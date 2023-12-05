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Цена на золото: Что России в радость, то Америке смерть
18:50 06.12.2023

Максим Чирков оценил, как влияет на отечественную экономику рост цен на благородный металл

Павел Еськов
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Максим Чирков

После того, как накануне утром стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигла рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, сенатор Алексей Пушков заявил, что это "плохо, прежде всего, для доллара и для США".

"Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, - все это подрывает доверие к американской валюте. Еще один признак „конца истории" гегемонии США, какой все ее знали", - написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в беседе со "Свободной Прессой" обратил внимание, что сегодня утром цена за тройскую унцию превысила 2140 долларов.

- Я согласен с Алексеем Константиновичем Пушковым, что это связано с утратой доверия к западной экономике и к западной финансовой инфраструктуре в целом.

Процессы, которые сейчас происходят, связаны с тем, что в мире тает уверенность в возможностях американской экономики продолжать работать в тех же режимах, в которых она работала раньше. Так, американский государственный долг стал уже настолько большим, что его уже просто невозможно обслуживать. Могу сказать, что суммы на обслуживание долга в минувшем ноябре уже превысили оборонный бюджет Соединенных Штатов.

Соответственно те, кто понимает в финансовых вопросах, сознают, что для американцев есть только два выхода - либо дефолт по облигациям, либо девальвация доллара. Впрочем, как первый, так и второй вариант ведут к снижению стоимости американской валюты, потому что обязательно вызовет огромный отток капитала из США и невозможность притока в дальнейшем.

"СП": А что, на ваш взгляд, стало причиной роста цены на благородный металл?

- В структуре золотовалютных резервов любого государства есть ценные бумаги разных стран и золотые активы.

Однако в нынешней ситуации, когда риски по валютам и ценным бумагам западных стран растут, естественно, преимущество отдается монетарному золоту, которое физически хранится на территории той страны, которая имеет эти резервы. В этом смысле золото полностью защищено от любого санкционного воздействия. Потому-то спрос на него и растет.

Резервы, номинированные в долларах и евро, сейчас пользуются меньшей популярностью - мы видели сброс таких резервов со стороны Китая, пошла на такой шаг и Россия. Сейчас мы нацелены на сокращение этой позиции.

Что же касается золота - это антикризисный актив, мощный, основной на сегодняшний день. Происходит то, что закономерно должно происходить: спрос на золото растет и со стороны юридических лиц, ощущающих риски, и со стороны государственных фондов, которые также формируют большую долю спроса. Возможно, это даже основной спрос.

"СП": Для России рост цены золота - это хорошо, или плохо?

- На мой взгляд, это очень хорошо, поскольку мы являемся золотодобывающим государством. У нас есть компании, которые специализируются на этом к примеру, "Полюс".

Золотодобыча является одним из растущих направлений российской экономики. Уверен, что развитие этого направления будет стимулировать всю отечественную экономику, даст дополнительный доход.

Поэтому в этом плане - лишь положительные моменты.

"СП": Каков ваш прогноз, скажем, по среднесрочной перспективе - будет ли золото расти в цене и дальше, или же процесс пойдет вспять?

- Безусловно, в будущем золото так же будет склонно к росту. Но, тем не менее, это, все же, консервативный актив: в мире золота много.

А потому, каких-то резких изменений я бы не ожидал. Полагаю, что будет умеренный рост.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701877800


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