В центре Луганска взорван депутат ЛНР О.Попов. У России есть хоть какие-то спецслужбы?

19:40 06.12.2023

Экс-депутат ЛНР Попов погиб в результате взрыва автомобиля в центре Луганска

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о подрыве автомобиля в центре Луганска. "РИА Новости", "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что в результате взрыва погиб бывший депутат Народного совета Луганской народной республики Олег Попов.



"В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов",- написал Владимир Рогов в Telegram.



От полученных в результате взрыва травм Олег Попов скончался, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. "Олег Попов, насколько мне известно, получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва машины у "Авангарда" (стадион в Луганске.- "Ъ"). Он скончался",- приводит агентство слова собеседника. О смерти господина Попова также сообщили "РИА Новости" и "Интерфакс".