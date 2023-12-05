В.Панфилова: Жапаров предотвратил очередную революцию в Киргизии... ну-ну...

16:57 06.12.2023

05.12.2023



В технической ошибке правительства республики обвинили предпринимателей

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



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Садыр Жапаров нашел аргументы для протестующих на рынке "Дорбой".

Президент Киргизии Садыр Жапаров удержал внутриполитическую ситуацию под контролем. 5 декабря он приехал на рынок "Дордой", где проходила очередная акция предпринимателей, и выслушал их жалобы. Работники рынков выступали против перехода на использование контрольно-кассовых машин (ККМ) с 1 января 2024 года и попросили главу государства оставить систему патентов. Садыр Жапаров пошел им навстречу и на полгода продлил патентную систему. При этом он заметил, что торговцев, которые вышли на акции протестов, использовали для смены власти в стране.



Ежедневные тысячные акции протеста, начавшиеся в конце минувшей недели, прошли по всем городам страны. Во вторник на акцию вышли предприниматели Ошского рынка, рынка "Дордой Моторс" и владельцы цветочных магазинов в Бишкеке. Накануне на митинги выходили продавцы рынков и магазинов в Кара-Балте, протестовали также на рынке "Кара-Суу" в Ошской области, торговцы "Дордоя", Орто-Сайского рынка, "Мадины", Аламединского базара и других в Оше, Таласе, Караколе, Токмаке. Требования у них одни: оставить патенты на торговлю и не применять контрольно-кассовые машины.



Глава кабинета министров Акылбек Жапаров, реагируя на митинги, заявил, что определенные силы хотят раскачать торговцев. Он уверен, что абсолютное большинство населения поддерживает правительство. "Возмущение торговцев рынков, которое они проявили на митингах против введения ККМ и отмены патентов, вызвано недостатком информационной работы, из-за чего в обществе сложилось искаженное понимание изменений работы налогового режима", – заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров. По его словам, для подавляющего большинства торговцев мелкой розницы по решению руководства страны не только отменены патенты, для них также предусмотрен ряд послаблений. Простые семьи, которые содержат маленькие продуктовые магазины и занимаются мелкой торговлей на базарах, чей оборот составляет менее 8 млн сомов (1 сом – 1,02 руб.), полностью освобождены от уплаты каких-либо налогов.



"Эпоха базарной экономики и первоначального накопления капитала проходит. Государство сейчас работает на народ, а не обслуживает интересы имущих и узкой кучки людей, которые безнаказанно коррумпировали общество. Власть обладает крепким мандатом доверия народа, который знает, что все госдоходы идут на строительство новой инфраструктуры и улучшение жизни граждан, а не в чей-то личный карман. Мы боремся с бедностью и поднимаем народ из нищеты", – сказал Акылбек Жапаров.



Однако предприниматели настаивают, что система ККМ неудобна: если продажа товара не прошла через кассовый аппарат и об этом узнает налоговая служба, то наложит штраф. Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев накануне заявил, что правительство от идеи введения ККМ не откажется. Он назвал последние митинги ультиматумом, а не диалогом.



Торговцы рынка "Дордой" вышли на протест.

Фото со страницы Султана Досалиева

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После волны акций протеста президент Садыр Жапаров создал рабочую комиссию по изучению протестов на рынках. 4 декабря на заседании правительства было принято решение ввести шестимесячный мораторий на проверки и штрафы для предпринимателей, сообщил журналистам заместитель председателя Государственной налоговой службы Исламбек Кыдыргычов. Однако на общую ситуацию это решение не повлияло, торговцы не успокоились и пообещали поднять на акции всю страну.



Тогда Садыр Жапаров лично приехал на рынок "Дордой", выслушал торговцев и выступил перед собравшимися. Он, в частности, заявил, что торговцев используют. Однако эти слова вызвали возмущение. Толпа стала свистеть и кричать. Садыр Жапаров попытался успокоить людей и добавил: "Вас я не виню. Те, кто 30 лет делал революции, вас используют. Вы не виноваты". Он сообщил, что есть три-четыре группы, которые хотят воспользоваться акциями предпринимателей для свержения власти.



Жапаров также отметил, что налоговики оказались не готовы к нововведениям. "Я посредник между правительством и народом – ни на вашей стороне, ни на стороне правительства, я на стороне закона и порядка. Два дня я изучал этот вопрос. И сказал, чтобы оставили действующие правила до июля. Работайте как есть", – сказал глава государства. По его словам, сегодня налоговики заинтересованы в том, чтобы работать по патентам. "Их карманы набиваются деньгами от этого. Всего этого не будет. Рано или поздно приведем все в порядок", – заметил Садыр Жапаров. И добавил, что начал очищать систему. "Не могу сказать, что решили проблему на 100%, но на 80–90% – да", – заключил он и пообещал поднять порог безналогового режима до 15 млн сомов (около 15 млн руб.).



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что митинги вызваны технической ошибкой киргизского правительства. "Народ небогатый, считающий каждую копейку, а нововведения чиновников – это фактическое повышение налогов, причем довольно резкое. Для многих людей это прекращение бизнеса и полное разорение. Соответственно люди вышли на стихийный протест. Но этой ситуацией могли бы воспользоваться политические силы для снижения влияния набирающего силу главы Комитета национальной безопасности Камчибека Ташиева", – сказал "НГ" Александр Кобринский. По мнению эксперта, в Киргизии идет подковерная борьба за власть и влияние в обществе.



Все недовольство торговцев направлено в адрес председателя правительства Акылбека Жапарова и президента Садыра Жапарова, а Ташиев в это время фактически начал свою предвыборную кампанию. Он ездит по стране и встречается с электоратом. Например, в Джалал-Абаде он осмотрел строительство домов, квартиры которых планируется распределить среди врачей, учителей и других нуждающихся в жилье, но не бесплатно как для силовиков, а в ипотеку под 4% годовых. На собрании с жителями города он пообещал сделать Джалал-Абад образцовым городом с новыми дорогами и новым международным аэропортом, "из которого можно будет вылететь в любую точку мира". На месте тюрьмы планируется построить здания областной администрации, мэрии и разбить парк. И все это Ташиев обещает сдать в эксплуатацию через два года, примерно к очередным президентским выборам – к 2026 году, сообщил телеканал "Апрель".



Впрочем, Кобринский не исключает, что выборы могут пройти досрочно. Ташиев торопится завершить делимитацию и демаркацию государственной границы. На днях он встречался с таджикским коллегой председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым и заявил о прогрессе на переговорах. Главный силовик взял под контроль судейский корпус, объявил войну ОПГ (организованным преступным группировкам) и прошелся с рейдом по борделям, которые обладают компроматом на чиновников и депутатов. Вне его контроля остались только ослабленная прокуратура и МВД, которые возглавляют люди из окружения президента Садыра Жапарова. А сам силовик по влиятельности приближается к главе государства, подтверждая наблюдения экспертов о своих президентских амбициях.



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