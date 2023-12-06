 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Труп бежавшего в РФ бывшего депутата Рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье
18:56 06.12.2023

В подмосковном Одинцово найдено тело бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

На месте работают экстренные службы.

Подробности смерти экс-нардепа не уточняются.

Илья Владимирович Кива родился 2 июня 1977 года. До прихода в политику он работал чиновником и полицейским. Был лидером Социалистической партии Украины с 2017 по 2019 год.

Также занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Американское издание The Washington Post утверждало, что Кива занимает пророссийскую позицию.

С апреля 2022 года находился под санкциями Британии, Канады, Австралии и Украины.

13 ноября Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело рассматривали в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

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По предварительным данным, бывший украинский нардеп Илья Кива, чье тело 6 декабря обнаружили в деревне Супонево вблизи Одинцово, был убит. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Источник: экс-депутат Верховной рады Илья Кива был убит в Подмосковье
Как рассказал собеседник, 46-летнего политика обнаружили на территории отеля "Величъ Кантри Клаб". Он лежал в снегу на животе. При первичном осмотре на теле погибшего обнаружили рану на голове и гематомы на лице.

О том, что Кива был убит, написала в соцсетях и главред RT Маргарита Симоньян.

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По данным украинских СМИ бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит в результате операции Службы безопасности Украины.

Ранее "МК" сообщал, что тело Ильи Кивы было обнаружено около 15:10 в Одинцовском городском округе Московской области около деревни Супонево на территории элитного гостиничного комплекса "Величъ клаб". По данным Телеграм-канала Mash "на правом виске была резаная рана, на левой части лица - гематома".

Украинское издание "Суспiльне новини" сообщает, что убийство Ильи Кивы, который был осужден на родине по делу о госизмене, является спецоперацией СБУ. "Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", - приводит издание слова источника в украинских правоохранительных органах.

Газета "Украинская правда" также сообщает со ссылкой на источник, что за взрывом машины в Луганске с депутатом ЛНР Олегом Поповым и за убийством в Подмосковье Илья Кивы стоит СБУ.

Авторы: ЭММА ГРИБОВА

https://www.mk.ru/politics/2023/12/06/ukrainskie-smi-soobshhili-ob-operacii-sbu-po-ubiystvu-ili-kivy.html

Источник - regnum.ru
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