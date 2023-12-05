Европа узнала цену собственных санкций: переплата за газ составила 185 млрд евро

20:34 06.12.2023

Названы страны, больше всего заработавшие на поставках "голубого топлива" в ЕС



Отказ от российского газа дорого обошелся государствам Старого Света. По данным Евростата, за последние два года странам континента пришлось переплатить за поставки "голубого топлива" из альтернативных источников примерно 185 млрд евро. Наибольшую выгоду получили США и Великобритания. В будущем году, судя по всему, ситуация повторится: без возобновления импорта из России европейцам снова придется изрядно потратиться на покупку энергоресурсов.



Названы страны, больше всего заработавшие на поставках "голубого топлива" в ЕС



Если в феврале 2022 года - до начала СВО и введения энергетических санкций - ежемесячный платеж европейских стран за импорт природного газа не превышал 6 млрд евро, то теперь им приходиться тратить на покупку необходимых углеводородов более 15 млрд. Вина в почти трехкратной "энергетической инфляции" лежит на самих участниках ЕС. Они по собственному желанию решили снизить свою зависимость от относительного дешевого "голубого топлива" из России и начали импортировать сжиженное сырье из альтернативных источников: преимущественно, из США, Великобритании, Норвегии, Катара и Алжира. Совокупно за прошедшее время странам континента пришлось выложить за газ примерно 305 млрд евро, что на 185 млрд больше, чем ранее, когда Евросоюз не прибегал к антироссийским топливным санкциям.



Объем средств, которые Евросоюзу пришлось направить на покупку газа за последние 20 месяцев адекватен аналогичным затратам его членов за предыдущую "пятилетку": именно во столько обошлись им закупки "голубого топлива" с апреля 2017-го по декабрь 2021 года.



Основными бенефициарами поставок сырья покупателям Старого Света оказались США. Американские компании, заменившие европейцам поставки российского трубопроводного газа, заработали за полтора года около 53 млрд евро. "Это не удивительно. Еще два года назад было очевидно, что одной из главных задач, которые Вашингтон собирается решить за счет предъявления России запретительных санкций в отношении экспорта энергоресурсов, является желание переключить на себя поставки газа в Европу, - отмечает инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. - В былые годы наши производители занимали до 33-35% в европейском углеводородном балансе. Если верить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, теперь доля России упала до 7,5%. Очевидно, что Штаты уже подсчитывают дивиденды, поставляя европейцам свой СПГ, стоимость которого значительно выше российского трубопроводного топлива". Другим крупным выгодоприобретателем от роста внутренних европейских энергетических цен является Великобритания, получившая за свои поставки не менее 27 млрд евро.



Накануне нового года Брюссель с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку газовые хранилища континента заполнены на 95%. Однако предстоящая зима грозит быстро израсходовать накопленные ресурсы. По оценке климатической службы Copernicus, зима 2023-2024 годов обещает оказаться холоднее обычной. Такой погодный расклад рискует привести к росту потребления газа как минимум на 5%. При таких обстоятельствах, участникам ЕС снова придется переплатить за "голубое топливо", уверен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. Объем дополнительный средств, которые придется потратить населению и промышленности стран ЕС, составит, по оценкам эксперта, 150-200 млрд евро.



Сэкономить Европа сможет лишь за счет возобновления закупки российского трубопроводного газа, хотя снизить затраты до прежнего уровня уже не получится. "Россия уже переориентировала значительные объемы поставок сырья в Азию, - отмечает частный инвестор Федор Сидоров. - Тем не менее, наша страна готова торговать ресурсами и с ЕС. В случае снятия ограничений переплата европейцев за газ в 2024 году может составить не 185 млрд, а 70 млрд евро".



Впрочем, существенные дополнительные расходы за импорт энергоносителей, которые Еврокомиссия почему-то не считает критичными, вряд ли приведут к сближению Старого Света с Москвой. "Политическая составляющая в этом вопросе пока превалирует над экономической целесообразностью, - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. - Хотя в дальнейшем, возможно, прагматичный подход со стороны властей ЕС возобладает, но в ближайшие два года вероятность возобновления значимого импорта российского газа в этом направлении крайне невысока".



Кому Европа заплатила за отказ от российского газа (в млрд евро):



Страна Прибыль



США 53



Великобритания 27



Норвегия 24



Алжир 21



Катар 14



Азербайджан 12



Ангола 5



Египет 4



Тринидад и Тобаго 3



Нигерия, Камерун по 2



Ливия, Оман и Экваториальная Гвинея по 1



По данным Евростата, РИА Новости.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ