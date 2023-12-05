 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.12.2023
20:34  Европа узнала цену собственных санкций: переплата за газ составила 185 млрд евро
20:19  Глава ОАЭ шейх Нахайян притопал на встречу с Путиным в кроссовках... Хорошо хоть вообще пришел
20:14  Россия и Персидский залив ведут глобальную игру, - Тимофей Бордачев
19:40  В центре Луганска взорван депутат ЛНР О.Попов. У России есть хоть какие-то спецслужбы?
18:56  Труп бежавшего в РФ бывшего депутата Рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье
18:50  Цена на золото: Что России в радость, то Америке смерть
16:57  В.Панфилова: Жапаров предотвратил очередную революцию в Киргизии... ну-ну...

16:00  Как японцы устроили кровавую баню американским морпехам - островок Тарава, 1943 год (история)
15:55  Этническая структура коалиции Чингизхана, - Асылбек Эшиев
15:48  Гайрат Фозилов назначен новым послом Узбекистана в Бельгии
15:12  Турки поставят на Украину 300 старых танков М48 и М60?
13:23  Казах Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Европейского совета Международной конфедерации профсоюзов
13:22  Армия Израиля сообщила об удержании в плену ХАМАС еще 138 заложников
13:18  В Ташкенте арестован легендарный "авторитет" Салимбай
13:16  УкрВойну начали олигархи и они же ее закончат. Когда будет выгодно, - Р.Ищенко
12:01  Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы легендарного взяточника экс-президента страны Фухимори
11:46  Путин: Надо готовить мигрантов к жизни в России... (нянькаться и тетешкаться?)
11:11  Президент Киргизии Жапаров лично выступил перед протестующими торговцами на рынке "Дордой"
11:06  Афганистан оставит Центральную Азию без воды? - Бахтиер Эргашев
11:03  Власть жует сопли. Антимигрантская риторика в России обостряется, - Е.Трифонова
10:09  На каких условиях, и каким частным инвесторам Казахстан передаст свои морские порты
09:26  Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев
09:22  КырВласти решили в 3 раза увеличить территорию Бишкека
09:02  Почему компромисс с ЛГБТ* невозможен, - Дмитрий Тараторин
08:55  "Боливарианский Крым". Откроет ли Мадуро новый фронт в Латинской Америке, - О.Кузнецова
08:51  Президенту Кыргызстана С.Жапарову сегодня стукнуло 55! Поздравляем
01:45  Когда роботы отвинтят голову человеку, - В.Рыбаков
00:48  Промежуточные выборы в Индии: "Бхарата" Нарендры Моди громит ИНК Рахула Ганди
00:44  Израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад
00:39  Руководители УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержаны за "крышевание" притонов
00:22  Саакашвили хоронит свое политическое детище, - Артур Аваков
Вторник, 05.12.2023
23:51  Минск и Пекин строят новый миропорядок. Лукашенко вступил на китайский путь, - Кь
22:07  Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ("Батяня-комбат")
22:00  Британский снайпер Кристофер Перриман бросил семью ради ВСУ и был уничтожен под Херсоном
21:25  Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет, - СП
21:18  Арабские страны хотят наладить мониторинг российской нефти, - НГ
20:22  У снабжающего солярой УкрАрмию "Лукойла" отбирают болгарские заводики. Несмотря на все заслуги и прогибы...
20:19  Казахстан вводит в эксплуатацию сложное нефтегазовое месторождение - Восточное Урихтау
20:18  Ташкент. В Минюсте опровергли введение в Узбекистане наказания за... проклинание
20:15  Рейтинг "Узбекнефтегаза" понижен, прогноз ухудшен. Что происходит с одной из крупнейших компаний Узбекистана?
20:13  Как Китай ликвидировал независимость Тибета (история), - А.Казаков
20:06  Псевдо-классик Солженицын, - Александр Балтин
19:46  Генерал-правитель Бирмы Хлайн пытается договориться о мире с повстанческими "Армией Аракана" и "Силами обороны каренских наций"
19:40  Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете, - "Взгляд"
18:38  Европа влево не вырулит? - Геворг Мирзаян
15:36  Перспективы "Вышеградской четверки", - П.Густерин
12:25  "Поход на Бар-Хото". Новая книга восточных приключений от Леонида Юзефовича
12:22  Казахстанские ученые расшифровали геном собак породы тазы: ошеломляющие результаты вас поразят
12:18  Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию
11:05  Кадровые перестановки в Таджикистане: центр готовится к "жаркой" зиме?
10:18  Афганский вызов: снижается ли острота проблемы? - Рустам Хайдаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа узнала цену собственных санкций: переплата за газ составила 185 млрд евро
20:34 06.12.2023

Названы страны, больше всего заработавшие на поставках "голубого топлива" в ЕС

Отказ от российского газа дорого обошелся государствам Старого Света. По данным Евростата, за последние два года странам континента пришлось переплатить за поставки "голубого топлива" из альтернативных источников примерно 185 млрд евро. Наибольшую выгоду получили США и Великобритания. В будущем году, судя по всему, ситуация повторится: без возобновления импорта из России европейцам снова придется изрядно потратиться на покупку энергоресурсов.

Названы страны, больше всего заработавшие на поставках "голубого топлива" в ЕС

Если в феврале 2022 года - до начала СВО и введения энергетических санкций - ежемесячный платеж европейских стран за импорт природного газа не превышал 6 млрд евро, то теперь им приходиться тратить на покупку необходимых углеводородов более 15 млрд. Вина в почти трехкратной "энергетической инфляции" лежит на самих участниках ЕС. Они по собственному желанию решили снизить свою зависимость от относительного дешевого "голубого топлива" из России и начали импортировать сжиженное сырье из альтернативных источников: преимущественно, из США, Великобритании, Норвегии, Катара и Алжира. Совокупно за прошедшее время странам континента пришлось выложить за газ примерно 305 млрд евро, что на 185 млрд больше, чем ранее, когда Евросоюз не прибегал к антироссийским топливным санкциям.

Объем средств, которые Евросоюзу пришлось направить на покупку газа за последние 20 месяцев адекватен аналогичным затратам его членов за предыдущую "пятилетку": именно во столько обошлись им закупки "голубого топлива" с апреля 2017-го по декабрь 2021 года.

Основными бенефициарами поставок сырья покупателям Старого Света оказались США. Американские компании, заменившие европейцам поставки российского трубопроводного газа, заработали за полтора года около 53 млрд евро. "Это не удивительно. Еще два года назад было очевидно, что одной из главных задач, которые Вашингтон собирается решить за счет предъявления России запретительных санкций в отношении экспорта энергоресурсов, является желание переключить на себя поставки газа в Европу, - отмечает инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. - В былые годы наши производители занимали до 33-35% в европейском углеводородном балансе. Если верить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, теперь доля России упала до 7,5%. Очевидно, что Штаты уже подсчитывают дивиденды, поставляя европейцам свой СПГ, стоимость которого значительно выше российского трубопроводного топлива". Другим крупным выгодоприобретателем от роста внутренних европейских энергетических цен является Великобритания, получившая за свои поставки не менее 27 млрд евро.

Накануне нового года Брюссель с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку газовые хранилища континента заполнены на 95%. Однако предстоящая зима грозит быстро израсходовать накопленные ресурсы. По оценке климатической службы Copernicus, зима 2023-2024 годов обещает оказаться холоднее обычной. Такой погодный расклад рискует привести к росту потребления газа как минимум на 5%. При таких обстоятельствах, участникам ЕС снова придется переплатить за "голубое топливо", уверен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. Объем дополнительный средств, которые придется потратить населению и промышленности стран ЕС, составит, по оценкам эксперта, 150-200 млрд евро.

Сэкономить Европа сможет лишь за счет возобновления закупки российского трубопроводного газа, хотя снизить затраты до прежнего уровня уже не получится. "Россия уже переориентировала значительные объемы поставок сырья в Азию, - отмечает частный инвестор Федор Сидоров. - Тем не менее, наша страна готова торговать ресурсами и с ЕС. В случае снятия ограничений переплата европейцев за газ в 2024 году может составить не 185 млрд, а 70 млрд евро".

Впрочем, существенные дополнительные расходы за импорт энергоносителей, которые Еврокомиссия почему-то не считает критичными, вряд ли приведут к сближению Старого Света с Москвой. "Политическая составляющая в этом вопросе пока превалирует над экономической целесообразностью, - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. - Хотя в дальнейшем, возможно, прагматичный подход со стороны властей ЕС возобладает, но в ближайшие два года вероятность возобновления значимого импорта российского газа в этом направлении крайне невысока".

Кому Европа заплатила за отказ от российского газа (в млрд евро):

Страна Прибыль

США 53

Великобритания 27

Норвегия 24

Алжир 21

Катар 14

Азербайджан 12

Ангола 5

Египет 4

Тринидад и Тобаго 3

Нигерия, Камерун по 2

Ливия, Оман и Экваториальная Гвинея по 1

По данным Евростата, РИА Новости.

Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701884040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2023 года №404
- Казахстан планирует нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в 5 раз к 2029 году
- Государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя - Алихан Смаилов
- Проект новой Концепции безопасного труда и поправки по охране труда обсудили депутаты Мажилиса
- Главы МИД прикаспийских государств определили дальнейший вектор пятистороннего сотрудничества на Каспии
- До 20 млн тонн грузов в год увеличится пропускная способность коридора Север-Юг
- Сенаторы: Наша задача - услышать о существующих проблемах пожарных и спасателей из первых уст
- Что происходит в сфере развития космических технологий страны?
- Вопросы трудовой миграции обсудила вице-премьер Т.Дуйсенова с послом Республики Кореи
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  