых точек. Роте L Маклауд приказал двигаться вперед, обходя японскую оборону. Зачисткой сектора Red 1 занялся батальон майора Шоттеля, а Red 2 - морпехи майора Хея из 1-го батальона 8-го полка.



К концу дня с японцами было покончено. В сражении 2-я дивизия морской пехоты потеряла убитыми, по разным оценкам, от 1009 до 1700 человек.



Гибель американского авианосца



24 ноября противник был уничтожен и на Макине. Генерал Смит сообщил: "Макин взят, рекомендую передачу командования командиру гарнизонного отряда". Захват атолла стоил жизни 66 американским солдатам.



Потерпев поражение на суше, японцы продолжали наносить удары на море. 24 ноября японская подлодка I-175 потопила американский авианосец Liscome Bay, который унес с собой на дно контр-адмирала Генри М. Малинникса и 643 человека команды. Удалось спастись 272 морякам, многие из которых были ранены.



Японцы в боях за оба атолла потеряли убитыми и пленными 5335 человек.



Один из самых лучших японских подводников Мотицура Хасимото, на счету которого был потопленный крейсер США Indianapolis, отмечал:



Американцы направили на атоллы Тарава и Макин по одной дивизии морской пехоты, обеспечив им поддержку авиации и кораблей, которые проводили воздушные налеты и обстрел с моря такой силы, что все на этих островах могло оказаться разрушенным до основания. Наши войска уступали численно превосходящим силам противника, и поэтому к 25 ноября гарнизоны на этих атоллах оказались уничтоженными



После войны командующий 5-м десантным корпусом США генерал Холланд Смит, размышляя над тем, стоила ли крохотная Тарава таких жертв, пришел к выводу, что нет.



Он писал: "Решение о захвате Таравы было ошибкой, и из первоначальной ошибки выросла драма из ошибок, ошибок, возникших скорее из-за упущений, а не из-за неверных действий, которая привела к ненужным потерям. Стоило дать Тараве "зачахнуть на корню". Мы могли нейтрализовать ее с нашей базы на [острове] Бейкер, на востоке и с островов Эллис и Феникс, находящихся неподалеку, на юго-востоке".



Сражение за Тараву стало для американцев кровавым уроком в подготовке войск к предстоящим операциям против Страны восходящего солнца. А впереди была битва за японский остров Иводзима в феврале-марте 1945-го, ставшей самой кровопролитной для американской морской пехоты, в которой общие потери США превысили потери Японии.



Сергей Варшавчик Источник - Lenta.ru

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