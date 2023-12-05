Глава ОАЭ шейх Нахайян притопал на встречу с Путиным в кроссовках... Хорошо хоть вообще пришел

20:19 06.12.2023

Это не первый раз, когда лидер ОАЭ присутствует на деловых переговорах в неформальной обуви. В июле Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прилетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург тоже в черных кроссовках.



Что касается верхней одежды, то глава ОАЭ встретился с президентом России в белом традиционном арабском платье и мужском платке гутра. Путин предпочел мужской деловой костюм с классическими туфлями.



Авторы: ПОЛИНА ЦИМКИНА